El Gobierno quiere evitar que los ministros viajen al Mundial de fútbol

Mientras muchos argentinos cuentan los días para el comienzo del campeonato mundial de futbol, en el que el seleccionado argentino defenderá el título obtenido en Qatar 2022, en el gabinete de Javier Milei hay una certeza: ningún ministro estará en Estados Unidos entre el 11 de junio y el 19 de julio, para asistir a alguno de los partidos del equipo nacional.

Varios ministros y funcionarios consultados por LA NACION coincidieron: si bien no hay una orden escrita de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, todos interpretan que el momento político, económico y judicial, con el jefe de gabinete Manuel Adorni investigado por presunto enriquecimiento ilícito, no es propicio para que los medios descubran a alguno de ellos alentando al seleccionado desde una tribuna.

“Hay cosas que no se hablan ni se escriben. Se interpretan”, comentaron cerca de la secretaria general de la Presidencia, dando por hecho que nadie osará sacar por su cuenta un pasaje para Kansas o Dallas, las dos ciudades en las que la selección nacional jugará sus primeros tres compromisos. En el Gobierno aseguraron que, aunque entre los ministros hay varios fanáticos del futbol, nadie sucumbiría a la tentación y estarán todos “disponibles para la gestión”, según comentaron desde Balcarce 50.

De todos modos, nadie descarta que sea el propio Presidente quien reciba alguna invitación y decida viajar, algo que por el momento no está en carpeta. “No hay viajes previstos para los próximos días”, confirmaron fuentes oficiales al tanto de la agenda presidencial.

En el Gobierno no esconden que ven el inicio del campeonato mundial de fútbol como una suerte de “anestésico” o “una bocanada de aire”, que se llevará por varias semanas la atención de la opinión pública. En otro despacho se mostraron expectantes en que la “Argentina gane” y eso otorgue “más aire” a una gestión complicada en lo político, con tensiones internas indisimulables y una economía que combina señales positivas con estancamiento en el consumo y desempleo en algunos sectores industriales.

Javier Milei y su gabinete, el 25 de mayo pasado Nicolás Suárez

La crisis política que comenzó a principios de marzo, cuando se conoció la presencia de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial a la Argentina Week, no se ha detenido desde entonces. Desde el Gobierno se quejan de que varios “logros”, como la baja de la inflación que marcaron los últimos índices o el fallo de la Justicia de Estados Unidos que le evitó al país tener que pagar unos US$ 18.000 millones por la expropiación de YPF, quedaron opacados por la catarata de hechos vinculados al crecimiento patrimonial del jefe de gabinete, a quien el Presidente y su hermana decidieron sostener en su cargo.

A las sucesivas investigaciones judiciales contra el jefe de gabinete se sumaron los pedidos de la senadora Patricia Bullrich para que Adorni presente su declaración jurada “de inmediato”, paso que hasta el momento no se efectivizó y que dejó maltrecho el vínculo entre Bullrich y Karina Milei. La jefa de los senadores libertarios estuvo relegada el lunes de las primeras filas durante el tedeum en la Catedral Metropolitana y tampoco ocupó un lugar central durante la entonación posterior del himno nacional, en un escenario montado frente al Cabildo. Luego Milei le dio un espacio mientras saludaba en el balcón de la Casa Rosada.

A las constantes novedades judiciales que afectan a Adorni se sumaron, días atrás, los roces públicos entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, acusado por el consejero de estar detrás de la cuenta de X @PeriodistaRufus, desde la cual solían publicarse duras críticas a miembros de las Fuerzas del Cielo y también, en algunos casos, hacia el propio Presidente.

Más allá de las reuniones llevadas a cabo esta semana –gabinete el lunes, mesa política el martes- con intención de aplacar los ánimos y mostrar unidad, la tensión no logra disiparse del todo. En este contexto, aseguran las fuentes, nadie en el gabinete está en condiciones de mostrar autonomía y viajar a acompañar a la selección capitaneada por Lionel Messi. Lejos quedaron las fotos sonrientes de Karina Milei y Adorni junto al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, cuando en diciembre de 2024 se firmaron los avales para que la Argentina sea sede de algunos partidos del mundial de 2030, cuando se cumplan 100 años del primer certamen.

Quien si estará en el mundial será el expresidente Mauricio Macri. Como parte de su rol como presidente de la Fundación FIFA, y según pudo confirmar LA NACION, Macri presenciará las primeras dos semanas del mundial, y la última, cuando se juegue la final en Nueva Jersey. En el medio, el ex mandatario y presidente de Pro volverá al país para continuar con otra fecha a confirmar de su gira por distintas provincias, denominada “próximo paso”, con el objetivo de mostrarse activo en el armado interno de cara a las elecciones de 2027.