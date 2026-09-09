Diego Santilli desplazó a un hombre de Adorni del directorio de Parques Nacionales y pone la mira en dos empresas públicas

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, designó en las últimas horas a Lucas Portela, un hombre de su círculo de confianza, en el directorio de Parques Nacionales. Portela reemplazará a Pablo Ciocchini, amigo personal del exministro coordinador Manuel Adorni, quien lo designó allí durante su paso por la jefatura. El nombramiento se oficializó con su publicación en el Boletín Oficial.

Según pudo saber LA NACION de distintas fuentes del Poder Ejecutivo, los cambios en las áreas que tiene bajo su órbita Santilli seguirán en las próximas semanas.

“Va a haber cambios en casi todas las áreas que tiene Diego”, adelantaron cerca del ministro coordinador. En ese sentido, detallaron que esta semana se votarán modificaciones en el directorio del Correo Argentino, en el que todavía hay tres leales a Adorni dentro de su conformación. También, aseguraron, se van a votar más cambios en el directorio de Parques Nacionales.

Las fuentes consultadas también explicaron que en los próximos días podría haber cambios en Arsat (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A), que fue eje de un escándalo tras la detención de Facundo Leal, quien tenía más de US$2,4 millones y droga en sus domicilios, y podría suceder lo mismo en el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones), según evaluaron fuentes del Ejecutivo nacional.

En la Casa Rosada aseguraron que es natural que Santilli coloque personas de su confianza en los cargos que están bajo su órbita.

Portela, flamante directivo de Parques Nacionales, viene de presidir la Comuna 1 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la que asumió en 2019 y fue reelegido en 2023, y es un colaborador cercano a Santilli desde hace años. Ciocchini, por su parte, era amigo personal de Adorni. Se conocieron cuando ambos vivían en La Plata.

Antes de comenzar su gestión comunal, Portela integró el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, en el que trabajó “en desarrollo sostenible, conservación del espacio público, recuperación del espacio verde”, según transmitieron cerca de él.

La estructura de Parques Nacionales depende directamente de Gustavo Coria, uno de los dos vicejefes de Gabinete, en la estructura que se dio desde comienzos de julio pasado cuando Santilli llegó a la jefatura de Gabinete.

Tras su arribo a la jefatura de Gabinete, en medio de los ecos del escándalo de Adorni, Santilli introdujo los primeros cambios que buscaba en el equipo. En ese momento, adelantó que estudiaría la estructura y que iba a realizar más modificaciones.

El viernes pasado avanzó con una serie de cambios en la conducción del Correo Argentino, en donde Santilli designó a Adrián González como presidente de la compañía. González reemplazó a Camilo Baldini, quien ocupaba ese puesto desde fines de 2023.

El Correo, eje de los próximos cambios

Aún se desconoce cuáles son las medidas que piensa impulsar Santilli en el Correo Argentino, que días atrás quedó envuelto en una polémica. Fue después de que el sitio MDZ revelara que tres leales a Adorni siguen formando parte del directorio de la empresa con sueldos millonarios y nula actividad.

Se trata de Aimé “Meme” Vázquez, Federico Sicilia, quienes renunciaron junto a Adorni en la jefatura de Gabinete, e Ian Vignale.

Vignale, que formó parte del equipo de Adorni, es el único que sigue siendo funcionario en la Jefatura de Gabinete, a cargo de Santilli. Vázquez y Sicilia, por su parte, dejaron sus puestos en el Ejecutivo después de que Adorni se apartara de la gestión. Pero no renunciaron a sus puestos en el directorio del Correo Argentino. En todos los casos cobran sueldos de 8 millones de pesos.

Ian Vignale, Aime "Meme" Vazquez y Federico Esteban Sicilia

Allegados de Vignale, Sicilia y Vázquez intentaron justificar la decisión de preservar sus lugares en el Correo Argentino, pese a que Adorni se alejó de la función pública. “Mientras Ian (por Vignale) sigue siendo funcionario, Federico y Meme siguen colaborando en la gestión y llevan adelante el trabajo del Correo”, señalaron.