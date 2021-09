Diego Brancatelli dijo que los resultados de las PASO son “una derrota esperanzadora”

El periodista militante Diego Brancatelli analizó esta noche los resultados de la elección Primaria, Abierta, Simultánea y Obligatoria (PASO) en donde se impuso la coalición opositora Juntos a nivel nacional y el oficialismo además sumó una inesperada derrota en la provincia de Buenos Aires, al perder en la cuna del kirchnerismo.

“Va a sonar raro y si lo sacan de contexto va a ser meme, pero es una derrota esperanzadora”, dijo el panelista de Intratables, en América TV, ante la mirada atónita de sus compañeros. Según Brancatelli, el presidente Alberto Fernández “está rodeado de gente que le dice que las cosas están bien y no entiende o no entendió que las cosas no estaban bien”.

En esta línea, el periodista desestimó el resultado de las PASO. “No está nada dicho, de acá a noviembre tienen que cambiar muchas cosas y ahí si querés discutimos”, le dijo al conductor Alejandro Fantino. Y agregó: “Esta derrota es simbólica, porque todavía esto no es nada”.

En ese momento, Fantino le consultó: “¿La pueden dar vuelta?”. Brancatelli se mostró optimista y dijo que el Gobierno puede revertir el resultado de estas elecciones. “Sin lugar a dudas”, defendió. No obstante, hizo una salvedad: “Pero tienen que hacer mucho: tienen que empezar a gobernar, hacer peronismo de verdad. Una cosa es decir, pero hay que hacer: microeconomía, inflación, seguridad y libertad”.

Su compañero Pablo Vilouta defendió a su colega: “Tiene todo el derecho a estar esperanzado”, dijo. Aunque, agregó: “Pero la culpa no puede ser sola de Alberto Fernández. Es muy fácil tirarle la responsabilidad de tener 4 millones 800 mil votos menos”.

LA NACION