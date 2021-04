Desde un edificio emblemático, Fernando Gray le mandó otro mensaje a Máximo Kirchner en la pelea por el PJ

La imagen muestra una caminata en la que se atraviesa a pie un puente sobre el Riachuelo, desde el sur del Gran Buenos Aires hacia la Capital Federal, en un recorrido que, en segundos, muestra al protagonista llegando a la avenida 9 de Julio, caminando por las estaciones del Metrobus hasta la intersección con la avenida Belgrano, donde se erige el edificio en el que funcionó el Ministerio de Obras Públicas, conocido por tener en sus pisos más altos dos imágenes de Eva Perón. Con un estandarte con el escudo peronista desplegado en la terraza por el caminante, el video finaliza.

El actor de la breve filmación es el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, que optó por esta estrategia para volver a mandar un mensaje contra Máximo Kirchner en la disputa que mantienen por la presidencia del Partido Justicialista bonaerense.

Con el enorme orgullo de ser peronistas, enarbolemos el gran legado de Evita y el Gral. Juan Domingo Perón. Por eso, levantemos, hoy más que nunca, las banderas de la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política. #YoMePlanto pic.twitter.com/PARcDrsvAp — Fernando Gray (@fernandogray) April 3, 2021

No es la primera vez que Gray envía este tipo de señales. Ya había lanzado una campaña de forestación en su distrito con el eslogan “Yo me planto”, que repitió en el video. Y también lo utilizó en otro video en el que Hugo del Carril (hijo) entona un tango llamado “Tengo miedo”, que en una de sus estrofas machaca “ese día me planté”.

En el video, que finaliza con un montaje que muestra a Gray en lo alto del edificio y con la imagen más enérgica de Evita de las dos que están en esa fachada, el recorrido del intendente se acompaña con una canción que, entre otros versos, afirma: “No se entregue, compañero, no se entregue”; “los leales parecemos disidentes”; “los ajenos pavonean su temor”, y “algún día les hará juicio la historia, por la noche de miseria y ambición”.

Fernando Gray, cuando lanzó una campaña de forestación con el eslogan "Yo me planto" Esteban Echeverría

Gray recibió una buena noticia judicial el jueves, cuando el fiscal electoral subrogante Guillermo Ferrara le dio la derecha a su pedido de suspender el llamado a elecciones anticipadas en el PJ, programadas para el 2 de mayo, en las que el jefe de La Cámpora pretende ser consagrado presidente desde una lista única que completan intendentes, ministros bonaerenses, legisladores y sindicalistas. Dos días después de ese espaldarazo en tribunales, publicó en su cuenta de la red social Twitter el video con su nuevo desafío a Máximo.

La decisión judicial final, tras conocerse la opinión del fiscal, la tendrá el juez con competencia electoral bonaerense, Alejo Ramos Padilla.

