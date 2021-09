Diego Santilli y Victoria Tolosa Paz se cruzaron fuera de aire: “¿Me estás cargando?”

Diego Santilli y Victoria Tolosa Paz se enfrentarán este domingo en las PASO de las elecciones legislativas, donde buscarán dar el primer paso en el camino hacia ocupar una banca en el Congreso como diputados bonaerenses. El primero competirá contra Facundo Manes, ambos precandidatos del espacio opositor Juntos; mientras que la oficialista es la representante del Frente de Todos en estos comicios.

Invitados al programa “A Dos Voces”, por TN, los políticos se cruzaron fuera de cámaras. Cada uno firmó al aire su compromiso para participar de un debate antes de las elecciones generales. Tras firmar, Santilli se estaba yendo para dejar el estudio, y se encontró con Tolosa Paz, quien se preparaba para ingresar al piso. La oficialista le insistió con el debate, y el precandidato por Juntos respondió: “Pero, ¿cómo no? Acabo de firmar y espero que firmes vos”.

“¿Vos me estás cargando? Te lo pedí hace un mes”, lanzó ella, a lo que Santilli -optimista por lo que sucederá el domingo- respondió: “Ahora vamos a ser candidatos y vamos a debatir. Ya está firmado, ahí vamos a competir”. No conforme con eso, Tolosa Paz acotó que debían debatir para las PASO, y -mientras se alejaba- él respondió haciendo alusión a su interna con Manes: “Vos no estás compitiendo, yo sí”.

En su turno al aire, y al firmar su compromiso al debate, Tolosa Paz enfatizó: “Fui la primera en decirle a toda la oposición que debatiéramos; es más, dije que podría haber sido hasta en TN”. Y entonces se refirió al cruce que protagonizó con el precandidato de Juntos: “Santilli se escondió. Se lo dije recién y me gusta decirlo públicamente. Él dijo que tenía una Primaria, y yo le dije: ‘Primaria, Abierta, Simultánea y Obligatoria’. Como es ‘abierta’, el debate tendría que haber sido así. Gracias a Florencio [Randazzo], a José Luis Espert y a todos los que dijeron que sí, menos a Santilli”.

