En medio del armado del gabinete del nuevo gobierno que debe asumir el 10 de diciembre, fecha en la que llegará a Casa Rosada el libertario Javier Milei, se conoció una nueva baja de los nombres que resuenan desde el domingo pasado, cuando el líder de La Libertad Avanza (LLA) venció en el balotaje al candidato del oficialismo, el actual ministro de Economía Sergio Massa.

Este viernes por la mañana, Carlos Rodríguez, apuntado como jefe de asesores económicos del futuro presidente, escribió en redes sociales: “Por medio de la presente comunico mi decisión indeclinable de terminar toda relación formal, real o presunta, de asesoramiento en materia económica en La Libertad Avanza”.

Tras ello afirmó, en un intento por explicar su decisión: “Creo que seré mucho más útil a la causa de la libertad si puedo opinar libremente sin que mis ideas tengan que estar asociadas a un partido político o a una persona”. Y siguió: “Felicito a Javier Milei y a todos los miembros de LLA por el maravilloso trabajo que han realizado en favor de transformar para bien a nuestro querido país”.

Pero si bien buscó no subir el tono de sus declaraciones, minutos después escribió otro mensaje en el que aseguró que ya varias personas le habían consultado por los motivos de su anuncio y en ese marco cambió el discurso y le envió un dardo al líder del espacio. “Ya empiezan a preguntarme por qué lo hago. Les digo. No he sido consultado en meses. Tenía la decisión tomada hace tiempo”. Inmediatamente después se refirió a los movimientos que se conocieron en las últimas horas, en los que nombres que circulaban desde hace tiempo como miembros del gabinete fueron corridos.

“Hoy es el momento óptimo ya que Javier designó el ministro de Economía y cambió el presidente del Banco Central. Ya está la casa en orden”, lanzó.

Las bajas, tras los anuncios

Ayer trascendieron las primeras bajas en lo que serían puestos clave del que será el gobierno de Milei. Emilio Ocampo, quien era el favorito para ocupar la presidencia del Banco Central, decidió declinar ese cargo para el que ya había sido confirmado por el propio líder de La Libertad Avanza. Según se supo, fue una reacción ante la posible entronización de Luis “Toto” Caputo en el sillón del Ministerio de Economía.

Luego de agradecer el cargo, y de recibir la bienvenida de “las fuerzas del cielo”, tal cual dijo Milei en un posteo de X, el exministro y presidente del BCRA durante el gobierno de Mauricio Macri decidió bajarse de la propuesta porque Caputo elegiría postergar el plan de dolarizar la economía, plan que él mismo pergeñó.

Por su parte, Carolina Píparo no será la futura titular de la Anses, como se preveía. En su lugar sería designado Osvaldo Giordano, exministro de Economía de Juan Schiaretti. Desde el equipo de la excandidata a gobernadora bonaerense se habían llegado a difundir un comunicado que anunciaba la transición con la directora ejecutiva del organismo previsional, Fernanda Raverta.

