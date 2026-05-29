Javier Milei y sus medidas, en vivo: el caso Adorni y los proyectos del oficialismo en el Congreso
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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El Gobierno oficializó los nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas a partir de junio
El Gobierno oficializó aumentos en las tarifas de electricidad que aplicarán Edenor y Edesur desde el 1° de junio, al aprobar nuevos cuadros tarifarios para usuarios residenciales con y sin subsidio, y actualizar los componentes de distribución reconocidos a ambas compañías. Las medidas también mantienen el esquema de subsidios energéticos vigente para los hogares alcanzados por ese beneficio. Hizo lo propio con respecto a las tarifas de gas.
Las resoluciones 25 y 26 del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (EnreGE), publicadas este viernes en el Boletín Oficial, establecieron los cuadros tarifarios que deberán aplicar ambas distribuidoras en sus respectivas áreas de concesión a partir del próximo mes. Las normas alcanzan a usuarios residenciales, comercios, alumbrado público, grandes demandas, clubes de barrio, entidades de bien público y usuarios generadores.
Milei está en sus días de cosecha financiera
Dios aprieta, pero no ahorca. Tras varios meses de fuertes bajas en la recaudación, mayo estaría por cerrar con una sorpresa por demás agradable para las provincias y la Nación. Y es que el impuesto a las ganancias, que se coparticipa con las provincias, estaría recaudando por estos días bastante más de lo previsto. Un alivio no menor para los gobernadores, que hace meses ven caer sus ingresos, y para la Nación, que ya comenzó a adelantar pagos para así poder compensar aquellos meses en los que vino esquivando compromisos.
Son semanas de mayor sosiego para el equipo económico, que por estos días parece estar más inquieto con resolver algunos problemas de abundancia que de escasez. No solo adelantando pagos de proveedores. El martes pasado, el Tesoro recibió los US$1040 millones que debía desembolsar el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras aprobar la segunda revisión del programa. El dinero, adelantaron las fuentes, se utilizará para recomprar Letras Intransferibles que el Tesoro le había colocado en los últimos años al Banco Central (BCRA), tal cual se había previsto en el acuerdo firmado con el organismo multilateral el año pasado. La operación implica darle al BCRA un activo líquido, cash, contra una serie de pagadioses que habían servido en estos años para ocultar contablemente el vaciamiento de la autoridad monetaria. Esta semana, según se publicó en el Boletín Oficial, ya se habían recomprado letras por otros $18,4 billones con el dinero que el mismo BCRA había transferido al Tesoro como parte de las utilidades obtenidas en 2025. Un paso más para limpiar el balance de la entidad. Desde 2025 a la fecha, las letras intransferibles bajaron a menos de la mitad.
La Casación podría obligar al tribunal de Hotesur a ponerle fecha de inicio al juicio contra Cristina y Máximo Kirchner
La Cámara Federal de Casación Penal analizará si obliga al tribunal oral del caso Hotesur y Los Sauces a ponerle fecha de inicio al juicio contra Cristina y Máximo Kirchner, por supuesto lavado de dinero.
Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación, Daniel Petrone, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, abrieron el recurso de queja que planteó el fiscal Diego Velasco ante la negativa del tribunal oral federal de ponerle fecha de inicio al juicio oral.
Cristina Kirchner junto a su hijo Máximo y su cuñada AliciaCaptura de Pantalla
Velasco viene pugnando desde hace dos años con los jueces del Tribunal Oral Federal 5, José Michilini y Fernando Machado Pelloni, que argumentan que no pueden ponerle fecha de inicio al juicio porque no concluyó la instrucción suplementaria, es decir que no se terminaron de producir las pruebas.
Revés para Cristina Kirchner y sus hijos: la Cámara de Casación confirmó el decomiso de sus bienes
La Cámara Federal de Casación confirmó definitivamente la ejecución de bienes de la expresidenta Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia en la causa en la que la exmandataria está presa cumpliendo una condena de seis años de prisión por corrupción.
Esto es así porque la Casación rechazó su recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia revise la decisión de decomisar sus bienes. Con el recurso rechazado, el fallo de decomiso queda en condiciones de ser ejecutado de inmediato.
Sin embargo, Cristina Kirchner puede aún recurrir a la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso directo, de queja, aunque difícilmente prospere. La presentación del recurso de queja no suspende la ejecución de sus bienes.
Un acto de arbitrariedad, persecución y torpeza
La calidad institucional en la Argentina siempre se puede degradar un poco más. Si todas las evidencias y versiones se confirman, el propio presidente de la Nación le acaba de poner su firma, su sello y el membrete del Poder Ejecutivo Nacional a un ejemplo de arbitrariedad, autoritarismo, venganza y ataque a la libertad de prensa y de expresión al que cuesta encontrarle paralelismos y precedentes desde la recuperación democrática.
Después de haber propuesto a insistido hasta límites impensados con la postulación para integrar la Corte Suprema de Justicia de uno de los jueces federales más cuestionados del sistema (lo que ya es mucho decir), como es Ariel Lijo, Javier Milei acaba de solicitar el retiro del pliego de una candidata que el mismo gobierno había enviado y cuya trayectoria, formación y desempeño resultan intachables.
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