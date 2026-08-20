Difunden nuevos chats que complicarían a Cerimedo: habla de “eliminar” a su novia Nadia

Nuevos chats entre Fernando Cerimedo y Nadia Beller se conocieron este jueves y complicarían aún más la situación judicial del exasesor de Javier Milei, detenido en Bolivia bajo la acusación de intentar asesinar a su pareja.

El abogado de Beller, Jerjes Justiniano, reveló que un mensaje del teléfono de Cerimedo habla de “buscar la forma de eliminar” a su novia, quien recientemente fue víctima de un atentado contra su vida en aquel país. Sin embargo la defensa del acusado relativizó la validez de ese chat como prueba.

Según dijo el letrado, se trataría de parte de la pericia realizada por la Policía al teléfono del exasesor.

“Nadia ha llegado muy lejos (...) yo creo que hay que buscar la forma de eliminarla”, relató Justiniano -citado en el Diario El Deber- al referirse al contenido que dijo que fue encontrado en el dispositivo del imputado.

Los chats que complican a Cerimedo habrían sido difundidos por el Ministerio Público Fiscal, pero la defensa de Cerimedo lo niega

El abogado sostuvo que el mensaje habría sido enviado por Cerimedo a otra persona y que la frase se encuentra dentro de los elementos que fueron incorporados a la investigación.

“Eso lo dice Cerimedo directamente. Eso está en el teléfono de Cerimedo. Está en la pericia que se ha realizado por parte de la Policía”, afirmó Justiniano.

Pero la abogada de Cerimedo, Margarita Arce, negó que ese material pueda ser considerado una prueba válida y cuestionó la forma en que supuestamente fue obtenido. Según Arce, lo que se está presentando como una pericia sería únicamente una captura de pantalla, cuya autenticidad y procedencia deben ser demostradas.

“Nosotros consideramos que esas no son pericias, son pruebas obtenidas ilegalmente”, sostuvo.

La abogada aseguró que la defensa no autorizó la apertura del teléfono y afirmó que no existe certeza de que la captura corresponda, efectivamente, al dispositivo de su defendido.

“Es un screen de un teléfono y no sabemos si es un teléfono de él o no. Para nosotros eso no es una prueba, eso no es de él”, manifestó.

El abogado de Beller también señaló que existen otros mensajes intercambiados entre la víctima y Cerimedo que, según su interpretación, mostrarían un conflicto entre ambos relacionado con la relación sentimental que mantenían y el embarazo de Beller.

Los chats que complican a Cerimedo habrían sido difundidos por el Ministerio Público Fiscal, pero la defensa de Cerimedo lo niega

“Creo que por lo menos, indiciariamente, en este momento alcanzan los elementos para sostener que él es partícipe intelectual en este hecho”, afirmó.

“Increíble, de verdad increíble. Ni se te ocurra Nadia. Ni se te ocurra hacer huevadas. Vos publicás eso y me arruinás la vida. Ya te lo dije. No hagas idioteces. Me pego un corchazo no me interesa nada”, dice Cerimedo a Beller en estos presuntos chats que investiga la justicia.

Mientras que la mujer le responde: “No me manipulas más. Te juro que nunca más. Yo no tengo porque cuidarte. No después de cómo vos sos conmigo. Así que hacelo ya nomás porque no me vas a detener. Todos van a saber la verdad”.

La segunda parte de la conversación continúa: “No te manipulo. No te hice nada. Me vas a cagar la vida a mi y a todos por nada”. E insiste: “Vas a cagarle la vida a todos, a tu hija, a nuestro hijo, a todos. Increíble”.

A lo que Beller contesta: “No me manipulas más. ¿Creés que tengo miedo? No soy ignorante”.

“No te manipulo, es la verdad, y nunca te manipulé”, cierra el acusado.

Cerimedo comparecerá este viernes ante el juez para la lectura de cargos, instancia en la que se definirá si se dicta su prisión preventiva. La fiscalía lo señala como “probable autor intelectual y mediato del delito de feminicidio en grado de tentativa”.

Según los fiscales, su activa participación quedó demostrada mediante “comunicaciones telemáticas, el registro del lugar del hecho, el muestrario fotográfico y su posterior intento de fuga en una aeronave”.

Hasta ahora, Cerimedo se negó a declarar en la Justicia de Bolivia por recomendación de sus abogados. Su defensa busca instalar que el episodio con Beller fue un “autoatentado” para supuestamente desestabilizar al gobierno de Rodrigo Paz. Esto en base al pasado de la activista como militante del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales. “Ella fue masista toda la vida”, sostuvo Margarita Arce.

Las primeras palabras de Cerimedo tras su detención

Los nuevos chats entre Beller y Cerimedo se conocen horas después de las primeras declaraciones del imputado ante la prensa tras su detención.

El consultor político rompió en llanto, pidió ver a sus hijos y se mantuvo quebrado durante su traslado.

“Quiero ver a mis hijos”, exclamó el consultor derechista ante los medios que lo esperaban en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, donde se llevó a cabo su audiencia cautelar.

Fernando Cerimedo lloró antes de la audiencia en Bolivia

Escoltado por las fuerzas bolivianas y oculto bajo una capucha, Cerimedo no dejó de llorar. Al ser abordado antes de subir al ascensor, la prensa le preguntó quién estaba detrás del atentado contra Beller y si la balacera había sido orquestada. El consultor se limitó a encogerse de hombros y negar con la cabeza.

Cuando le interrogaron si había citado a la víctima en el hotel donde fue emboscada por dos sicarios, volvió a rechazar la acusación con gestos, sin pronunciar palabra. También evitó responder si se consideraba inocente o cómo continuaría su carrera.

Tampoco emitió ningún comentario cuando le consultaron por las presuntas amenazas a Beller, limitándose a un leve gesto negativo.