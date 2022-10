Desde el Gobierno se refirieron a la ausencia de Alberto Fernández en los actos del 17 de octubre

escuchar

El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, se refirió este sábado a la celebración de múltiples actos con motivo del 17 de octubre, Día de la lealtad, de los que no formará parte el presidente Alberto Fernández. En declaraciones radiales, consideró que lo más importante será la presencia de la gente en las plazas y aseguró: “No nos unen las formas, nos une el modelo”.

En diálogo con AM 750, al funcionario, cercano al jefe de Estado, le pidieron su opinión sobre la imposibilidad de acordar un acto unitario entre el sindicalismo, La Cámpora, el Gobierno y otros sectores, y acerca de la ausencia de Fernández en el marco de dichas celebraciones, a lo que respondió: “A mí me parece que lo más importante es que el 17 de octubre va a haber muchas plazas y muchos actos en todo el país; y en todos esos actos y plazas va a haber peronistas recordando esa fecha tan importante. Fundamentalmente, apuntando y reafirmando lo mismo que pusieron en disputa aquellos argentinos aquel 17 de octubre: que una Argentina para pocos no es viable”.

A continuación, Katopodis reconoció que “en el medio hay ruidos y hay debates”. Sin embargo, sostuvo que este tipo de circunstancias son algo “habitual” en el peronismo y pidió “no asustarse”. “Hay que estar convencidos en lo principal, en el modelo... En las cuestiones de fondo, todos los compañeros que estarán en las plazas estarán defendiendo lo mismo. Eso tiene que significar fuerza para lo que falta. La militancia le va a permitir al Gobierno superar las limitaciones”, planteó.

Gabriel Katopodis y Alberto Fernández Instagram @gabriel_katopodis

Tras ello, al ministro le preguntaron si no consideraba “sintomático” que el Frente de Todos (FdT) en general y el Partido Justicialista (PJ) en particular no hayan podido articular un acto que convoque a la gran mayoría de los simpatizantes del espacio. Entonces, contestó: “La verdad que no. Si conoces la historia del peronismo, ha sido así siempre. No nos unen las formas, nos une la dirección del modelo”.

Así las cosas, insistió en que el peronismo tiene que “ganar la calle”, “hacer lo mejor que sabe hacer” y volver poner en claro “qué es lo que está en disputa”. “Hoy nuevamente lo que está en juego es poder vivir y es la felicidad de nuestra gente. No en el sentido romántico, sino la posibilidad de que cada uno pueda vivir con un poquito más de alivio. La gente es peronista por vivir bien, por poder darse un gusto y salir un fin de semana con la familia. Esas son las anclas de peronismo”, señaló.

Consultado acerca de la gestión del Gobierno, evaluó que, con “aciertos y errores”, desde el peronismo se encuentran “convencidos de que este es el rumbo: trabajar para que nuestra riqueza sea también de los trabajadores”, y agregó: “Es solamente el peronismo el que puede lograr eso, del otro lado no se espera nada (...) Lo que falta es Alberto y Cristina [Kirchner], son los gobernadores y somos todos nosotros; y la principal batalla hacia adelante es romper con la inercia inflacionaria”.

Plan de estabilización

Con relación a la posibilidad de que el ministro de Economía, Sergio Massa, presente un plan de estabilización en aras de quebrar la inercia inflacionaria, Katopodis dijo: “Centralmente tenemos que contarle a la audiencia que nosotros tuvimos primero que ocuparnos de evitar una corrida. También acomodamos la deuda en pesos y construimos un presupuesto cumplible; y a partir de haber recupero reservar estamos con más fuerzas y claridad para pegar la piña que tenemos que pegar. Insisto, la principal tarea es poner todos los instrumentos en esa dirección y en que podamos ir desacelerando esa situación con muchas medidas a la par para que el crecimiento de la economía se conecte con el bolsillo de los trabajadores”.

Más tarde, cuando le preguntaron si se puede esperar un congelamiento de precios y salarios, explicó: “Esos son instrumentos, son medidas que se están estudiando y que se anunciarán en el momento que correspondan. Lo que sí está claro es que tenemos que ir hacia un programa que rompa con la imprevisibilidad, con la incertidumbre de no saber cuánta plata vas a tener en tu bolsillo el mes que viene. Esto ellos no lo van a hacer”.

Los dichos de Fernández en el Coloquio de IDEA

En el tramo final de la nota, el funcionario se refirió a la polémica que generaron ayer los dichos del Presidente en el Coloquio de IDEA, donde Fernández le preguntó al auditorio: “En este gobierno, ¿alguien les pidió un centavo para hacer pública? ¿Alguien les pidió algo? ¿Alguien lo mandó a espiar? ¿Alguien usó la AFIP para que se metan en las empresas de aquellos que nos critican? Los desafío porque su respuesta va a ser no”.

Consultado acerca de si las declaraciones en torno a la obra pública fueron una crítica solapada a al gestión del kirchnerismo, sostuvo: “No, para nada. El Presidente ha sido siempre muy claro sobre qué ocurrió y cómo hay una persecución sobre el Gobierno y la figura de Cristina Kirchner (...) Ha sido muy claro sobre la parcialidad y la intención. Ha dicho que atacan a Cristina porque atacan todo lo que ella y el peronismo representan; la atacan por lo que hizo bien (...) Quieren borrar al peronismo, porque el peronismo es un problema porque es la solución”.

LA NACION