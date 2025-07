Denuncian al titular de la Oficina Anticorrupción por exonerar a Javier Milei en el caso $LIBRA

El titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, fue denunciado por legisladores de la Coalición Cívica (CC) por abuso de autoridad y encubrimiento, al haber exonerado al presidente Javier Milei de toda responsabilidad en torno al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que dejó un tendal de perjudicados.

La denuncia es de los diputados nacionales de la CC Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, ambos integrantes de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA.

Los diputados pidieron investigar los mensajes y comunicaciones -formales e informales- entre Melik y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, incluyendo al presidente Milei, su hermana y secretaria general Karina Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el asesor presidencial Santiago Caputo y el vocero Manuel Adorni. Quieren determinar si existió “injerencia política en la definición de la resolución denunciada”.

En su presentación, los denunciantes solicitaron que se investigue la posible comisión de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y otros posibles delitos de acción pública cometidos en el ejercicio de la función pública por parte de las autoridades de la OA, en especial su titular Melik.

Maximiliano Ferraro, diputado de la CC Nicolás Suárez

“Pese a las evidencias que percibimos concluyentes acerca de la participación del Presidente de la Nación en la promoción de la criptomoneda $Libra en su cuenta personal de X y decisión posterior de borrar ese posteo, y toda la cronología opaca que surgió de estos hechos, la Oficina Anticorrupción concluyó, en la Resolución 9/2025, que no se verificó ninguna infracción ética por parte del presidente Milei”, recordaron los legisladores.

Cercanos a Elisa Carrió, la jefa política histórica de la CC, Ferraro y Frade mencionaron que esa conclusión “replica, sin análisis crítico ni profundización técnica, los argumentos exculpatorios brindados por el propio presidente en sus redes sociales y comunicados oficiales”.

“La resolución de la OA, firmada por su titular, utiliza los mismos argumentos esgrimidos por el presidente Milei en una entrevista televisiva, que debió ser interrumpida por uno de sus asesores para darle indicaciones al interlocutor del Presidente, acerca de las preguntas inadecuadas de la conversación”, agregaron.

“Esta explicación exhibe por parte de la OA la decisión de elaborar una resolución a medida, con el fin de desligar de toda responsabilidad al Presidente, ignorando no solo la evidencia sino también el marco normativo vigente”, sostuvieron los diputados de la CC en la denuncia.

La diputada de la CC Mónica Frade Santiago Oroz

Los diputados “lilitos” destacaron los diputados que es llamativo que los abogados de la OA no hubieran realizado “una valoración autónoma del rol institucional que implica la figura presidencial en la promoción de activos financieros, ni de los efectos económicos y simbólicos de sus declaraciones públicas”.

Por eso, consideraron que “la reproducción acrítica de los argumentos del propio Presidente”, sin analizar cuestiones técnicas ni jurídicas “vulnera la finalidad institucional de la OA como organismo de control autónomo”.

“En lugar de actuar con independencia para resguardar la ética pública, la Oficina parece convertirse en una herramienta de blindaje político”, añadieron en el texto de la denuncia. Dijeron que la OA omitió hacer consideraciones sobre “el incumplimiento del deber de imparcialidad, transparencia y prevención de conflictos de intereses” por parte de Milei, que son los pilares del régimen de ética en la función pública.

“La resolución se limita a declarar que no hay pruebas concluyentes de un vínculo formal con el proyecto, desconociendo el carácter institucional de los apoyos públicos emitidos por el Presidente”, continuaron. Explicaron que la OA no llevó adelante una investigación, no hizo ninguna diligencia y solo pidió explicaciones o documentos al Poder Ejecutivo y con sus respuesta elaboró el dictamen.

Milei se reunió en enero pasado en la Casa Rosada con el estadounidense responsable del lanzamiento de la cripto $LIBRA, Hayden Mark Davis

No indagó mas allá y entendió que eran suficientes esas explicaciones, incluso la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, respondió a la OA con declaraciones del Jefe de Gabinete Guillermo Francos en la Cámara de Diputados, “en lugar de aportar información documental concreta”.

No hubo averiguaciones sobre las reuniones de Milei con los promotores de $LIBRA, más allá de lo que figura en el Registro de Audiencias Públicas. Y sostuvieron que la falta de estas diligencias demuestra que existió “una actuación meramente formal, desprovista de contenido sustantivo y orientada a convalidar el relato oficial sin revisión objetiva”.

El 14 de febrero pasado, Milei promovió la criptomeda $LIBRA que creció en cuestión de minutos en su cotización y luego se derrumbó. En medio unos pocos ganaron centenares de millones de dólares y otros perdieron lo que invirtieron. El Presidente borró luego el posteo donde promovía la criptomoneda y públicamente dijo que entendía que se trataba de una iniciativa que buscaba ayudar a las PYMES de Argentina.

La Justicia investiga en Argentina y en Estados Unidos si hubo connivencia de Milei o su hermana Karina con los promotores de ese criptoactivo, el norteamericano Hayden Davis y sus asesores en Argentina, Sergio Morales, exintegrante de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que fue puesto allí por Karina Milei y los empresarios Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli.

Los bienes de estas personas están congelados y la Justicia averigua sobre cuentas y movimientos financieros de los hermanos Milei.