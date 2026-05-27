Manuel Adorni demora su declaración jurada y la presentaría la semana próxima

Señalado e investigado en la Justicia por el crecimiento de su patrimonio y su tren de vida desde que asumió en la función pública, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentará su declaración jurada durante los primeros días de junio. Así lo confirmaron a LA NACION fuentes muy cercanas al funcionario que es investigado por presuntas dádivas y enriquecimiento ilícito.

A comienzos de este mes, cuando el propio presidente Javier Milei, aludió a que Adorni “ya tiene los números”, cerca del funcionario habían insinuado que la fecha de presentación sería alrededor del 31 de mayo, fecha del primer vencimiento ante la Oficina Anticorrupción (OA). Esa fecha se postergó ahora una semana más, según fuentes de la Casa Rosada.

“La fecha andará por ahí [31 de mayo], lo antes que se pueda”, detallaron por entonces cerca del funcionario. “Manuel ya tenía todo medio preparado para presentarla a fin de mes”, dijeron fuentes oficiales en referencia a la presentación de la declaración de bienes del funcionario.

Este miércoles precisaron en el Gobierno que la fecha finalmente se concretará la semana próxima. Allegados al funcionario insistieron en que la declaración despejará todas las dudas que se acumularon hasta ahora alrededor de sus movimientos de dinero. En el expediente judicial hay distintos registros de prueba que acreditan gastos por un total de US$408.662 y deudas por un total de US$335.000, de acuerdo con la conversión que hizo LA NACION, en función de la fecha de cada uno de las operaciones. Además, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, acumularon consumos y gastos por más de $85,1 millones con tarjetas de crédito solo durante 2025, a un promedio de $7,1 millones por mes, en momentos en que el sueldo bruto del funcionario ascendía a $3,5 millones por mes y ella figuraba como monotributista.

La reacción de Milei cuando le dijeron que Adorni mintió sobre sus viajes

“A Manuel no lo van a apurar ni Patricia (Bullrich), ni Victoria (Villarruel)”, dijeron hoy cerca del ministro coordinador. Fue en referencia a la jefa del bloque libertario en el Senado y a la vicepresidenta, quienes cuestionaron a Adorni por no hacer públicos sus ingresos y bienes para evitar el impacto político del caso. Lo expresado por Bullrich y Villarruel es compartido en privado por buena parte del oficialismo, que prefirió callar ante el respaldo incondicional de los hermanos Milei al jefe de Gabinete.

“Estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni”, azuzó Villarruel hace ocho días.

En tanto, el pasado 6 de mayo, Bullrich dijo en A24: “Desde mi punto de vista, la presentación tiene que ser de inmediato. Ya está abierta la posibilidad de presentarla. ¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora? Es bastante fácil hacerla si tenés la del año anterior".

La semana pasada, Bullrich fue por más y siguió la vía de diferenciarse de Adorni al presentar su declaración jurada antes de la fecha de vencimiento.

Fueron las declaraciones de Bullrich las que motivaron la intervención de Milei, a principio del mes en curso. En un intento de contener la interna que se había abierto entre su ministro coordinador y la jefa del bloque libertario en el Senado, el Presidente señaló en LN+: “En realidad, Patricia spoileó a Manuel, adelantó lo que efectivamente va a suceder, que Manuel tiene ya los números. Tiene todo listo para presentarse [en referencia a la declaración jurada de bienes]”.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, mantuvieron hoy una reunión en la Casa Rosada Presidencia

Pasaron tres semanas de esta declaración del Presidente, con lo cual la fecha en la que se terminaría presentando la declaración de Adorni rozará casi un mes de dilación.

Cerca de Adorni se mostraron tranquilos de que “la declaración aclarará todo” y confiaron en que evitará un llamado a indagatoria a los tribunales.

“No hay elementos para una declaración indagatoria. Nadie se quemaría llamando a indagatoria en una causa con esos elementos y cuando todavía no está la declaración jurada”, dijeron fuentes oficiales cercanas a Adorni.

En el círculo más cercano al funcionario se muestran confiados en que en cuestión de, “a lo sumo tres meses”, todo quedará desactivado. Aspiran a que el caso entre en una meseta informativa luego de la presentación de la declaración jurada, que se daría al filo del comienzo del Mundial de Fútbol.

A ochenta días de comenzada la serie de revelaciones sobre el patrimonio y los viajes, el avance del tiempo le amplía las posibilidades al funcionario para acomodar la declaración jurada en función de lo que aparezca en la causa judicial. Esa es la percepción que tienen fuentes oficiales y es lo que circula en las redes en cuentas ligadas al oficialismo.

“Va a estar todo justificado y perfecto. Los números cierran”, insistieron cerca del ministro coordinador.