El fuerte cruce entre Carlos Bianco y Guillermo Britos tras una denuncia por “discriminación”

El jefe de asesores de Axel Kicillof, Carlos Bianco, protagonizó un duro intercambio con el ahora excandidato a gobernador libertario en la provincia de Buenos Aires, Guillermo Britos, en el marco de una denuncia por “discriminación partidaria” vinculada a la implementación del programa Puentes. La iniciativa bonaerense tiene por objeto financiar la creación de centros universitarios en diversos municipios del interior así como subsidiar la apertura de carreras.

Previo al cruce, el coordinador del Centro Universitario de Chivilcoy, Eduardo De Lillo, dijo ante medios locales el pasado lunes que la ciudad había sido “excluida” de la iniciativa y que tanto el Consejo Provincial de Coordinación como el Sistema Universitario y Científico estaban “discriminando” a sus alumnos. “En varias ocasiones nos hemos dirigido a ellos para que nos tengan en cuenta. No vamos a llorar por eso pero es importante que la gente lo sepa”, sentenció.

Las declaraciones del coordinador del CUCH generaron repercusión y llegaron a oídos de Bianco, quien salió a desmentir aquella versión y apuntó con Britos, quien desempeña tareas actualmente como Intendente de Chivilcoy. En primer lugar, acusó a De Lillo -sobre quién aclaró responde a órdenes del intendente- de “despachar una mentira sobre una supuesta discriminación” vinculada con el programa Puentes “hacia sus alumnes”.

Luego, refutó: “El Programa aplica a todos los distritos de la PBA que no cuentan con sede central de universidades, sin importar el partido político que los conduce, como lo atestiguan los convenios firmados con municipios gobernados por otra fuerza política”. Entre ellos, mencionó a Lobería, Puán, Pellegrini, Coronel Pringles, General La Madrid, Balcarce, Saladillo, Trenque Lauquen, Adolfo Alsina, San Cayetano, Ayacucho y Ramallo.

Y chicaneó: “Lamentablemente, ni el intendente Britos ni sus funcionarios han demostrado interés alguno en contar con el financiamiento del Programa Puentes. Quizás ahora que son libertarios, les haya dejado de interesar la asistencia del Estado. En caso de que se arrepientan, el intendente tiene mi número de teléfono personal y me puede llamar 24x7, en vez de dedicarse a hacer operaciones de prensa berretas y difundir mentiras. Hay límites. No todo vale un voto”.

La respuesta de Britos a Bianco

Horas después, el también excomisario salió a responderle al funcionario provincial. “Qué lástima que no me arroba, pero no me extraña de un patotero como usted”, arremetió Britos sin filtro. Acto seguido, denunció: “El señor gobernador [Axel Kicillof] sabe que en persona le pedí tres veces el programa Puentes ya que nuestro centro universitario es el más importante de la zona, pero claramente me lo negaron”.

“Me lo negaron como tantos derechos solo por ser vecinalista”, resaltó el intendente, para dar paso a un duro “consejo” dirigido hacia Bianco: “Tal vez si el tiempo que dedica a prepotear dirigentes y a mentir y chicanear, lo dedicara a gestionar, sería un gran beneficio para el gobernador y para los vecinos de la provincia, que necesitan muchos más derechos, pero TODOS, no sólo los de los municipios K”.

“Por último, soy vecinalista, a mucha honra y no es una cuestión de espacios políticos o temas electorales, que siempre definen los vecinos. Lo que dijo mi secretario de acienda, un caballero y no un payaso como usted, es totalmente cierto. Si no es así, tiene tiempo de remediarlo”, cerró.

