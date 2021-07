Diego Santilli: “Siento que le voy a ganar la primaria a Facundo Manes”

Diego Santilli tiene un buen pálpito. Ya lanzado como candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, el principal ladero político del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, relativiza las tensiones internas que generó su postulación y se muestra entusiasmado ante su nuevo desafío: la contienda con el médico Facundo Manes, el postulante de la UCR, en las PASO del 12 de septiembre.

“Yo siento que voy a ganar la primaria. Tengo un gran equipo y confío en los bonaerenses” , remarca el “Colo”, horas después de su presentación en el Club Hípico y de Golf, en City Bell.

Con críticas a la gestión de Axel Kicillof, el exvicejefe de gobierno porteño -renunció hoy a su cargo- justifica su pase al terruño bonaerense para competir en las próximas legislativas y defiende la estrategia electoral de Larreta, una jugada que suscitó una crisis interna en Pro y molestó a sus socios en la coalición opositora.

Tras la mudanza de María Eugenia Vidal a la Capital, Santilli asegura que la interna con el radicalismo en el principal distrito electoral del país “no pone en riesgo” la unidad de JxC. Al contrario, considera que le permitirá al espacio ampliar su base de sustentación para los comicios generales. “La competencia es sana. Nuestro verdadero adversario es el kirchnerismo”, repite.

-¿Va a explicarle su mudanza al votante porteño de JxC que lo eligió en 2019 o al bonaerense que vio como Vidal regresó a la Capital después de cuatro años en la provincia?

-Tengo afecto especial por los vecinos de la ciudad. Y estoy convencido de que sienten orgullo de que vayamos a dar la discusión. En mis recorridas por la provincia lo único que recibo del bonaerense es cariño.

-¿El recuerdo que dejó Vidal es un activo o un pasivo para su debut como candidato bonaerense?

-Tiene un activo muy importante en muchos temas. Por ejemplo, la seguridad. El narcotráfico fue retrocediendo en los barrios y los índices fueron mejorando año a año. Hoy, la seguridad está de nuevo con problemas. Después, ella hizo su propia autocrítica, sobre lo que no pudo enfrentar. Eso ya está expresado ahí.

-En 2019, JxC perdió por 15 puntos en la provincia. ¿Esa autocrítica es suficiente o usted tendrá que cuestionar parte de la gestión de Vidal?

-No sé. Los vecinos de Buenos Aires me están planteando cómo vamos a tratar de resolver los problemas de fondo, que se profundizaron. Hay más pobreza e inseguridad. Hoy, la realidad mató el relato en la Argentina. Seis de cada diez chicos están en la pobreza, cerraron 90.700 comercios y 41.200 pymes, más de 200 mil personas perdieron el laburo. La gente pide seguridad y pregunta cómo sacar a los narcos de los barrios. Obviamente, la economía no le jugó una buena pasada a Vidal. A la gente no le alcanzaba y nos faltó, pero tenemos que encarar los temas que le importan al ciudadano. Acá hay que venir a laburar, poner el cuerpo, caminar y escuchar a la gente.

-¿Por qué no estuvo Vidal en su lanzamiento? ¿Es por la incomodidad de su mudanza?

-Porque ella es candidata en la ciudad y yo, en la provincia.

Diego Santilli, durante la entrevista con LA NACION Rodrigo Néspolo - LA NACION

-¿La UCR y Facundo Manes se animaron a competir contra el Pro porque Vidal se fue de la provincia?

-No, la UCR tiene un buen candidato, como Manes. Presenta un postulante y vamos a una primaria, que mejora la democracia, genera más participación y amplía nuestra base. Nuestro verdadero adversario es el kirchnerismo. Aportará cosas Facundo y otras Diego Santilli. Después, terminada la primaria, iremos juntos a competir contra el kirchnerismo.

-¿No cree que la salida de Vidal, una figura que reunía consenso, generó un caos en el armado opositor en Buenos Aires?

-En los años electorales siempre hay tensiones y diferentes visiones o postulaciones. Pero yo no subestimaría a Facundo. Él no juega porque no está Vidal. Si juega es porque quiere competir.

-¿Su candidatura fue muy resistida por Jorge Macri y referentes locales de JxC debido a errores no forzados de Larreta?

-No. Es por tensiones que hay siempre antes de los cierres. Eso se expresa muchas veces. Yo he sido muy cauto y me he mantenido fuera de todas esas discusiones.

