Solo en Off | Escondidos, los “adornistas residuales” resisten en los pliegues del Gobierno

Hace poco más de un mes, el jefe de gabinete Manuel Adorni finalizaba más de cien días de resistencia casi en soledad, y presentaba su renuncia al cargo de jefe de gabinete. La jura, en su lugar, del entonces ministro del Interior, Diego Santilli, trajo aires frescos y liberó al Gobierno de una pesada carga política, que seguirá dando más y más datos desde sede judicial, aunque varios de los principales colaboradores del ya ex jefe de gabinete siguen en sus puestos, a la espera de las decisiones del actual titular de la cartera política.

Uno de ellos es, según cuentan discretas fuentes oficiales, Pablo Ciocchini, amigo de la infancia de Adorni en La Plata, vicepresidente de Parques Nacionales y ex presidente del directorio de la ex agencia Télam. Si bien Parques Nacionales quedó bajo la órbita de Gustavo Coria, vicejefe de gabinete de Interior, Ciocchini asistió este mismo fin de semana como representante de Parques Nacionales al cierre de la Exposición Rural, en Palermo.

Otro caso es el de Ian Vignale, Secretario Ejecutivo de la jefatura de gabinete, también miembro del directorio de la ex Télam, y mencionado como beneficiario de un importante crédito del Banco Nación. Con pasado en el Pro de Mauricio Macri, el politólogo y experto en comunicación quedó en una de las oficina del salón Martín Fierro de la Casa Rosada con sus funciones superpuestas, luego del ascenso de Ignacio Devitt, quien pasó de secretario de Asuntos Estratégicos a vicejefe de gabinete, conservando su asiento en las estratégicas reuniones de la mesa política. “A veces desde su despacho y el de Devitt nos piden lo mismo”, cuentan desde una repartición pública con reserva de mayores datos.

Todo indica que tanto Ciocchini como Vignale durarán poco tiempo más en sus cargos, según cuentan en la Rosada, y seguirán los pasos de, por ejemplo, Aimé Vázquez, jefa de gabinete y mano derecha de Adorni, que renunció a su cargo hace tres semanas, pero que sigue en buenos vínculos con el sector de los celestiales que capitanea el asesor Santiago Caputo. Todos ansían contar, en su inminente futuro, con la suerte de Javier Lanari, que de secretario de Medios y Comunicación, siempre cerca de Adorni, pasó a ocupar desde hace días un codiciado asiento en el directorio del Banco Nación.

Santiago Carreras, amigo de Chiqui Tapia y en primera fila del Mundial

Hay experiencias que duran para siempre, y si no que lo diga Santiago Carreras, dirigente de La Cámpora de la primera hora, con cargo gerencial en YPF durante el gobierno de Alberto Fernández, y hoy parte del oficialismo en el club Boca Juniors, que encabeza Juan Román Riquelme.

A diferencia de funcionarios actuales como Santiago Viola, viceministro de Justicia, cuestionado por viajar a ver al seleccionado argentino en uno de sus partidos por la Copa del Mundo en Estados Unidos, Carreras publicó en sus redes sociales una extensa serie de fotos con su asistencia a los partidos, entrenamientos del seleccionado nacional, encuentros con ex jugadores del seleccionado, con el cantante Andrés Calamaro, y con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Claudio Chiqui Tapia, Oscar Ruggeri y Santiago Carreras

“Gracias a Chiqui Tapia compartimos con este grupo que definitivamente quedó en la historia”, agradeció Carreras, que actualmente da clases de periodismo en la universidad de Lomas de Zamora, sin menciones a las investigaciones judiciales que tienen como centro a la conducción de la entidad central del futbol argentino.

Cifelli y una extraña “competencia” en Cultura

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, suele repartir su tiempo entre las tareas cotidianas de su área y un monitoreo constante de esas actividades en los medios de comunicación. Por eso, el productor teatral y hoy funcionario se sorprendió cuando alguien le comentó, azorado, que el columnista radial, actor y humorista Coco Sily anunciaba, en su programa, que asumiría en su mismo puesto “luego de hablarlo con Karina y Javier Milei”.

