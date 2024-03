Escuchar

En la previa del Día de la Mujer, desde el Gobierno ya adelantaron que les descontarán el día a todos los empleados públicos que decidan no ir a trabajar para sumarse a alguna de las iniciativas en el marco de la fecha. Así lo confirmó este jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien alegó que esto no tiene que ver con la efeméride en particular sino con el precepto de que la gestión libertaria nunca paga cuando los trabajadores no concurren a sus puestos.

“ A quienes no vayan a trabajar, se les va a descontar. No por el Día de la Mujer, fue siempre así desde el primer día: al empleado que no trabaja, se le descuenta el día”, sentenció en su tradicional conferencia el vocero del presidente Javier Milei.

De esta forma, la Casa Rosada volvió a repetir el método que ya utilizó en otras oportunidades, por ejemplo ante las medidas de fuerza que hicieron los estatales para quejarse por los despidos en distintas dependencias.

Dijo Adorni además no tener todavía la agenda de mañana de cada uno de los funcionarios, por lo que no pudo especificar si alguno de los miembros del Gabinete libertario se plegará a alguna convocatoria en el marco del día internacional. “Si hay alguna actividad del Día de la Mujer, la vamos a distribuir hoy a la tarde”, se limitó a plantear.

De momento, para mañana diversos sectores políticos, sociales y culturales ya lanzaron una serie de acciones. La manifestación más fuerte para el 8M se realizará frente al Congreso de la Nación y se supone que tomará mayor volumen para el final de la tarde.

Por su parte, la izquierda y el kirchnerismo llamaron a la marcha e incluyeron en la cartelería críticas a la gestión de Milei, que varias veces se manifestó contra el feminismo y la ideología de género. Asimismo, el Presidente es un ferviente detractor de la ley de aborto legal. Ayer, durante su visita al Colegio Cardenal Copello, el líder libertario aseguró -entre sus críticas a “la casta”-: “Los políticos lo que hacen es irse de fiesta y pasar la factura a generaciones que ni siquiera nacieron y algunos además intentan matar: los asesinos de los pañuelos verdes ”.

Sanciones económicas por el paro de colectivos

En tanto, Adorni también aseguró que habrá sanciones económicas para las empresas que hoy adhirieron al paro sorpresivo de colectivos que dejó sin transporte a parte de los usuarios del AMBA.

“Algunas de las líneas que paran son provinciales y otras, nacionales. Sugerimos que los reclamos los hagan en cada jurisdicción. Los fondos están garantizados y se van a transferir tal cual se hace, en los plazos estipulados. Pero no vamos a permitir comportamientos extorsivos, menos aún cuando quienes están de rehenes son los trabajadores, todos los trabajadores”, marcó el vocero presidencial.

