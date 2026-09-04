Santilli designó a Adrián González como nuevo presidente de Correo Argentino

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, dispuso este viernes una serie de cambios en la conducción del Correo Argentino y designó a Adrián González como presidente de la compañía.

González reemplazará así a Camilo Baldini, quien ocupaba ese cargo desde fines de 2023.

Por su parte, Bruno Finiello asumirá como CEO de la entidad, informó la Jefatura de Gabinete en un comunicado.

Jefe de Gabinete, Diego Santilli Ricardo Pristupluk

González es abogado, especialista en derecho público y electoral y cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de organismos públicos.

Además, se desempeñó como director de Servicios Electorales y director titular del Correo Argentino. Hasta hoy había ocupado el cargo de titular del Instituto de Gestión Electoral (IGE) de la ciudad de Buenos Aires.

Correo Argentino distribuye las urnas en los años electorales Mauro V. Rizzi

Finiello, por su parte, es economista y, a lo largo de su carrera, ocupó cargos de alta dirección en compañías como Accenture y Cencosud, y en sociedades del Estado como Aerolíneas Argentinas.

Posee una amplia trayectoria en logística, distribución, transformación operativa y modernización de procesos.

El funcionario desplazado

De vínculos con el peronismo, Baldini había ingresado en Correo Argentino en 2012 como gerente de Abastecimiento; luego fue CEO durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner y volvió a la empresa en enero de 2020 como director general ejecutivo durante el gobierno de Alberto Fernández.

Camilo Baldini, el funcionario desplazado Gentileza Correo Argentino

A fines de 2023, el gobierno de Javier Milei lo había designado al frente de la empresa.

Dado que Correo Argentino se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, Santilli designó un nuevo funcionario a cargo de la empresa que cumple el rol de operadora logística exclusiva de las elecciones a través de su Dirección de Servicios Electorales.