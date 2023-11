escuchar

En medio de las incógnitas sobre el armado y la conducción del Ministerio de Economía para el gobierno de Javier Milei, el exministro Hernán Lacunza rechazó la idea de vender YPF, una de las empresas estatales que el presidente electo planea privatizar cuando asuma su mandato.

“¿Vender YPF: sí o no?”, le preguntaron durante una entrevista en la señala televisiva TN. “No”, respondió con firmeza y puso en duda la posibilidad de -tal como plantea Milei- hacer un ajuste de 15 puntos del PBI.

“En realidad tienen que ser de 5% del presupuesto y 10% de intereses de Leliqs. Si no se hace va a haber una crisis, hay que hacerlo”, sostuvo y, en referencia a una de las principales consignas de campaña de La Libertad Avanza (LLA), enfatizó en que “si no se hace el trabajo fiscal, la motosierra no existe”.

Si bien en varias oportunidades había remarcado sus diferencias con las ideas y propuestas económicas que el líder de LLA pregonaba, el economista de Juntos por el Cambio (JxC) destacó los “dos activos importantes” que ve en el ganador del balotaje del 19 de noviembre.

Hernán Lacunza en TN

“El presidente electo tiene dos activos importantes: tiene convicción en lo que quiere hacer, tiene buenas ideas en el punto de llegada con una economía abierta y un Estado más chico: eso lo tiene claro como nadie; la segunda virtud es este paso del dogmatismo al pragmatismo: la dolarización era una mala idea”, expresó y estimó que con la trunca designación de Emilio Ocampo al frente del Banco Central ese proyecto “quedó postergado”. “El plan es mas importante que los nombres”, remarcó.

A 17 días de que asuma la nueva gestión, el exfuncionario definió a la situación actual como “vertiginosa” y atribuyó esa condición a cierta “improvisación” por parte del equipo que llegará a la Casa Rosada, en particular, porque “el elenco y el programa económico” todavía no son de público conocimiento. “Eso debería ser un activo público, ayudaría ganar tiempo y permitiría anteponer los proyectos de ley”, señaló.

Además, según evaluó, el escenario es más dificultoso por la forma en que la administración de Alberto Fernández terminará su mandato. “Al Gobierno no le importa que no se hagan las cosas o se hagan mal, sino que no salgan en los diarios, la cuestión es que no se note”, dijo y destacó que “la ensalada de 15 tipos de cambio no es una buena herencia y no hay una transición generosa ordenada”.

Entre las críticas a las medidas implementadas en los últimos meses por el ACTUAL oficialismo, mencionó que “han atrasado el tipo de cambio, han atrasado las tarifas, se hizo plan platita y eso agranda el agujero fiscal”. Además, afirmó que “hay inflación reprimida” y advirtió que los índices inflacionarios del verano “van a ser peores que los de las primavera”.

En tanto, Lacunza observó como un valor agregado de Milei que sea economista de profesión “porque puede acompañar” los procesos y disposiciones que se implementen desde el área de Hacienda, aunque opinó que sería “un error muy delicado que ejerciera de ministro”.

“Tiene que estar para guiar el rumbo pero la botonera la tiene que manejar el funcionario a cargo porque se puede confundir fácil y sería un riesgo que se confundiera”, analizó.

