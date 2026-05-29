Javier Milei y sus medidas, en vivo: el caso Adorni y los proyectos del oficialismo en el Congreso

Dios aprieta, pero no ahorca. Tras varios meses de fuertes bajas en la recaudación, mayo estaría por cerrar con una sorpresa por demás agradable para las provincias y la Nación. Y es que el impuesto a las ganancias, que se coparticipa con las provincias, estaría recaudando por estos días bastante más de lo previsto. Un alivio no menor para los gobernadores, que hace meses ven caer sus ingresos, y para la Nación, que ya comenzó a adelantar pagos para así poder compensar aquellos meses en los que vino esquivando compromisos.

Son semanas de mayor sosiego para el equipo económico, que por estos días parece estar más inquieto con resolver algunos problemas de abundancia que de escasez. No solo adelantando pagos de proveedores. El martes pasado, el Tesoro recibió los US$1040 millones que debía desembolsar el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras aprobar la segunda revisión del programa. El dinero, adelantaron las fuentes, se utilizará para recomprar Letras Intransferibles que el Tesoro le había colocado en los últimos años al Banco Central (BCRA), tal cual se había previsto en el acuerdo firmado con el organismo multilateral el año pasado. La operación implica darle al BCRA un activo líquido, cash, contra una serie de pagadioses que habían servido en estos años para ocultar contablemente el vaciamiento de la autoridad monetaria. Esta semana, según se publicó en el Boletín Oficial, ya se habían recomprado letras por otros $18,4 billones con el dinero que el mismo BCRA había transferido al Tesoro como parte de las utilidades obtenidas en 2025. Un paso más para limpiar el balance de la entidad. Desde 2025 a la fecha, las letras intransferibles bajaron a menos de la mitad.