La marcha de los jubilados contará con la adhesión del sindicalismo y piqueteros

La marcha semanal de los jubilados al Congreso de la Nación contará este miércoles con la adhesión de los sindicatos y de los piqueteros. Es que la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos ramas de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se sumarán al reclamo para exigir un aumento de los haberes previsionales y le darán músculo político a la movilización.

Con el aumento de julio, la jubilación mínima pasó de $403.302,81 a aproximadamente $411.989. Si se le suma el bono extraordinario de $70.000, congelado en su monto desde el inicio de la gestión de Javier Milei, ningún jubilado que perciba el haber mínimo cobrará menos de $481.989.

“Marchamos para que una jubilación pueda garantizar una vida digna. Para que quienes trabajaron toda su vida no tengan que elegir entre comprar sus medicamentos o poner un plato de comida sobre la mesa”, convocó la CGT, que no participa desde el año pasado de estos reclamos. Se trata de un primer paso de la central obrera en su plan de lucha contra el Gobierno. También está previsto adherir a la marcha de San Cayetano, el mes próximo, antes de avanzar a un eventual paro general que se había barajado para antes del Mundial de fútbol.

Con motivo de esta adhesión, la CGT difundió spots que reúnen historias personales de jubilados, imágenes de Diego Maradona con declaraciones en su defensa, y un video de Norma Plá, militante jubilada de los años 90. “Hacé como el Diego, marchá con los jubilados”, escribieron en la previa de la final del Mundial de Fútbol 2026 que enfrentaría a Argentina y España.

La convocatoria de la CGT, las dos CTA y la UTEP CGT - LA NACION

La adhesión de la CGT, las dos CTA y la UTEP a la marcha de este miércoles, programada para las 15, se definió en la reunión que mantuvieron las organizaciones el 7 de julio, donde trazaron un plan de lucha “que haga frente a la crisis económica y productiva orquestada por el gobierno nacional”.

El calendario determinó que este 22 de julio sería la primera medida entre los reclamos. Se espera que el 7 de agosto se movilicen en conmemoración del Día de San Cayetano y, semanas más tarde, protesten frente al Ministerio de Economía.

A partir de esta convocatoria, ATE, el gremio que nuclea a los estatales, anunció que también marchará mañana al Congreso “para exigir un urgente aumento de las jubilaciones y el cese de las políticas de ajuste”. A su vez, reclamará la restitución total de la cobertura de medicamentos gratuitos y la recuperación de la moratoria previsional.

Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato, sostuvo: “Al Gobierno se le terminó el veranito mundialista y los trabajadores vamos a profundizar nuestro plan de acción. Las políticas del gobierno provocan un genocidio en nuestros adultos mayores. En este momento, la mayoría de los jubilados no puede garantizar su subsistencia. Se están muriendo”, agregó.

Rodolfo Aguiar, titular de ATE, afirmó que "al Gobierno se le terminó el veranito mundialista" Ricardo Pristupluk

El gremio advirtió que la movilización también será por la defensa del salario de los trabajadores activos, los despidos en el sector público y privado, el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil y el rechazo a la represión de la protesta social.

ATE también se movilizará el 7 de agosto en San Cayetano.