La oposición salió a disputar la gestión del microsatélite que viajará en la próxima misión tripulada a la Luna

Tras el anuncio de que la Argentina participará de la misión de la NASA Artemis II, con el microsatélite “Atenea”, dirigentes del peronismo cruzaron al Gobierno por adjudicarse la iniciativa y señalaron que la participación se debe a gestiones anteriores a 2023. “¡No se cuelguen de mis tetas!, diría Moria Casán”, ironizó Marena Galmarini al respecto.

Por medio de un extenso descargo difundido desde su cuenta de X, la extitular de AySA arremetió contra la gestión de Javier Milei, a la que acusó de colgarse “del trabajo de otros”, mientras se “desfinancia a la ciencia”.

Galmarini, legisladora bonaerense del Frente Renovador, resaltó que, antes de Atenea, fue clave el proyecto USAT-1, un microsatélite realizado por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que comenzó a gestarse en 2023, fue un “antecedente fundamental” para el microsatélite que ahora será lanzado por la NASA.

“En 2023, durante la gestión peronista, se produjo la visita clave a la NASA, se inician el desarrollo técnico y los acuerdos políticos necesarios que posibilitan la adhesión a los acuerdos de Artemis, se formaliza la cooperación espacial para misiones lunares y la inclusión de Argentina en esta misión”, remarcó.

“No se cuelguen de mis tetas!”, diría @Moria_Casan



El Presidente-topo dice que gracias a su gestión horrorosa, Argentina fue seleccionada para la Misión Artemis II.



Pero veamos…

1. Proyecto USAT-1: en la Universidad Nacional de La Plata, se proyecta y desarrolla el primer… https://t.co/ngPPBMME3g — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) January 17, 2026

La extitular de Aysa sostuvo que “Atenea” fue financiada y desarrollada por “todas instituciones públicas y estatales” que fueron “desfinanciadas” por el Gobierno de Javier Milei. Y tras ello citó a la empresa nacional VENG S.A, el Instituto de Radioastronomía (IAR), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), las universidades de La Plata (UNLP) y de San Martín (UNSAM)y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA)

En ese sentido, Galmarini arremetió contra el Gobierno por haber asegurado el viernes que la iniciativa con la NASA en Artemis II había sido posible por la “eficientización de recursos” a través de la “eliminación de gastos innecesarios sociales o politológicos”.

Y alusión a ello sentenció: “Ni recortes de gastos innecesarios sociales y politológicos ni apoyo a la Ciencia y Tecnología”. En cambio, Galmarini acusó al Gobierno de llevar adelante un “ajuste cruel y de colgarse del trabajo inmenso de otros”. Por último, Galmarini finalizó su posteo con una cita del expresidente Juan Domingo Perón. “La única verdad es la realidad”, concluyó.

Poniendo las cosas en orden. Así sucedieron las cosas más allá del relato siempre falso de los libertarios. https://t.co/aeZ1Cz2bxi — Alberto Fernández (@alferdez) January 17, 2026

Rápidamente, el expresidente Alberto Fernández se hizo eco de las declaraciones de Galmarini y escribió: “Poniendo las cosas en orden. Así sucedieron las cosas más allá del relato siempre falso de los libertarios”.

En una tónica similar, el exmandatario compartió un mensaje de su último ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, quien acusó al Gobierno de “mentir” y aseguró que el acuerdo con la NASA se produjo durante la gestión peronista.

“Felicitamos a investigadores de CONAE y las universidades de La Plata y San Martín que, a pesar del feroz ajuste de Milei (-40%), diseñaron el satélite que formará parte de Artemis. El acuerdo con la NASA, la participación y el satélite son de 2023. Milei miente, como siempre”, fue el mensaje de Filmus.

Fernández, en tanto, replicó las felicitaciones dirigidas a los investigadores y arremetió contra “el falso relato del gobierno libertario”.

Felicitamos a investigadores de CONAE y las universidades de La Plata y San Martín que, a pesar del feroz ajuste de Milei (-40%), diseñaron el satélite que formará parte de Artemis. El acuerdo con la NASA, la participación y el satélite son de 2023. Milei miente, como siempre 👇🏼 pic.twitter.com/3vIzbX2PsQ — Daniel Filmus (@FilmusDaniel) January 17, 2026

La misión Artemis II de la NASA -de la que participará Argentina a través de Atenea- representará el regreso de una tripulación a la Luna desde el programa Apolo 11 que llevó a los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin a ser los primeros humanos en caminar sobre la superficie lunar.

Durante el viaje se realizarán estudios sobre el impacto de la radiación y el espacio profundo en el cuerpo humano, además de validar la tecnología necesaria para Artemis III, la misión que sí planea llevar humanos a la superficie lunar en 2027.