Nadie, en el Edificio Libertad, donde Cifelli tiene sus oficinas, se inquietó demasiado. Es que si bien se trataba de una broma de Sily para generar tráfico en las redes, el sketch se extendió y muchos pensaron, incluidos varios de sus oyentes, que el ofrecimiento era concreto, y que Sily abandonaba el campo nacional y popular para ser funcionario.

Leonardo Cifelli y Karina Milei en el estreno de la obra ¿Qué Somos?. Gerardo Viercovich

“No, nada que ver, Cifelli sigue”, contestaron, risueños, cerca del secretario de Cultura, un habitué de las tertulias culturales y musicales a las que suele concurrir su jefa directa, Karina Milei. “Sily cree que nunca lo podrían llamar porque piensa distinto. Eso es algo que harían ellos, no nosotros”, retrucaron cerca del secretario de Cultura.

Manuela Castañeira y su enésimo llamado a la unidad de la izquierda

Luego de tres experiencias anteriores como candidata a presidenta por el Nuevo Mas, con escasa cosecha en las urnas, Manuela Castañeira renovó días atrás su “llamado a la unidad” de sus colegas de la izquierda vernácula. “Este es el momento en el que la izquierda tiene la posibilidad de presentar una alternativa superadora”, dijo la socióloga y dirigente del Mas, antes de hacer un nuevo llamado al Frente de Izquierda (FIT), el Partido Obrero y el líder de Autodeterminación y Libertad, Luis Zamora, para comenzar negociaciones que desemboquen en una única propuesta electoral el año que viene.

Manuela Castañeira Prensa Nuevo MAS

Pero el llamado ya derivó en las primeras sospechas, cuando la propia Castiñeira criticó el “personalismo” de algunos dirigentes de izquierda, en obvia referencia a la diputada Myriam Bregman, la dirigente de ese sector con (por lejos) mejor imagen en los sondeos de opinión. “No va a prosperar, al igual que los llamados anteriores”, descartó de plano un destacado referente del Partido Obrero, para quien Castañeira “está abriendo el paraguas porque si cambia la ley electoral, no se va a poder presentar como candidata”. Con amigos así…

La sorprendente reivindicación de Tumini a Mario Santucho

Con pocos amigos o políticos que los reivindiquen en público, exlíderes guerrilleros como los montoneros Mario Firmenich o Fernando Vaca Narvaja pasan sus días en el ostracismo más absoluto, uno en el exterior, el otro en la Patagonia. Muerto hace exactamente medio siglo a manos del gobierno de facto, el exlíder del guevarista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Mario Roberto Santucho aún tiene quien lo reivindique.

Se trata de Humberto Tumini, un antiguo compañero de armas de Santucho que se volcó a la actividad política desde el retorno de la democracia, hoy a la cabeza de la organización Libres del Sur. “Rebelde, corajudo, estudioso, inteligente, consecuente, honesto política y personalmente. Hace ya cincuenta años partiste al Olimpo de los héroes de la Patria, pero siempre estarás presente en nuestros corazones. Hasta la Victoria Roby, compañero, amigo, ejemplo”, escribió Tumini, nostálgico y sin autocrítica visible, en su cuenta de la red social X.

Rebelde, corajudo, estudioso, inteligente, consecuente, honesto política y personalmente. Hace ya cincuenta años partiste al Olimpo de los héroes de la Patria, pero siempre estarás presente en nuestros corazones.

Hasta la Victoria Roby, compañero, amigo, ejemplo. pic.twitter.com/uLvl1CxLDi — Humberto Tumini (@HumbertoTumini) July 19, 2026

Una cuenta en la que también quedan claras sus preferencias: pide por la libertad de Cristina Kirchner (Libres del Sur formó, en un principio, parte de la coalición kirchnerista) y la emprende contra el gobierno “cipayo” de Javier Milei.