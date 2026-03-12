Desde Expoagro, el peronismo rechazó la avanzada libertaria contra las tasas municipales

SAN NICOLÁS.- El peronismo bonaerense aportó una significativa delegación de dirigentes que visitaron Expoagro este jueves, entre los que se anotaron ministros, legisladores e intendentes.

Entre ellos, estuvieron Mayra Mendoza (diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia) y Gabriel Katopodis (ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense), que defendieron el cobro de tasas municipales, en momentos en que La Libertad Avanza inició una ofensiva para reducirlas o, en algunos casos, eliminarlas.

Mayra Mendoza en Expoagro Gentileza

Mendoza, referente de La Cámpora, llegó al predio del autódromo de esta ciudad, donde hasta el viernes se desarrolla la vigésima edición de Expoagro, visitó la carpa institucional y luego recorrió stands, como el de la empresa de maquinarias agrícolas y remolques Ombú.

Al salir de allí, dijo a LA NACION que la ofensiva para reducir las tasas municipales que encararon concejales libertarios en 116 municipios bonaerenses es “una estafa”.

Mayra Mendoza y Julián Domínguez Gentileza

“En Quilmes, los vecinos y vecinas saben que el aporte que hacen con las tasas municipales se reinvierte en el municipio. Esta estafa que La Libertad Avanza plantea para reducir las tasas solo tiene que ver con un discurso de destrucción de todo. Hay que mantener las calles, las luces, la recolección de residuos, las salas de atención primaria, y eso se hace con la contribución de los vecinos”, señaló Mendoza.

“En Quilmes, están abandonadas las obras de la provincia de Buenos Aires y del gobierno nacional. Lo de la provincia de Buenos Aires lo entiendo por la asfixia del gobierno nacional. Algunas de esas obras, como la unificación del Acceso Sudeste en Quilmes, las vamos a terminar con fondos municipales, las tasas de los vecinos son las que nos lo van a permitir”, indicó la diputada provincial, que llegó e la exposición con dirigentes de La Cámpora como Gervasio Bozzano, secretario legislativo del Senado bonaerense.

La jefa comunal en uso de licencia recorrió la muestra con el exministro de Agricultura, Julián Domínguez.

En otro contingente peronista, pasaron por Expoagro dirigentes alineados con Cristina Kirchner como el senador Eduardo “Wado” de Pedro y los intendentes Gustavo Menéndez (Merlo), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico de Achával (Pilar), Marisa Fassi (Cañuelas) y Julián Álvarez (Lanús). También fueron parte de esa comitiva Alejandro Dichiara (presidente de la Cámara de Diputados bonaerense), los diputados provinciales Juan Pablo de Jesús y Marcela Basualdo, y el exsenador bonaerense y exintendente de Carlos Casares, Walter Torchio.

Dirigentes peronistas en Expoagro Gentileza

Más temprano, había pasado por Expoagro el ministro Katopodis, que también defendió a los intendentes bonaerenses, apuntados por La Libertad Avanza por el cobro de tasas municipales, y subrayó que “hacen malabares” para enfrentar el “ajuste” del gobierno de Javier Milei, al quien le reclamó obras en las rutas nacionales.

Consultado sobre los reclamos contra las tasas municipales, Katopodis dijo que el pedido debe ser “que esos fondos tengan el destino que se requiere”, pero resaltó: “Los intendentes están haciendo malabares, en un contexto de ajuste de Nación y una caída de la coparticipación del 10% solo en estos 60 días”.

El ministro del gobierno de Axel Kicillof le reclamó obras al presidente Javier Milei. “Vamos a dialogar con todas las autoridades, pero también vamos a reclamarle al gobierno nacional que cumpla con su responsabilidad. Las rutas nacionales están en un nivel de deterioro que es gravísimo. La cuenca del Salado, en la parte que le corresponde al gobierno nacional, está absolutamente paralizada. La Provincia de Buenos Aires no puede ejecutar muchas obras porque Nación no da el aval”, criticó Katopodis.

Más tarde, el ministro del Interior, Diego Santilli, le respondióa Katopodis. “Me gustaría debatir sobre la cuenca del Salado, sobre lo que hicieron los muchachos; era algo que tenía que hacer la Provincia y no lo hizo. Lo pasaron a Nación y después volvió. Hay poca memoria en algunas personas”, dijo el funcionario nacional al visitar la muestra agroindustrial.