-¿Exhibir fotos con los intendentes o no consensuar con la mesa de JxC en la provincia fue una equivocación?

-Yo siento el apoyo de los intendentes desde el primer día. Hoy, vinieron Jorge, Lilita, Patricia…Obviamente, somos un espacio amplio y grande, que tiene abordajes diferentes. Eso es bueno y válido. No veo esa situación.

-¿Y por qué no estuvo Esteban Bullrich? Es uno de los referentes de Pro en la provincia.

-Lo voy a ver el martes a Esteban. Está en cuarentena después de de su viaje.

“La interna con Manes no pone en riesgo la unidad de JxC; la competencia es sana”

-¿Va a estar con ustedes? ¿Le sorprende que haya negociado con Manes?

-No me sorprende. A mí me parece bien que tengamos diálogo con todos. Lo voy a ver el martes.

-¿Larreta jugó a fondo en la interna porque quiere definir ahora el liderazgo de Pro?

-No hay que adelantar el 2023. Todavía no tuvimos una primaria ni competimos en noviembre, ¿y vamos a hablar del 2023? Estamos poniendo arriba de la mesa los mejores candidatos que tenemos. Y hay que competir para ganarle al kirchnerismo. Tenemos que sumar e ir a debatir sobre la producción, cómo cuidamos el campo, bajamos los impuestos y luchamos contra la inseguridad o hacemos que las escuelas estén abiertas. Eso te hace una diferencia.

Entrevista con Diego Santilli Rodrigo Néspolo - LA NACION

-¿Adelantar el “parricidio” de Macri le puede salir caro a Larreta? ¿Podría complicar su proyecto presidencial?

-Hoy no estamos discutiendo un proyecto presidencial, sino poniendo los mejores candidatos para sumar diputados, consolidar y ampliar nuestra base electoral, y sostener el Congreso. Hoy, no estamos discutiendo la presidencial de Larreta.

-Sin embargo, hay dirigentes de Pro que dicen Larreta impuso a sus candidatos para marcar que es el líder del espacio. ¿El alcalde se “quiere quedar con todo”?

-No. En cada uno de los dirigentes que tiene Pro, Patricia, Jorge, los intendentes y Cristian [Ritondo], hay liderazgo. Eso habla de un espacio que tiene un montón de dirigentes muy valiosos. Todos pueden proyectarse y ser.

-¿Le sorprendió el corrimiento de Mauricio Macri? ¿Les soltó la mano a Bullrich y a Jorge Macri?

-Está dejando crecer a sus dirigentes, como lo hizo con María Eugenia en la provincia, con Horacio en la Ciudad o buscando a Miguel Pichetto. Él siempre estuvo en esa actitud.

-Si Manes critica la gestión y el legado de Macri, ¿usted le va a responder o lo va a dejar correr, porque con Larreta prefieren no debatir sobre la experiencia de Cambiemos?

-Yo siempre defiendo a mi gobierno y pongo el cuerpo.

-Es decir, le va a responder a Manes.

-Voy a defender a mi gobierno, como hago todos los días.

-¿Le llamaría la atención que Manes cuestione la gestión de Pro la Ciudad o las políticas en materia de educación de Larreta?

-Es un problema de Manes, no mío.

-Usted tiene un perfil peronista. ¿Tendrá que despegarse del amarillo de Pro y del apellido Macri para llegar al electorado del conurbano y ganar en esos distritos?

-Yo formo parte de Pro y de JxC hace 17 años. Lo que tengo que hacer para ganar en el conurbano es caminar, caminar y caminar, escuchar a la gente y hacer lo que sé hacer: poner el cuerpo y el corazón.

“Manes no juega porque no está Vidal; quiere competir”

-¿Una interna en Buenos Aires de JxC es “funcional al kirchnerismo”, como dijo Jorge Macri?

-Hay diferentes visiones. Pero en la democracia tenés distintos momentos y situaciones. En 2015, la primaria entre Horacio y Gabriela en la ciudad fue muy sana, nos amplió y nos permitió construir un mejor gobierno.

-¿La interna con Manes pone en riesgo la unidad?

-No, para nada. Tenemos que trabajar con Maximiliano Abad y todos los candidatos. Hay que luchar por seguir sumando.

-Los intendentes repiten que preferían que haya lista única. ¿Las PASO pueden romper acuerdos en los municipios?

