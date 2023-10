escuchar

LA PLATA.-Julio Segundo “Chocolate” Rigau no sólo extrajo fortunas de los cajeros automáticos del Banco Provincia con decenas de tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense. También se movió con más de $7,5 millones en efectivo por las calles de esta ciudad con un objetivo: comprar un automóvil 0 kilómetro para una empleada de la Cámara de Diputados provincial, según reconstruyó LA NACION en base a documentos oficiales y fuentes al tanto de la operación comercial bajo sospecha. Y así encendió las alarmas antilavado .

La trama ocurrió el jueves 20 de abril de este año, mientras el dólar pegaba otro salto y el Gobierno anunciaba más medidas para tratar de contenerlo. “Chocolate” Rigau se presentó en una de las tres sucursales del banco BBVA Francés en La Plata con decenas de fajos de billetes de mil pesos. Hasta llegar al equivalente a US$18.000 al tipo de cambio “blue” o US$34.000 al “oficial” de ese momento. Depositó esa montaña de pesos en la cuenta que allí opera una de las concesionarias Peugeot más reconocidas de la ciudad.

Electricista, empleado de la Legislatura con sólo estudios primarios completos y puntero del peronismo platense que tiene como referente a Claudio Albini –histórico “bolsero” de Sergio Massa en la región-, Rigau no depositó esos millones, sin embargo, en la cuenta de la concesionaria para beneficio propio, sino de terceros, que primero afirmaron no conocerlo y luego se desdijeron ante la consulta de LA NACION.

Esos terceros son Denisse Iara Pavón, de 27 años, con domicilios inhallables en Punta Lara (”columna 229″) y Tolosa (dentro de un taller de reparaciones ferroviarias), quien indicó a LA NACION el jueves 28 que trabaja en Buenos Aires, que no era empleada de la Legislatura bonaerense, que no conocía a “Chocolate” Rigau y que compró el auto con el producido de la venta de su rodado anterior. Ella tiene la cédula “verde” del Peugeot 208 Feline Tiptonic con vidrios polarizados.

LA NACION la contactó por teléfono. Y le consultó dos veces si conocía a “Chocolate” Rigau, lo que ella negó, como también reiteró que no trabajaba en la Legislatura bonaerense, ni estar al tanto del escándalo de las tarjetas de débito. Sin embargo, en los registros comerciales como Nosis figura como empleada en relación de dependencia en la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

El domicilio de "Chocolate" Rigau, en La Plata Santiago Hafford

Si Pavón figura como titular del automóvil, su madre Patricia Anabella Yael Suárez, de 44 años, aparece en el Registro de la Propiedad Automotor como la tenedora de una cédula “azul” por ese mismo Peugeot. Consultada por LA NACION en su domicilio –a mitad de camino entre Tolosa y Barrio Hipódromo-, también dijo no conocer a Rigau y que tampoco trabaja en la Legislatura, aunque las versiones señalan lo contrario.

Pavón y Suárez no son las únicas que figuran vinculadas al automóvil. También aparece la pareja o ex pareja de Suárez, Norberto Liciaga, con otra cédula “azul”. De 51 años y electricista como Rigau, figura en los registros consultados como monotributista y beneficiario de una Asignación Universal por Hijo (AUH), además de que él o un homónimo protagonizó un confuso episodio vecinal que derivó en un allanamiento, el secuestro de armas de fuego y drogas, y cuatro detenciones a mediados de este año. LA NACION fue hasta su domicilio, habló con su madre y procuró contactarlo, pero no respondió.

Cambio de versión y ROS

LA NACION también buscó consultar otra vez con Pavón ciertos datos específicos. Pero no volvió a responder los llamados, ni los mensajes por WhatsApp. Sólo al cierre de esta edición respondió una última consulta, en la que modificó su versión original. “Jamás estuvo la negación de mi trabajo, ni el lugar [por la Legislatura bonaerense], y mucho menos de no conocer a Rigau. No tengo nada por esconder, pero no me voy a sumar a estos temas comediáticos”, respondió por WhatsApp, cinco días después de su primera declaración.

Pavón evitó precisar a LA NACION cuándo y cómo entró en la Legislatura, o dónde y para quién trabaja, como tampoco detalló por qué conoce a Rigau o por qué fue “Chocolate” quien se presentó en la sucursal del BBVA Francés a depositar los millones.

El depósito de Rigau de $7.590.000 millones en efectivo, sin embargo, encendió las alarmas dentro del banco, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION. Remitió un reporte de operación sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo a cargo de evaluar las posibles operaciones de lavado de activos en el país.

Detuvieron a un puntero del PJ con tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense

LA NACION también procuró consultarle a Rigau sobre su rol en esta compraventa. ¿Se ofreció a llevar el dinero de Pavón hasta la sucursal del BBVA para comprar el Peugeot como los empleados de la Legislatura declararon al ser citados por la Justicia que le confiaban sus tarjetas de débito por comodidad o conveniencia y que “Chocolate” acudía por ellos a los cajeros automáticos? Todos los empleados repitieron esa versión, menos uno.

Ezequiel Ignacio Tocci fue la excepción. Floricultor de Abasto con estudios de derecho y contabilidad, declaró en tribunales que ignoraba que lo habían nombrado como asesor en la Cámara de Diputados y que Rigau retiraba dinero con una tarjeta de débito a su nombre de una cuenta sueldo. En simultáneo, la Justicia secuestró su legajo laboral en la Legislatura, en la que figura que habría ingresado en 2016 y que su contrato fue renovado cada año con asignación a un “bloque político” que no precisa. Aparece firmado; en teoría por él.

En su último mensaje de WhatsApp, en tanto, la dueña del Peugeot para el que Rigau depositó poco más de 75 fajos de 100 billetes de 1000 pesos, escribió sentirse tranquila. “Tengo la manera –remarcó- de poder justificar la compra de mi vehículo”.

Julio Segundo Rigau, el puntero que fue detenido con 49 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura