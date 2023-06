Diana Mondino apuntó contra Santiago Cafiero en su rol de canciller: “Yo me baño y hablo inglés”

escuchar

Diana Mondino, candidata a diputada nacional de Javier Milei, criticó en duros términos a la Cancillería argentina y apuntó contra Santiago Cafiero. “Yo me baño y hablo inglés”, chicaneó en alusión a la controversia que rodeó al funcionario el año pasado cuando leyó un texto en ese idioma en una cumbre internacional. Mondino tiene la intención de encargarse de las relaciones exteriores en un eventual gobierno de La Libertad Avanza.

En diálogo con LN+, Mondino cuestionó a la gestión de Cafiero por no integrar las relaciones internacionales con los valores económicos. “Siempre he dicho que una de las mejores formas de tomar decisiones en economía es mirando el mundo. Se necesita una Cancillería que no esté para cócteles sino para concentrarse en temas económicos ”, subrayó.

A su vez, cuestionó las acciones de Cafiero y Alberto Fernández al recurrir a países como Brasil y China “mendigando” préstamos. “No solo hay que ayudar a la Argentina a exportar, sino dejar de mendigar y que mendiguen por nosotros como con Lula. Hay que dejar de dar lástima por el mundo. Lula no mendiga por nosotros sino por los empresarios brasileños”.

“Con Lula ya van dos veces que le pedimos. Cuando estuvo de visita dijo acá que no nos iba a prestar, y luego en un foro dijo que sí, que le presten a la Argentina... Sin embargo Lula le pide a China que le de plata a la Argentina para que le podamos pagar a Brasil, para que ciertos empresarios argentinos, le puedan pagara a ciertos empresarios brasileños, o sea que todos nos endeudaríamos por un par de argentinos”.

En medio de una dura crisis económica, Mondino señaló que el rol del sector privado será crucial para acelerar el desarrollo del país. “Me parece que los que estamos en el sector privado y que vemos que todo funciona mal, tenemos que ayudar para cambiar las cosas. Si el sector privado no se involucra siempre vamos a tener división en el país”.

“Una forma de decir”

Mondino minimizó los dichos de Milei cuando se refiere a “quemar o dinamitar” ciertas funciones del Estado y explicó que eso significa poner el foco en esa cuestiones lo más rápido posible. “Creo que hay que cambiar muchas cosas. Decir que voy a ‘dinamitar’ o ‘prender fuego el Banco Central’ es una forma de decir de ‘voy a actuar con mucha firmeza’ y que de este problema ‘me tengo que deshacer’... Pero un país tiene instituciones, una Constitución que hay que respetar”.

“Lo que dice Milei sobre el statu quo es para no mantener la economía cerrada, ni dejarla con este nivel impositivo, ni seguir con los programas educativos de hace 150 años”, analizó la candidata a diputada. “Tenemos que flexibilizar la economía. Nadie contrata porque podría haber un juicio laboral por ejemplo. La palabra ‘flexibilidad’ debería ser algo bueno igual que ‘ajuste”’.

En esa misma línea consideró: “Lo que tenemos que tratar de hacer es que si en todo el mundo funcionan ciertas reglas, podríamos probarlas en la Argentina”. “Esto lo logras cambiando prioridades e incentivos”.

De la misma forma se preguntó: “¿Por qué a una argentino le va bien en otro país? Porque hacen caso a las reglas. En la Argentina nadie frena con el semáforo en amarillo... ni siquiera en rojo, en cambio afuera frenan con el cartelito de alto”.

Por eso resaltó ciertas virtudes que deberían perdurar y que hoy son realizadas por el Banco Central. “En otros países funciona y acá desde hace 70 años no. Lo que se habla del BC es la función de imprimir dinero sin contraprestación. Eso no esta ocurriendo. Se intentó arreglarlo y no se pude. Tendremos otros problemas, pero si lo quitamos -al BC- ya no tendremos más el problema de la emisión”.

“En el Banco Central está metida la función de supervisión bancaria, eso, por ejemplo, tiene que continuar ya que es indispensable. O mismo también los excelentes estudios económicos, eso debe continuar”, reconoció Mondino y añadió: “La impresión desmesurada de billetes es el resultado de una muy mala política de asumir deuda. Si no asumieras deuda no necesitarías tener eso y el Central tiene ese privilegio, como todos los del mundo, de emitir”.

