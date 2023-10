escuchar

Un exintegrante de la Libertad Avanza que pagó por incluir su nombre en la lista de concejales del partido, denunció un presunto acuerdo por el cierre de listas en Lomas de Zamora entre Karina Milei, la hermana del candidato libertario, y Martín Insaurralde, el intendente local en uso de licencia, hoy en el ojo de la tormenta por el lujoso viaje a Marbella que terminó forzando su renuncia como jefe de Gabinete, de Axel Kicillof.

Se trata de Víctor Guzmán, que encabezó la lista de concejales del partido liberatorio por unos pocos días. Luego de pagar 30 mil dólares, según relata el propio Guzmán, para asegurar su lugar en la nómina municipal de la LLA -“cada uno tiene que pagar su propia campaña”, le dijeron- , recibió un llamado de la secretaria privada de Insaurralde preguntándole si, en efecto, él formaba parte del partido libertario.

“El viernes a la noche firmamos todos los concejales en café Dali. El sábado [hubo] silencio de radio, el domingo se presentaban las listas. En ese interín me llama la secretaria de Martín Insaurralde para preguntarme si yo iba en la lista de Milei como concejal. El día lunes me entero que me habían bajado”, explica Guzmán a LA NACION, que asegura estar “proscripto” por el oficialismo de Lomas por haber “presentado oposición” en diversos temas.

Víctor Guzmán, exconcejal de Lomas de Zamora Gentileza

“ Me explicaron que la lista ya había sido cerrada entre Karina e Insaurralde en noviembre del año pasado ”, explica Guzman, que asegura que le devolvieron el dinero “en cuotas”.

“Sebastián Pareja ha estado en permanente contacto con Insaurralde y concejales”, dice y agrega: ”Vendieron las candidaturas al mejor postor y el que pagó más fue Insaurralde”, denuncia Guzmán.

El candidato a intendente de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora es Antonio Cayetano Volponi. En las PASO obtuvo el 22% y quedó tercero, detrás de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Volponi dijo que no conoce a Guzmán y rechazó un acuerdo con funcionarios de Insaurralde para confeccionar la lista de candidatos de su partido en el municipio. “Se dicen muchas cosas, nada que ver”, respondió seco y tajante ante la consulta de LA NACION, desmintiendo a Guzmán.

Volponi, que es un empresario gastronómico de la zona, rechazó también cualquier vinculación comercial con Fabián Julián Carballo, director de contralor de Transporte Aéreo del gobierno bonaerense de Axel Kicillof, a pesar de que ambos figuran en un recambio de autoridades de una empresa de servicios inmobiliarios. “No conozco a Carballo. En 2013 vendí un outlet, no sé qué hicieron después”, dijo el postulante libertario en el municipio.

Guzmán es un pastor evangélico y un empresario gastronómico con negocios en Perú. Inició su carrera política municipal en el ARI durante 2003 para luego saltar al PJ lomense. Trabó relación con La Libertad Avanza porque, según relata, ofició de nexo entre el espacio y una incipiente expresión del partido en Perú que quería contar Milei en el país para que diera una conferencia. Finalmente las negociaciones que llevó con Sebastián Pareja, amador de Milei en la provincia, fracasaron y el viaje de Milei para dar aquella charla se cayó. Pero la relación entre Guzmán y el partido se mantuvo y, según asegura Guzmán, querían contar con su experiencia como concejal en Lomas y le ofrecieron la primera candidatura para luego pedirle los 30 mil dólares que terminó entregando a Carlos Fiorentino, el coordinador del partido libertario en Lomas.

LA NACION