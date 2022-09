Solo en Off: De Narváez se vuelve a casar, pero no quiere compartir la fiesta con políticos

Alejado de la política partidaria desde hace buen rato, Francisco de Narváez combinó en los últimos tiempos sus tareas como empresario del rubro supermercadista con esporádicas apariciones junto a viejos aliados, algunos de ellos de renombre, como los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano, a quienes “acompañó” en la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, hace poco más de un mes.

Claro que el exdiputado nacional, aquel que derrotó en los comicios legislativos de 2009 al expresidente Néstor Kirchner, estaba preparando un cambio radical, pero en su vida personal: días atrás trascendió que el próximo 15 de octubre volverá a pasar por el registro civil y formalizará su relación con Carolina “Cuki” Klemencic , licenciada en Recursos Humanos y su pareja desde hace tres años.

Feliz con la buena nueva, De Narváez ya prepara un festejo que, aseguran cerca suyo, será modesto y sólo para sus familiares.

“Nada de políticos cerca, sólo familia” , sostienen en el entorno del empresario, que desde 2015 –cuando culminó su labor parlamentaria– tomó prudente distancia de sus exsocios políticos de Unión Pro, Mauricio Macri y Felipe Solá, aunque aún mantiene algunos vínculos, como con el intendente Diego Valenzuela, con quien compartió el año pasado un evento de la cadena Walmart (que adquirió en 2020) en Tres de Febrero.

. Matías Salgado - HOLA

Sin dar pistas de sus preferencias actuales, De Narváez también estuvo en la Casa Rosada hace un año junto a otros empresarios de primera línea, siendo recibidos por el presidente Alberto Fernández y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro. “La reunión fue excelente, duró tres horas y no fue para la foto”, dijo en aquel entonces con optimismo al término del cónclave.

El casamiento de De Narváez llega semanas después de otra boda que hizo ruido: la del economista Martín Redrado, quien a mediados de julio no reparó en gastos y celebró, durante tres días, su unión con Lulú Sanguinetti en las paradisíacas costas del Lago Di Como.

Tampoco allí hubo dirigentes políticos cercanos al extitular del Banco Central, aunque el despliegue fue mayor del que, prometen, rodeará el tercer casamiento de De Narváez.

¿Respaldo a Cristina y a Luciani? El infortunado desliz de La Cámpora

“No caminarás sola”. Las pancartas que atraviesan la ruta 7 por la zona de Mercedes están dedicadas a Cristina Kirchner y parecen tener la impronta de La Cámpora y de uno de sus principales dirigentes y referente de la zona: el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.

Sin embargo, la leyenda no es original. Reproduce una frase que se hizo famosa a nivel mundial porque es el nombre del himno (You’ll never walk alone) con el que los hinchas del Liverpool de Inglaterra reciben a su equipo en cada partido que juega y que se ha convertido en paradigma de lealtad futbolera.

Los carteles que respaldan a Cristina Kirchner en Mercedes

Pero Liverpool es también el nombre que adoptó el equipo en el que jugaban el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrígo Giménez Uriburu en las tenidas futbolísticas que tenían como escenario al predio de la quinta de Maurcio Macri, situación que Cristina Kirchner aprovechó para acusar a los funcionarios judiciales de formar parte de la persecución judicial de la que dice ser víctima.

Parece que en su afán por convertir un eslogan futbolero en una muestra de lealtad política, a los muchachos de La Cámpora se les pasó por alto la coincidencia.

Pichetto se rodea de menemistas para crecer en Juntos por el Cambio

Contentos por haber sido reconocidos por sus socios como la “cuarta pata” de Juntos por el Cambio, desde el Peronismo Republicano multiplicaron las reuniones en torno a su líder, el exsenador y actual auditor general Miguel Ángel Pichetto.

En las oficinas céntricas de la fundación Encuentro Federal, el exdefensor del Pueblo Eduardo Mondino coordina los equipos de trabajo del proyecto pichettista, que en sus reuniones tienen amplia mayoría de exfuncionarios de Carlos Menem e incluso su sobrino, Adrián Menem, es habitué de los encuentros.

entrevista con Miguel Angel Pichetto. Ricardo Pristupluk - La Nacion

Miguel Ángel Toma, Rodolfo Barra, Andrés Cisneros y Susana Decibe son algunos de los nombres con pasado ministerial que participan, igual que la exdiputada Claudia Rucci, con quien Pichetto estuvo el viernes en Mar del Plata y que quiere entrar en la conversación por la candidatura a gobernador bonaerense.

“Mauricio Macri está dos escalones por encima del resto. Si él va de candidato, Miguel se corre y lo acompaña. Si no, vamos a competir”, aseguran cerca de Pichetto.

Las reliquias de la Unasur vuelven a Buenos Aires y esperan el “rescate” de Lula

Lejos, bien lejos de aquellos días dorados e inaugurales de 2008, la Unasur que supieron fundar Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Lula da Silva y Rafael Correa vive momentos de ostracismo.

Tal es así que su sede central, en Quito, será desmantelada en pocos días. Dos containers repletos de documentos y elementos simbólicos llegarán a la Casa Patria Grande, en pleno centro porteño , para ser resguardados a la espera de un futuro mejor.

La estatua de Néstor Kichner en la Unasur Archivo

El proceso comenzó en octubre de 2020, cuando la escultura de Néstor Kirchner viajó desde Ecuador hasta el CCK, donde está actualmente, junto a los servidores informáticos. El segundo envío, custodiado por el embajador argentino en Quito, Gabriel Fuks, llegará con todos los bienes que quedaron. Las réplicas de los sables de San Martín y Bolívar, donadas por Chávez y la entonces presidenta Cristina Kirchner, son algunos de los elementos que serán repatriados, al igual que documentación, mobiliario, y obras de arte. “Si gana Lula, la discusión sobre Unasur va a volver a abrirse”, se esperanzan desde el kirchnerismo.

Manes, con “pata sindical” y fotos con oficialistas

Mientras pone primera para acelerar su candidatura a la Presidencia, Facundo Manes multiplica sus apariciones y comparte espacios tal vez vedados para otros postulantes o miembros de Juntos por el Cambio .

Convocado por el sindicalista de origen radical Federico Recagno (APOC), el neurocientífico y diputado nacional por la UCR compartió días atrás en el marco de la fundación Eforo un debate sobre el trabajo en Argentina con la ministra de Desarrollo Social porteña, María Migliore, el exministro de Educación Mariano Narodowski y algunas sorpresas: la exdiputada Carla Pitiot (actualmente en el Bice y dirigente de APOC) y la funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social Micaela Ferraro, ambas del Frente Renovador de Sergio Massa , además de Pablo Flores, del gremio de la AFIP y con cercanía al kirchnerismo.

Facundo Manes, Federico Recagno y Micaela Ferraro

Cerca de Manes, y también desde la organización de las mesas, se apresuraron a aclarar que no se trata de un acercamiento con fines políticos. “La idea es saltar por encima de todas las grietas argentinas”, coincidieron desde la fundación y cerca de Manes, dispuesto a seguir su propio camino.