Desdoblar las elecciones en la Provincia para licuar el “efecto Milei”, una opción que por ahora el oficialismo rechaza

El crecimiento de la figura de Javier Milei que se verifica tanto en las encuestas a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires tiene para el oficialismo una doble lectura: por un lado lo celebra porque le fija un techo a la cantidad de votos que puede obtener Juntos por el Cambio (JxC), pero por el otro comienza a preocuparlo seriamente porque cuando se hace un doble clic sobre los apoyos que cosecha el libertario, también se observa un drenaje del propio Frente de Todos en el conurbano.

De ahí que las usinas de los quinchos políticos bonaerenses hicieran correr la versión de que el gobernador Axel Kicillof analizaba desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, para evitar que su candidatura a la reelección se termine pinchando por el “efecto Milei” y por el ancla que significa para el peronismo el estado de la economía. Con la misma lógica, la versión indicaba que Cristina Kirchner barajaba esa alternativa para conservar la Provincia como una columna de resistencia ante una previsible derrota a nivel nacional.

Ante una consulta de LA NACION, fuentes del entorno de la vicepresidenta admitieron conocer la versión, pero la rechazaron de plano. “No es así” , remarcaron, tajantes, colaboradores directos de Cristina Kirchner. En su origen, la especie ponía en cabeza de la jefa del kirchnerismo la iniciativa de desdoblar las elecciones en la Provincia, como parte de una jugada defensiva para tratar de retener el principal distrito del país en manos del kirchnerismo.

Javier Milei y Cristina Kirchner. El oficialismo empieza a percibir al libertario como una amenaza electoral

El gobernador Kicillof aún no oficializó el cronograma electoral bonaerense, que históricamente se pliega al calendario nacional . Este año, las PASO se realizarán el 13 de agosto y las elecciones generales el 22 de octubre, según determinó la Justicia electoral. Para desdoblar los comicios, el mandatario provincial debería enviar un proyecto a la Legislatura, donde el oficialismo no tiene el control del Senado, que está en manos de JxC. “Ahí no tenemos los votos, entonces cualquier planteo deviene el abstracto” , dijo a este diario un funcionario de absoluta confianza de Kicillof.

En la misma línea, cerca del gobernador -que aspira a la reelección y teme que el Frente de Todos lo termine ungiendo como candidato presidencial- advirtieron que un desdoblamiento electoral tendría “implicancias políticas, técnicas, normativas, operativas y presupuestarias que complican mucho la posibilidad de hacerlo a esta altura del año, aunque estuviésemos convencidos de que sirve en términos electorales”.

Este último punto es el que realmente no convence a la plana mayor del Frente de Todos. “El desdoblamiento es lo que quiere Cambiemos. Lo están impulsando (Diego) Santilli y (José Luis) Espert” , deslizó un dirigente cercano al ministro de Economía, Sergio Massa, quien se sienta a la mesa de decisiones en la coalición gubernamental. Y agregó: “De esa manera, lograrían que no haya lista de Milei en la Provincia”. Es que La Libertad Avanza aún no tiene postulante propio en territorio bonaerense y apuesta todo arrastre de la boleta presidencial del líder libertario.

Sergio Massa, cuando presidía la Cámara de Diputados, con el legislador novato Javier Milei Twitter

Aunque en la provincia de Buenos Aires no participa en las decisiones fundamentales, también el “albertismo” rechaza el desdoblamiento electoral. “No es una opción” , dijo un ministro leal al presidente Alberto Fernández, que por estos días deshoja la margarita entre la aceptación del desafío que le propone el kirchnerismo para competir en las PASO o bajarse de sus aspiraciones a la reelección y facilitar la emergencia de otro candidato. “Desdoblar la elección sería un error. Milei aún no tiene candidato y si definieran un candidato de consenso con JXC, se pondría seriamente en riesgo la Provincia” , analizó otro ministro nacional.

Según pudo saber LA NACION, existe un solo argumento por el cual el Frente de Todos analizaría desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires: la necesidad de recrear un espíritu de competitividad electoral que una victoria anticipada en territorio bonaerense le daría al candidato o candidata presidencial del oficialismo. “Sí, es posible eso” , admitió un funcionario de la gestión de Kicillof, justamente el que estaría encargado de avanzar con la medida en las próximas semanas.

Pero por ahora el Frente de Todos no reconoce que tenga sobre la mesa el desdoblamiento electoral en Buenos Aires. Por el contrario, la rechaza. Tal vez, porque sería una forma de reconocer -prematuramente- que sus chances se focalizan en el territorio bonaerense, más allá de la suerte que pueda correr a nivel nacional. Sin embargo, el “efecto Milei” ya no parece atentar solamente contra la performance de los candidatos de JxC , sino que también podría perjudicar al propio Kicillof en su intento por reelegir y en definitiva, al kirchnerismo que tiene su base política central en la Provincia.