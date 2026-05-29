Denunciaron a Milei por el veto al ascenso de una candidata a jueza por ser cuñada de un periodista

El presidente Javier Milei fue denunciado este viernes en los tribunales de Comodoro Py luego de que se conociera que el oficialismo en el Senado frenó el ascenso de una aspirante a jueza, María Verónica Michelli, por sus vínculos familiares con el periodista Hugo Alconada Mon, que investigó al Gobierno en causas sensibles.

La presentación es por presunto abuso de autoridad, entre otros posibles delitos, y recoge la nota de LA NACION que cuenta que existió un pedido concreto del Gobierno para retirar el pliego de Michelli, propuesta para ocupar una silla en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata.

“La razón determinante del retiro del pliego no habría sido la falta de idoneidad de la postulante, ni objeción alguna vinculada con sus antecedentes profesionales o académicos, sino exclusivamente el hecho de ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon”, dice el escrito, presentado por José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio.

“Es decir, el Estado Nacional habría impedido el acceso de una persona a un cargo público no por su conducta, antecedentes o aptitud, sino por mantener un vínculo de parentesco con un periodista crítico del Gobierno”, completaron.

La presentación quedó radicada en el Juzgado Federal N° 6, que subroga Daniel Rafecas. Interviene el fiscal Guillermo Marijuan.

Alconada Mon trabajó en investigaciones que abarcaron temas sensibles para el Gobierno, como el caso $LIBRA -la criptomoneda que promovió el Presidente en redes y acabó sospechada de estafa- o los movimientos en los patrimonios del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del propio Milei, entre otras publicaciones.

La denuncia resalta que el Ejecutivo pidió la devolución del pliego de Michelli sin ofrecer, según los denunciantes, una explicación pública sobre los motivos de la decisión.

“Resulta evidente, en el caso que nos ocupa, que la conducta denunciada podría estar motivada en un prejuicio ideológico contra el periodista Alconada Mon y su familiar, la Dra. María Verónica Michelli”, sostuvieron los denunciantes.

“El castigo a determinadas personas por las conductas de sus parientes fue una práctica iniciada hace miles de años que, afortunadamente, dejó de ser un método legalmente válido para la represión de los delitos”, añadieron.

Michelli fue seleccionada por el Consejo de la Magistratura para integrar una de las ternas correspondientes al concurso 366, diseñado para cubrir 6 cargos en tres tribunales distintos. Fueron giradas al Ejecutivo en diciembre de 2020.

En la Comisión de Acuerdos, el paso previo a la votación final en el Senado, el pliego de Michelli había recogido los apoyos necesarios, pero por la negativa del Gobierno, nunca llegó a convertirse en dictamen, que debe ser presentado por el libertario Juan Carlos Pagotto, el senador riojano que llegó a la Cámara alta de la mano de los Menem.

El ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques Prensa AM

La nota pidiendo el retiro de la postulación lleva la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que fue puesto allí por la hermana presidencial, Karina Milei, y del jefe del Estado, Javier Milei.