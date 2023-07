Desmienten al denunciante de coimas para el armado de Milei en Catamarca

escuchar

Carlos Kikuchi, principal operador político del candidato presidencial Javier Milei, denunciará penalmente al dirigente catamarqueño que lo acusó de pedirle US$ 100.000 para posicionarlo en la provincia y bajar la lista de su rival interno en ese distrito. Y lo hará con el apoyo del supuesto testigo de la conversación, quien salió a desmentir la acusación.

La denuncia se presentará este lunes, con la firma del abogado Santiago Viola, días después de que el dirigente político José “Chichí” Jalil afirmara que Carlos Kikuchi le exigió esa suma de dinero para desactivar la lista de La Libertad Avanza que había sido oficializada en la provincia y que irá unida a la boleta presidencial.

“Chichí” Jalil afirmó que Kicuchi le exigió esa suma en dos tramos. El primero, por U$S 50.000, para garantizarle que bajaba a la lista que lleva como candidato a gobernador a José Jalil Colomé. Y el segundo tramo, también por U$S 50.000, al momento de presentarse los modelos de boleta, según consignaron los medios locales “El Ancasti” y “El Diario de Catamarca”.

Consultado por LA NACION, Jalil afirmó incluso que un arquitecto que integra el espacio, Fernando Rivera, había escuchado la conversación telefónica con Kikuchi y que podría salir de testigo. “Ratifico: fue un pedido de coima”, insistió.

Horas después, sin embargo, el único supuesto testigo, Fernando Rivera, negó esa versión. “Es una locura. No sé si la conversación telefónica con Kikuchi existió o no, pero yo no escuché nada”, dijo Rivera a LA NACION. “Jalil es un personaje, un fabulador con afán de protagonismo que padece una ‘crisis de escenario’ porque quedó fuera del armado en la provincia y me terminó metiendo a mí en un quilombo”.

Carlos Kikuchi, operador político de Javier Milei Diario de Cuyo

La versión de Jalil

Por el contrario, Jalil reafirmó que la conversación telefónica ocurrió y que no accedió a la exigencia de Kikuchi, motivo por el que la conducción partidaria nacional presentó una addenda a las actas de constitución que permitió incorporar al espacio libertario en Catamarca a los partidos Unite y Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), lo que terminó por beneficiar a la otra línea interna.

Consultados por LA NACION, voceros de Milei indicaron que Kikuchi sólo vio en dos ocasiones al ahora denunciante “y en el marco de reuniones multitudinarias”: una visita a Tucumán y en el acto en Tigre, al que asistieron 1000dirigentes. También revelaron que el partido de Jalil, Unión Celeste y Blanco, terminó fuera de la alianza en Catamarca, que sí integran Unite y MID, que se ocuparon del armado provincial.

Jalil indicó además que radicó el jueves una denuncia penal en Catamarca por las supuestas amenazas telefónicas que habría recibido desde Buenos Aires, luego de que sus dichos se publicaran en los medios locales. “Hoy [por el viernes] se presentará mi abogado”, abundó, “y si me cita un juez, ratificaré lo que dije sobre el pedido de dinero de Kikuchi”.

Para Rivera, sin embargo, la exclusión del partido Unión Celeste y Blanco del armado libertario en la provincia se debió, “en gran medida”, al propio Jalil, quien dijo que intentó contactarlo el viernes, repetidas veces, pero que no atendió sus llamadas. “Jalil tiene una naturaleza humana poco común y eso lo llevó a tener problemas dentro del espacio. A mí no me consta lo que él afirma que ocurrió”.