Al calor de intensas negociaciones, la Cámara de Diputados se encamina a darle media sanción al presupuesto 2027. De concretarse, será el tercer triunfo parlamentario del oficialismo en el día, tras la sanción de la reforma del Banco Central y el avance de la suspensión de las PASO en el Senado.

El debate presupuestario, que lleva más de seis horas, está atravesado por los reclamos opositores por el financiamiento universitario y del sector de la discapacidad, las demandas de recursos de las provincias y los reproches del oficialismo por los niveles de inflación y pobreza heredados del último gobierno peronista.

De conseguir la media sanción, el proyecto será girado en revisión al Senado.

Germán Martínez conversa con los libertarios Giudici, Bornoroni y Mayoraz Fabián Marelli

La Libertad Avanza (LLA) cuenta con acuerdos sellados con Pro, la UCR y los legisladores que responden a los gobernadores de Tucumán, Catamarca y San Juan.

La principal incógnita está en la votación en particular: un amplio sector de la oposición amenaza con rechazar el artículo que fija las partidas para las universidades nacionales y reemplazarlo por otro que eleve esos recursos de $7,3 a $11 billones.

El oficialismo y sus diputados cómplices acaban de aprobar en comisión un presupuesto que NO CUMPLE con la ley de Financiamiento Universitario.



Este proyecto destina a las universidades un 32% menos del mínimo que acordó el @CINoficial.



Le quieren destinar solo el 0,53% del PBI… — Mariela Coletta (@marielacoletta) November 17, 2026

Para evitar ese escenario, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y parte de su equipo, entre ellos Ignacio Devitt, negocian por estas horas con referentes de la oposición. La oferta del Gobierno consiste en sumar $1,5 billones a los fondos previstos en el dictamen de mayoría, para acercarse a los $9 billones.

El debate sobre el rumbo de la economía está atravesado por los últimos indicadores de actividad. En septiembre se registró una caída interanual del 1,2% y, pese a la recuperación mensual del 1,1% en la medición desestacionalizada, no logró revertirse la contracción del tercer trimestre. Los datos alimentaron los diagnósticos de recesión técnica.

Diputados de la Coalición Cívica y Provincias Unidas piden la sanción definitiva de la ley contra la ludopatía Fabián Marelli

El presupuesto conserva las principales proyecciones del Poder Ejecutivo: un crecimiento del 4% para 2027, una inflación anual del 18%, un tipo de cambio oficial de $1847,60 y un superávit primario equivalente al 1,1% del PBI.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto Benegas Lynch (LLA), reivindicó el “déficit cero innegociable” y la reducción del peso del Estado. “Un presupuesto no puede ser una repartija del esfuerzo del pagador de impuestos”, sostuvo.

El jefe del bloque de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, reclamó una reformulación del proyecto ante la caída de la actividad económica. “La recesión se está viviendo en la vida cotidiana de los argentinos”, sostuvo. También responsabilizó a los funcionarios económicos por la volatilidad de los mercados. “Cada vez que aparecen y hablan, inmediatamente se dispara el riesgo país y caen las acciones argentinas”, lanzó.

El libertario Álvaro Martínez, en cambio, reivindicó el superávit fiscal y reprochó los pronósticos de inflación incumplidos durante la administración de Alberto Fernández. “No hay crecimiento sin estabilidad”, afirmó.

Desde el peronismo, Victoria Tolosa Paz cuestionó el ajuste sobre los jubilados, la infancia y la asistencia alimentaria, mientras que la massista Marina Salzmann objetó que, en un contexto de “restricción presupuestaria”, el Gobierno haya reducido impuestos a los sectores de mayores ingresos.

Martín Menem, titular de Diputados Fabián Marelli

La disputa por los fondos

Al comienzo del debate, Benegas Lynch anticipó una serie de modificaciones al dictamen de mayoría, que quedará integrado por 69 artículos. Los cambios alcanzarán las disposiciones referidas a los pasos fronterizos, los bosques nativos y el fideicomiso de transporte.

También anunció que el artículo 11, que fija las partidas para las universidades nacionales, quedará como único integrante del capítulo II. Con ese movimiento, el oficialismo busca evitar que su eventual rechazo arrastre otras disposiciones del presupuesto.

El peronismo, Provincias Unidas y Argentina Federal pretenden llevar los recursos destinados a las universidades a $11 billones, en línea con el reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La UCR, en cambio, busca negociar un incremento intermedio, alternativa sobre la que trabaja el equipo de Santilli.

Mónica Frade y Miguel Pichetto Fabián Marelli

De no prosperar un acuerdo, la puja será tanto numérica como reglamentaria. La estrategia opositora consiste en rechazar el artículo del dictamen de mayoría y someter a votación el de minoría, que contempla el incremento de las partidas.

En rigor, en el Gobierno prefieren que se caiga el artículo antes que convalidar los $11 billones que reclama la oposición. Si no prosperara un texto alternativo, Santilli tendría mayor discrecionalidad para administrar esos recursos. La negociación apunta, así, a evitar que la oposición consiga imponer el monto que reclama.

UP también insistirá en asignar partidas específicas para garantizar el cumplimiento de la ley de discapacidad. Las organizaciones del sector denuncian un recorte nominal del 13% en los recursos destinados al programa Incluir Salud y reclaman garantizar las prestaciones, actualizar los aranceles y saldar las deudas con los prestadores.

El misionero Oscar Herrera Ahuad, jefe de Argentina Federal Valeria Rotman

“Van a seguir subestimando de esta manera perversa a todo el colectivo de discapacidad”, cuestionó la diputada Sabrina Selva (UP).

A diferencia de lo que ocurre con las universidades, el peronismo podría quedar aislado en este reclamo. Otros bloques que acompañaron la sanción de la ley consideran que el Gobierno cumplió al retirar los artículos que desarticulaban la norma vigente e incorporar una disposición para su financiamiento.

Los bloques provinciales, en tanto, reclaman fondos para obras viales, especialmente en Córdoba y Santa Fe, y la distribución de los recursos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que la Nación no destinó a infraestructura vial, así como de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) retenidos.

Una de las modificaciones anticipadas por Benegas Lynch involucra, precisamente, al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte, ligado a la recaudación del ICL.

Los legisladores jujeños y misioneros, por su parte, reclaman mayores recursos para garantizar el cumplimiento de la ley de bosques nativos. También se esperan incrementos en las partidas destinadas a pasos fronterizos, obras interprovinciales y puentes. El alcance de esas eventuales concesiones se conocerá durante la votación en particular.

Negociaciones en espejo

Con ambas cámaras en sesión, las negociaciones por el presupuesto se extienden al Senado. En un guiño a los diputados misioneros que responden al gobernador Hugo Passalacqua y que se negaron a dar quorum, el oficialismo incorporó al temario de la Cámara alta un proyecto para reducir del 21% al 10,5% el IVA a la fécula de mandioca. También incluyó una iniciativa para endurecer las penas por vandalismo rural, impulsada por cordobeses, bonaerenses y santafecinos.

En Diputados, a pedido de los aliados, se adelantó el tratamiento de una reforma de la Ley de PyMEs que facilita el acceso de las cooperativas a los beneficios del régimen. La iniciativa se aprobó por unanimidad, con 246 votos afirmativos. La oposición temía que el oficialismo dejara caer la sesión una vez aprobado el presupuesto.