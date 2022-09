Diputados: el kirchnerismo vuelve a la carga para regular “los discursos de odio” en los medios

Cuando todavía no se apagan los reclamos del kirchnerismo para regular y castigar los “discursos de odio” en los medios de comunicación tras el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, un grupo de diputados del Frente de Todos presentarán este martes una serie de propuestas legislativas con el objetivo de “garantizar una comunicación democrática”.

Las iniciativas proponen retomar el espíritu de la Ley de Medios sancionada en el gobierno de Cristina Kirchner y forman parte de la jornada “Comunicación democrática en la era digital, desafíos y propuestas legislativas”, que tendrá lugar este martes, a las 16, en el anexo de la Cámara baja.

El debate estará encabezado por los diputados oficialistas Florencia Lampreabe (Buenos Aires) y Pablo Carro (Córdoba) y tienen la intención de instalar “un conjunto de iniciativas legislativas tendientes a abordar el estado actual del sistema de medios”.

“Es un debate necesario, sobre todo ahora cuando acaba de ocurrir un hecho como el intento de magnicidio a la vicepresidenta ”, dijo Lampreabe a la agencia oficial Télam. Según la legisladora, el atentado a la vicepresidenta puso en evidencia “cómo se generan las condiciones de posibilidad para fomentar determinados grados de violencia”.

La propuesta no pareciera contar con el visto bueno de la Casa Rosada. El pasado 6 de septiembre, apenas cinco días después del intento de magnicidio, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, negó que la administración de Fernández estuviera trabajando en una norma regulatoria. “No hay ningún proyecto que se esté analizando en ese sentido. No estamos trabajando en una ley sobre el discurso de odio. No está en agenda ni se estudia una ley denominada mordaza ni nada por el estilo”, dijo en ese momento la vocera oficial.

Ilustraciones de Pablo Blasberg publicadas en Télam. Pablo Blasberg - télam

Lejos del espíritu de las palabras de Cerruti, la diputada Lampreabe, que es vicepresidenta segunda de la comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara alta, sostuvo que el Congreso tiene la obligación de analizar “cómo la palabra construye esos discursos odiantes”.

Sobre las iniciativas legislativas, la legisladora explicó que se trata de “un puntapié para revitalizar el debate por el derecho a la comunicación, retomando lo que ha sido el espíritu de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la discusión por su pleno funcionamiento”.

Además, dijo que otro de los objetivos es reflotar “el decreto 690 de establecer a Internet como servicio básico”, cuya aplicación quedó bloqueada por varias medidas cautelares judiciales.

Se espera la participación en la jornada de sindicatos y organizaciones vinculadas a la comunicación, referentes de medios de comunicación y representantes de la producción audiovisual y del sector académico.

Según informaron desde el Frente de Todos, algunas de las iniciativas que se someterán a debate apuntan al fomento y protección de la industria audiovisual federal; al derecho a la comunicación y la soberanía cultural, pero también se contemplan proyectos vinculados a regular tanto “la concentración de medios y el lawfare” como a la “discriminación y violencia simbólica en el discurso mediático”.