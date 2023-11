escuchar

Diana Mondino, señalada como la próxima canciller del gobierno argentino que será liderado por el libertario Javier Milei y uno de los pocos nombres ya casi seguros de su gabinete, habló este viernes por la mañana desde la puerta de Libertador Hotel, que desde hace semanas funciona como búnker del líder de La Libertad Avanza (LLA).

Rodeada por la prensa instalada en el lugar, y en medio de los idas y vueltas de las últimas horas por el armado del Gabinete, intentó bajarle el tono a la polémica alrededor de las designaciones de los puestos clave de la futura administración y dijo: “No sé por qué lo llaman dificultades”.

Al ser consultada por uno de los reporteros en la vereda del hotel sobre las “dificultades” que se percibían en el armado, Mondino indicó: “Al contrario, no sé qué opinan del gabinete, no veo por qué llaman dificultades. Habíamos dicho que no íbamos a pasar nombres ni planes, pero como ustedes son muy curiosos se ve que van sacando información”.

A continuación, se refirió a la posible llegada de que la excandidata de Juntos por el Cambio y presidenta de Pro, Patricia Bullrich, al gobierno libertario al frente del Ministerio de Seguridad, información que fue confirmada por fuentes de LLA a LA NACION: “Estamos trabajando de múltiples maneras, hay que formar equipos. Imagínense si usted pone dos de Boca y dos de River”. Tras esa frase, y ante la repregunta de si eso era lo que sucedía en el área de economía, afirmó: “No. Tenemos 20 de Boca, 20 de River, 40 de Chacarita y 50 de Newell’s”.

La actitud de la futura funcionaria de Milei se sostuvo a lo largo de los minutos que duró la charla con la prensa. Su tono esquivo se repitió cuando fue consultada sobre el desembarco de Luis “Toto” Caputo a la cartera de Economía. “Estamos buscando los mejores para cada lugar”, se limitó a agregar.

Con respecto a la baja de Píparo, Mondino dijo que se analiza poner a los mejores funcionarios en los puestos correctos. “[Píparo] tiene una tarea fundamental en el Congreso y no es tan fácil de reemplazar la experiencia que ella tiene. Es una persona que tiene gran capacidad de gestión y hay que ver cuál es la mejor posición para ella”, explicó ante la pregunta de los periodistas.

Píparo también había hablado de su designación y adelantado que se reuniría con las actuales autoridades para analizar la transición de las funciones.

Además, la futura canciller, aseguró que ya se reunió con el actual funcionario, Santiago Cafiero, y afirmó: “Estaba nada más que el canciller, hablamos de temas internacionales y nos pasó los contactos para hablar con la gente de administración”.

El mano a mano entre ambos se dio luego de la polémica que protagonizaron hace unos meses, cuando Mondino criticó la gestión de Cafiero y se comparó con él: “Yo me baño y hablo inglés”.

En junio, en diálogo con LN+, Mondino cuestionó la gestión de Cafiero por no integrar las relaciones internacionales con los valores económicos. “Siempre he dicho que una de las mejores formas de tomar decisiones en economía es mirando el mundo. Se necesita una cancillería que no esté para cócteles sino para concentrarse en temas económicos”, subrayó en ese momento.

Consultada por el acercamiento con otros espacios políticos para terminar de conformar los cuadros políticos que integrarán la gestión de Milei, dijo: “Tenemos que entender que el Congreso es uno de los tres poderes y tenemos que tener consenso. Hubo 20 años de pensamiento único y esperamos que se haya roto para siempre y que ahora haya mucho diálogo entre todos”.

LA NACION