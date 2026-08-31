Denunciaron en Comodoro Py a Javier Milei por su discurso en la Escuela ORT
Lo hizo una organización republicana; le achacan delitos de abuso de autoridad y discriminación; el Presidente había arengado a hostigar a los periodistas
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El presidente Javier Milei fue denunciado ante la Justicia federal por el discurso que pronunció ante estudiantes del colegio secundario ORT la semana pasada, donde instó a hostigar a los periodistas.
La denuncia fue presentada por Reset Republicano y firmada por José Lucas Mangiocalda y Juan Martín Fazio. Tras el sorteo quedó radicada en el Juzgado Federal 12 de Comodoro Py 2002.
Los denunciantes reprocharon a Milei los supuestos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y discriminación.
Milei brindó la semana pasada un discurso en la Escuela ORT de Almagro ante alumnos de 4° y 5° año, en el que criticó a la oposición y a la prensa.
“El presidente, en ejercicio de su cargo y valiéndose de la estructura oficial de comunicación institucional de la Presidencia, utilizó un espacio escolar para menores de edad, con el fin de desplegar una arenga de carácter proselitista, agraviar a opositores y compeler a un auditorio de adolescentes a hostigar públicamente a la prensa”, señala el texto de la denuncia.
Dice la presentación que el presidente “abandonó su deber de priorizar el interés público sobre el particular intercalando afirmaciones de corte claramente partidario” y realizó “declaraciones contrarias a la libertad y pluralismo políticos”.
Indicaron que al hacerlo, “omitió deliberadamente su deber primordial como jefe de Estado de ejecutar, respetar y garantizar las leyes de orden público que protegen la salud democrática y la integridad de las infancias”.
Hablaron de una relación asimétrica al “imponer a adolescentes insólitas y académicamente cuestionables teorías sobre el origen ‘satánico’ del marxismo” y que “promovió entre adolescentes su conocido odio al periodismo”.
Milei instó en su discurso a abuchear a los periodistas. Los denunciantes dijeron que su palabra tiene “efecto multiplicador y peso institucional” y “deborda los límites de la libertad de expresión para ingresar en el terreno de la incitación al odio ideológico, perfeccionando la conducta típica prevista en la ley antidiscriminatoria”.
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