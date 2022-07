Diego Brancatelli chicaneó a Mauricio Macri por su visita a Ituzaingó

El periodista Diego Brancatelli apuntó duramente contra el exmandatario Mauricio Macri, tras su recorrida por el centro de Ituzaingó, y se refirió a la reacción de algunos vecinos durante la visita del expresidente. “No puede caminar por el conurbano porque la gente no olvida”, disparó el expanelista de Intratables.

“Perdonen. En Ituzaingó no tenemos una sucursal de La Biela para recibir a Mauricio. Lo sacás a dar una vuelta manzana y pasan estas cosas. No puede caminar por el conurbano porque la gente no es boluda y no olvida. ¿Estamos mal? Sí, pero vamos a salir. ¿Uds? ¡Nunca más!”, lanzó Brancatelli por Twitter.

Brancatalli, oriundo de Ituzaingó, cruzó al expresidente luego de que Macri protagonizara hoy un incómodo momento, en plena recorrida por el conurbano, con un canillita que le negó el saludo. “Acá no sos bienvenido, yo no te doy la mano”, señaló de brazos cruzados el hombre.

En el episodio, Macri minimizó la actitud del trabajador y se limitó a contestar con unas palmadas sobre su hombro. “Lo lamento por vos”, apuntó el expresidente. “Para que te vote danos de comer”, arrojó otro hombre, al tiempo que una mujer gritaba reproches.

Desde el entorno de Macri también minimizaron el episodio y lo atribuyeron a “un hecho aislado”. Según pudo saber LA NACION por fuentes cercanas al expresidente, la reacción generalizada de los vecinos del Oeste bonaerense fue positiva. “Él estaba sorprendido por el afecto en el recibimiento”, indicó su círculo íntimo.

Sin embargo, Brancatelli sostuvo por Twitter que en la localidad de la que es oriundo el mandatario no es bienvenido, e irónico señaló que Ituzaingó no es “La Biela, en Recoleta, donde a fines de junio el expresidente fue aplaudido y ovacionado por los presentes.

“¡Vamos Mauricio! ¡Sin miedo!”, fueron algunas de las arengas que el exmandatario recibió en aquella oportunidad al al abandonar el mítico café.

Por su parte, Brancatelli también destinó hoy duras críticas contra la vocera presidencial, Gabriela Cerrutti, y responsabilizó al Gobierno por la suba del dólar blue.

“Estimada, Gabriela Cerrutti es momento de terminar con ese discurso, explicación o razonamiento. Están errados. El dólar blue impacta de lleno en todos los Argentinos. No sean necios. Genera inflación y mal humor social. Pónganse a laburar y hagan algo para detener esta catástrofe. ¿Dale?”, disparó el periodista por Twitter.

Las declaraciones de Brancatalli se dan luego de que Cerruti afirmara hoy que “el dólar blue no tiene impacto en la economía”. Durante su conferencia de prensa la vocera presidencial confirmó que mañana a las 9 la ministra Batakis reunirá a su gabinete económico, y allí podría definirse un tipo de cambio diferenciado para turistas y otras medidas todavía en estudio.