-En 2015, ganamos la provincia solo con Jorge y Gustavo Posse. Eran los únicos intendentes que teníamos. Y competimos con la lista que encabeza el Pro, la de UCR y la CC. Mirá dónde terminamos. Tenemos Juntos por el Cambio y estamos ampliando nuestra base. La competencia es sana competencia, es parte de la democracia. Está bueno competir, si lo hacés con altura, racionalidad, con propuestas e ideas, si hablás los temas de la gente y no de los dirigentes.

-¿Por qué el Pro no puede ceder a la UCR el primer lugar de la boleta en la provincia para que haya una lista de consenso?

-¿Cómo que el Pro no puede ceder? ¡Vamos a una primaria! No tiene que ver con ceder o no. Se trata de ampliarnos y seguir sumando. La UCR tiene un candidato y el Pro, junto con la CC, Confianza Pública y Peronismo Republicano, tiene otro, y se compite. Es bueno.

-Los radicales dicen que “no hay reciprocidad” y recuerdan que ellos apoyaron a Vidal como candidata.

-Esas son las tensiones típicas de un cierre de listas. La verdad es que tenemos dos buenos candidatos que van a una primaria. No hay que tenerles miedo a las primarias.

-¿Larreta quiere enfrentar a Manes y la UCR para que no se conviertan en una amenaza para su plan presidencial?

-No. Tiene que ver con lo que te dije.

-Si usted pierde las PASO, ¿sería un tropiezo para Larreta, que insistió tanto para que sea el candidato?

-Yo siento que voy a ganar la primaria.

-¿Es competitiva?

-La veo competitiva y me tengo confianza. Tengo un equipo hermoso que me acompaña. Yo confío en los bonaerenses.

Entrevista con Diego Santilli Rodrigo Néspolo - LA NACION

-¿La eventual candidatura de Gustavo Posse sería funcional al Pro?

-Eso es un tema de Gustavo. Solo puedo decir que tiene una gran gestión en San Isidro. Nosotros ya tenemos nuestra lista.

-¿Larreta es responsable de que Emilio Monzó y Joaquín de la Torre hayan arreglado con Manes?

-No. Es una decisión de Emilio, no de Larreta. Eso le tenés que preguntar a Emilio. Parecés Kicillof, que le echa la culpa a otro.

-Pero De la Torre dice que Larreta “entró a las patadas en la provincia”.

-Son expresiones de dirigentes. Lo respeto mucho a Joaquín y lo conozco hace años.

-¿No lo apoyan porque usted es un posible rival por la gobernación en 2023?

-No. Tomaron una decisión y es válida. Están dentro de Juntos por el Cambio.

-¿Siendo candidato en la provincia va a seguir criticando el recorte de fondos de coparticipación a la Ciudad que benefició a los bonaerenses?

-Sí, porque creo en las autonomías provinciales. Lo mismo cuestionaría si le pasa a otra provincia. A la provincia le faltan recursos, pero no creo que tenga que ser hecho de esa manera. Los dos distritos más perjudicados, por lo que generan y reciben, son la provincia y la ciudad de Buenos Aires.

-¿Vidal fue perjudicada por el reparto de fondos?

-No, al revés. Vidal consiguió más fondos de coparticipación para la provincia. Lo que nunca antes se había conseguido.

-Carrió dice que Frigerio y Monzó le hicieron “un golpe” a la caja de Vidal.

-Esperá: los números son incontrastables. Durante el período de Vidal aumentó el porcentaje de coparticipación de la provincia.

“No hay que adelantar la discusión por 2023″

-¿JxC puede ganar en la provincia o se conforma con una derrota digna, es decir, quedar a menos de diez puntos del oficialismo?

-Sí, se puede ganar. Ojalá tenga el tiempo para llegar en estos meses a los bonaerenses y que me voten.

-¿Qué opina de la gestión de Kicillof? Larreta dijo que manejó mal la pandemia

-Los resultados están a la vista. Están los problemas de la seguridad, de la falta de trabajo. Hay una gestión que no está funcionando y no está resolviendo sus temas. La gente siente que le gritan y le imponen. Y después le echan la culpa a otro.

-¿Eso lo dice por Kicillof?

-Sí.

-¿Es mala la gestión en seguridad de Sergio Berni?

-Le reconozco la actitud, pero le falta planificación y no tiene una coordinación con el gobierno nacional. El corolario de eso es que tenés más inseguridad en la provincia.

Diego Santilli se lanzó como precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Prensa Diego Santilli - LA NACION