Diputados: en la última sesión del año, el oficialismo busca doblegar a Juntos por el Cambio

Pese a la resistencia de un amplio abanico opositor, el Frente de Todos buscará realizar hoy la última sesión del año en la Cámara de Diputados. Para ello elaboró un temario que incluye la creación de ocho universidades nacionales, un señuelo irresistible para un sector del radicalismo, Evolución Radical, que se desmarcaría de Juntos por el Cambio y se sentaría en sus bancas a debatir.

El resto de los socios del interbloque opositor –la UCR, Pro, Coalición Cívica y Encuentro Federal– ratificó ayer que no se prestará al quorum mientras el oficialismo no acceda a elaborar temario consensuado que incluya sus proyectos, como el de una nueva ley de alquileres , postergado desde hace meses. En la misma sintonía, el interbloque Federal tampoco dará quorum, al igual que los libertarios.

El Frente de Todos, decidido a tomarse revancha después de la malograda sesión del 1° de diciembre pasado –que por poco no terminó a los golpes–, buscará romper la inercia en la que se hallaba la Cámara de Diputados imponiendo una cuña en Juntos por el Cambio para atraer a los radicales de Evolución a su redil. Con su presencia y la de la izquierda (que confirmaron su asistencia), los oficialistas tendrán garantizado el arranque de la sesión.

“No hay motivos reales para que no demos quorum en esta oportunidad. La Corte Suprema ya dio por resuelto el conflicto por la designación de (la diputada radical) Roxana Reyes en el Consejo de la Magistratura, que fue lo que hizo fracasar la última sesión en Diputados -anticiparon a LA NACION desde el bloque de Evolución Radical-. No hay margen para no sentarnos a debatir este miércoles, máxime cuando los proyectos propuestos en el temario cuentan con los dictámenes correspondientes.”

En Juntos por el Cambio miran con recelo a los radicales de Evolución, una bancada que responde al senador Martín Lousteau y tiene como principales referentes a los diputados Rodrigo De Loredo –que aspira a la gobernación de Córdoba– y a Emiliano Yacobitti, también vicerrector de la UBA. Yacobitti fue uno de los principales interlocutores del ministro de Economía, Sergio Massa, a la hora de acercar posiciones para aprobar el presupuesto 2022. Gracias a ello, las universidades y la UBA en particular lograron un importante refuerzo en sus partidas.

Las universidades nacionales a ser creadas son la del Delta, de Saladillo, de Pilar -estas tres tuvieron despacho en el mes de agosto-, la Universidad Nacional de La Cuenca del Salado (Cañuelas), la de Ezeiza, la de Madres de Plaza de Mayo (CABA), la de Río Tercero (Córdoba) y la Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

Además de los proyectos de creación de nuevas universidades –la mayoría de las cuales emplazadas en Buenos Aires–, el oficialismo pretende convertir en ley la iniciativa que instrumenta un Plan de Pago de Deuda Previsional, ideado por el kirchnerismo en el Senado.

El Frente de Todos quiere apurar la sanción de la norma ya que el 31 de este mes vence la actual moratoria; la oposición advierte que el impacto fiscal, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, sería del 0,27% del PBI para el primer año de aplicación, mientras que treparía al 0,42% del PBI durante el segundo año. La iniciativa no establece en su articulado qué fuentes de financiamiento se utilizarán para costear el programa.