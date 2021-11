Diego Santilli contó que Victoria Tolosa Paz lo felicitó tras el triunfo: “Me mandó un mensaje”

En medio de las declaraciones de un lado y del otro de la grieta, mientras los dirigentes del oficialismo y la oposición analizan los resultados de la elección legislativa disputada este domingo, Diego Santilli, diputado electo por la provincia de Buenos Aires, contó que recibió un mensaje de su principal adversaria, Victoria Tolosa Paz. “Hoy [por ayer] a la mañana me felicitó”, contó.

Durante una entrevista con Romina Manguel, por el canal A24, dijo: “Tengo mil mensajes que no pude responder, pero no vi el de algún otro de los principales [referentes del oficialismo]. Lo cortés no quita lo valiente. Me parece que hay que ser responsable en todo esto”.

Luego de que Juntos por el Cambio cuestionara la actitud del oficialismo, que salió a festejar lo sucedido en las urnas sin reconocer el triunfo de la oposición, una de las que se expresó sobre el tema fue la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien opinó que sería “de buenos demócratas aceptar las derrotas y llamar a quien ha ganado la elección”.

Consultado sobre esto, Santilli aclaró que sí recibió el reconocimiento por parte de Tolosa Paz, aunque dijo que -hasta el momento- ningún otro referente del Gobierno se había comunicado con él.

En una entrevista en donde reiteró sus principales promesas de campaña en su camino hacia la Cámara de Diputados, el opositor sostuvo que él no habla “ni de paliza ni de batacazo”. “Lo que ganó fue la agenda de la gente, que quiere que la educación sea el motor de salida, trabajo, a los delincuentes presos, poder vivir en paz y el país desarrollándose. El interior te pide producción y el conurbano te pide más accesibilidad, trabajo y cloacas. Hay que ponerse a laburar”, remarcó.