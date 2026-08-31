Denunciaron en Comodoro Py a Javier Milei por su discurso en la Escuela ORT

El presidente Javier Milei fue denunciado ante la Justicia federal por el discurso que pronunció ante estudiantes del colegio secundario ORT la semana pasada, donde instó a hostigar a los periodistas.

La denuncia fue presentada por Reset Republicano y firmada por José Lucas Mangiocalda y Juan Martín Fazio. Tras el sorteo quedó radicada en el Juzgado Federal 12 de Comodoro Py 2002.

Los denunciantes reprocharon a Milei los supuestos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y discriminación.

Milei brindó la semana pasada un discurso en la Escuela ORT de Almagro ante alumnos de 4° y 5° año, en el que criticó a la oposición y a la prensa.

“El presidente, en ejercicio de su cargo y valiéndose de la estructura oficial de comunicación institucional de la Presidencia, utilizó un espacio escolar para menores de edad, con el fin de desplegar una arenga de carácter proselitista, agraviar a opositores y compeler a un auditorio de adolescentes a hostigar públicamente a la prensa”, señala el texto de la denuncia.

Milei entre los alumnos de la ORT

Dice la presentación que el presidente “abandonó su deber de priorizar el interés público sobre el particular intercalando afirmaciones de corte claramente partidario” y realizó “declaraciones contrarias a la libertad y pluralismo políticos”.

Indicaron que al hacerlo, “omitió deliberadamente su deber primordial como jefe de Estado de ejecutar, respetar y garantizar las leyes de orden público que protegen la salud democrática y la integridad de las infancias”.

Hablaron de una relación asimétrica al “imponer a adolescentes insólitas y académicamente cuestionables teorías sobre el origen ‘satánico’ del marxismo” y que “promovió entre adolescentes su conocido odio al periodismo”.

Milei instó en su discurso a abuchear a los periodistas. Los denunciantes dijeron que su palabra tiene “efecto multiplicador y peso institucional” y “deborda los límites de la libertad de expresión para ingresar en el terreno de la incitación al odio ideológico, perfeccionando la conducta típica prevista en la ley antidiscriminatoria”.