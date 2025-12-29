Después de la sanción del presupuesto, Milei envió fondos a los gobernadores Frigerio y “Nacho” Torres

CÓRDOBA.- Diciembre cerrará como el mes en que más recursos por fuera de la coparticipación repartió Nación a las provincias en lo que va de la gestión de Javier Milei. Los giros coinciden con el perfil de un Presidente que se muestra menos fundamentalista y más abierto a lograr los acuerdos que le permitan resultados tangibles en el Congreso.

Después de la aprobación del presupuesto 2026, salieron $9.500 millones de ATN para Chubut y un adelanto financiero, de mayor envergadura, por unos $220.000 millones para Entre Ríos.

Frigerio, aliado electoral de La Libertad Avanza, recibió un adelanto para “atender financieramente los compromisos más urgentes”. Fueron otorgados por el decreto 922/2025 publicado hoy en el Boletín Oficial. Chaco había recibido $120.000 millones en marzo. Son los únicos dos adelantos del año. La semana pasada Zdero recibió un adelanto de coparticipación.

El gobernador entrerriano, Rogelio Frigero Ricardo Pristupluk

Los adelantos financieros son a cuenta de futuros giros que le correspondan por el régimen de coparticipación y las provincias deben pagar intereses calculados sobre la Tasa Mayorista de Argentina (Tamar).

El caso de Chubut

El viernes, en paralelo a la sesión del Senado, el gobernador chubutense Ignacio Torres recibió el giro de ATN. La senadora Edith Terenzi, quien no se incorporó al bloque de Provincias Unidas y se mantiene en el monobloque Despierta Chubut, votó a favor del presupuesto 2026.

Torres estuvo ese día en CABA convocado por el ministro del Interior, Diego Santilli, para negociar por la deuda de Nación con la Caja de Jubilaciones Provincial no transferida. Días antes el Gobernador había dicho que recurriría a la Corte Suprema de Justicia por los incumplimientos de 51.000 millones de pesos.

“La deuda que tiene el gobierno nacional es con nuestros jubilados chubutenses que aportaron toda la vida para tener una jubilación digna -dijo- . Podemos sentarnos y negociar, pero a diferencia de otros gobernadores, no voy a desistir del reclamo judicial que corresponde para defender los intereses de nuestros adultos mayores".

El chubutense Ignacio Torres en su último paso por el Ministerio de Economía Presidencia

Con los ATN girados a Chubut, Economía lleva repartidos este mes 76.000 millones de pesos, la cifra más alta de la era Milei. Según el análisis de la consultora Politikon Chaco sobre datos oficiales, el tucumano Osvaldo Jaldo captó $ 20.000 millones; Misiones (Hugo Passalaqua) $ 12.000 millones; Leandro Zdero, de Chaco, otros $ 11.000 millones.

También hubo para Raúl Jalil de Catamarca, $ 10.500 millones; para Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, $ 7000 millones; para Marcelo Orrego (San Juan) $6000 millones y la misma cifra para Gustavo Sáenz de Salta.