Con un nuevo espacio interno, Santa María encabezó un encuentro bonaerense para pedir la libertad de Cristina Kirchner

El sindicalista y empresario de medios Víctor Santa María presentó un nuevo espacio dentro del peronismo, enfocado en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de presionar con un pedido de libertad para la expresidenta Cristina Kirchner para que la actual titular del Partido Justicialista nacional “pueda someterse a la voluntad popular el año que viene″.

“Tenemos que militar para que Cristina recupere su libertad y pueda ser sometida a la voluntad popular el año que viene”, afirmó Santa María en el Club Social Unión Villa Talleres, de Junín, donde organizó un acto con dirigentes de la cuarta sección electoral, el último sábado.

Santa María, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), es un dirigente que tiene base en el peronismo porteño, que en esta oportunidad saltó fronteras y se desplegó en la provincia de Buenos Aires, donde su gobernador, Axel Kicillof, busca posicionarse como candidato a presidente, en medio de una interna con los seguidores de Cristina Kirchner.

Máximo Kirchner y Victor Santa María, en la asunción de Cristina Kirchner como presidenta del PJ, a fines de 2024 Marcos Brindicci - LA NACION

En la misma línea que Santa María se pronunció la exdiputada nacional Gisella Marziotta. “Una democracia que encarcela a su principal referente de la oposición no es una democracia plena. Es una democracia herida, condicionada, intervenida”.

“Cristina libre no es una consigna. Cristina libre es un lema obligatorio para todos los peronistas y militantes del campo nacional y popular”, reforzó el mensaje el exdiputado provincial Darío Duretti.

El reclamo por la libertad de Cristina Kirchner, quien cumple en prisión domiciliaria su condena a seis años de prisión por el caso Vialidad, es una consigna que el cristinismo agita y que le suele exigir con el mismo ímpetu al gobernador Kicillof, que la evita. Los dos sectores protagonizan la principal interna que afecta al peronismo nacional.

La presentación de Peronismo por Buenos Aires, espacio interno de Santa María

Los discursos incluyeron una serie de críticas al presidente Javier Milei. “Este espacio en la provincia de Buenos Aires tiene como objetivo sumarse a la acción necesaria para interpelar a los argentinos y trabajar en las respuestas que sentimos la responsabilidad de darles para que el trabajo vuelva a ser el ordenador social”, dijo Santa María en el acto que realizó en Junín.

El sindicalista de los encargados de edificios es uno de los apoyos que tiene el senador y exgobernador de San Juan Sergio Uñac, en su intento por ubicarse en la grilla de largada de posibles candidatos a presidente que ofrezca el peronismo. Uñac hizo campaña este fin de semana en su ciudad natal, Pocito, de la que fue intendente.