Diana Mondino: “La Argentina prioriza la relación con las democracias liberales, no solo con Estados Unidos”

Escuchar

CÓRDOBA.- La canciller Diana Mondino aseguró hoy que la Argentina prioriza la relación “con las democracias liberales, que no es lo mismo que solo con Estados Unidos. Nosotros vamos a jugar con reglas claras. Las definamos bien primero y, después, jugamos”. Sobre el vínculo con China, afirmó que hay “mucho mito” alrededor y que lo que no fomentarán son los acuerdo entre estados. “Todos los acuerdos vigentes se va a intentar respetarlos; lo que tienen que ser son transparentes. Y eso es para todos, no para un país en particular”, agregó.

Mondino habló ante empresarios cordobeses en un almuerzo organizado por la Bolsa de Comercio de esta provincia. Fue horas después de las dos encuentros de Javier Milei con la general del Ejército de los Estados Unidos, Laura Richardson, jefa del Comando Sur, una en Tierra del Fuego y otra en el Aeroparque Newbery. El Presidente, incluso, anunció una “nueva doctrina en política exterior”. Anoche adelantaron la creación de una base naval conjunta en Ushuaia.

“El tema de la base es quién defiende qué -aseguró sobre la base- Se necesita que para el mundo estos sean lugares de paz, un horizonte de estabilidad. Las obras van a ser de puertos y para defender lo que sea necesario”. Advirtió que podría avanzarse “no sólo” con Estados Unidos.

La canciller en su presentación afirmó que la Argentina “no ha prestado atención al Atlántico Sur en las últimas décadas; una cuestión es reclamar por la soberanía en Malvinas y otra diferente” la referencia a que el mundo necesita otro “paso” además del Canal de Panamá, sobre el que precisó los problemas que atraviesa.

Destacó la posición de Ushuaia para instalar la base; además de poder aprovechar el gas que hay en la isla para una planta de urea y un puerto. “Para nosotros todo este tipo de cosas tiene que ser ejecutado por el sector privado”, añadió.

Consultada sobre si habrá alguna “innovación” de la política argentina de reclamo por Malvinas, sostuvo que “está en una adenda de la Constitución del ‘94 que hay soberanía, no es un tema de un Presidente o de un canciller” y apuntó que están trabajando en el proyecto humanitario de identificar a los siete cuerpos de soldados no identificados que están en el cementerio de las islas. Emocionada indicó que lo hacen “con una urgencia” para los “papás y mamás que esperan”. Indicó que “ojalá no solo vuelvan los vuelos humanitarios, sino los comerciales”. Reconoció que es un proyecto de “largo aliento”.

Mercosur

Sobre el Mercosur, sostuvo que se está trabajando para “reformularlo” porque en los 32 años que lleva de formado, no se avanzó demasiado en aspectos claves. Sobre el acuerdo con la Unión Europea, indicó que hay una “incomprensión, que es peor que el desconocimiento” de los productores europeos sobre la política agropecuaria latinoamericana. “Parece que ya casi está, pero no está”, graficó.

Mondino planteó que, además de los vínculos que se buscan estrechar con Estados Unidos y Europa, con los países árabes “cada vez hay más interrelación”, también con algunos africanos: “Que se enteren dónde está la Argentina, que sepan, que interesemos, que quieran ir a países que no son los habituales. Hay dos condicionamientos que tenemos que resolver: los tratados de protección de inversiones y de doble imposición.

Calificó de “inexorable” la apertura de la economía, pero admitió que no será inmediata. “Necesitamos poner a las empresas argentinas en un plano de igualdad; eso está previsto en la ley Bases y en el DNU que está plenamente vigente, menos en lo referente a la reforma laboral -describió-. Si la Argentina se integra al mundo, no solo no tiene que tener miedo a las importaciones, sino que podrá exportar”. Enfatizó que “no hay ninguna posibilidad de que se cambie el rumbo”.

Con Llaryora

Anoche Mondino se reunió con gobernador Martín Llaryora. Ella llegó a Córdoba para participar de la reunión del Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional. “Valoro que podamos abordar el trabajo conjunto para potenciar a Córdoba en el mundo”, aseguró el mandatario.

En tanto al abrir el debate del Consejo Federal, la ministra sostuvo que la Cancillería está para “abrir puertas, oportunidades y coordinar esfuerzos para que Argentina crezca. Ya tenemos una base industrial, riquezas y talentos productivos que se pueden recuperar y que si lo dejamos crecer, vuelan. Solo es necesario dejarlos trabajar”.