La jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, advirtió en una entrevista a Bloomberg que ve difícil una reelección del presidente Javier Milei si la economía no mejora. “No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028″, afirmó. Sus declaraciones se produjeron en medio de las tensiones con el Ejecutivo por sus desmarques y un día después del dato que mostró que el país está en una recesión técnica.

“Yo lo que creo que es fundamental en la Argentina es que el proyecto que está en marcha tiene que reelegir. Hoy en día es el Presidente el que está en ese lugar. Es una discusión que de alguna manera no se ha dado porque él es el que está planteando la reelección”, sostuvo la legisladora.

También insistió, como en otras ocasiones, que los frutos del plan económico lleguen a la gente, sobre todo a la clase media: “Yo de lo que tengo conciencia es de que con matices hay que pensar que las variables macroeconómicas, que están muy ordenadas, para que lleguen a la vida cotidiana de la gente. Esos matices se tienen que dar”.

Patricia Bullrich Fabián Marelli

En tanto reconoció las diferencias: “Esa es un poco la discusión que hay en el Gobierno. Más que discusión, la conversación que hay en el Gobierno es cómo con un plan de estabilización que ha logrado que la inflación baje, que no vivamos en déficit, logremos que la sociedad viva lo que se está cambiando. Ahí está la sensibilidad que tenemos que lograr”.

Fue tras ello que sentenció: “No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028. Hay unas elecciones de por medio”.

En otro tramo de la entrevista, evitó responder sobre una candidatura propia el año que viene. “¿Cómo voy a posicionarme? No lo sé. Eso no es lo que estoy discutiendo. De lo que estoy hablando es de cómo este plan llega a todos los ciudadanos", dijo.

Al ahondar más en la economía, la exministra de Seguridad de Milei pidió una reducción de impuestos y otras medidas para que las empresas argentinas sean más competitivas a nivel internacional. “Los productores locales se ven agobiados por los impuestos nacionales y locales, una logística costosa y otros gastos a los que no se enfrentan sus competidores extranjeros”, expresó.

También se refirió a los créditos: “El crédito impulsa la economía, y el año pasado tuvimos una crisis muy dura y las tasas de interés se dispararon. Las tasas deben seguir bajando para que haya gasto de consumo e inversión de capital que permita a las industrias modernizarse”, insistió la senadora.

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