Diputados: la oposición exige al Gobierno explicaciones por la huida de Bolsonaro y complica el debate de la ley Malvinas

La huida del excandidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro a través de la Argentina abrió un nuevo frente de conflicto para el gobierno de Javier Milei en el Congreso. Distintos sectores de la oposición impulsan pedidos de interpelación a tres ministros para determinar si existió colaboración oficial en su salida hacia Estados Unidos. El episodio amenaza, además, con complicar el tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como ley Malvinas, que el oficialismo busca aprobar en Diputados.

Los pedidos apuntan al jefe de Gabinete, Diego Santilli; al canciller, Pablo Quirno; y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, de quien dependen la Dirección Nacional de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La oposición reclama explicaciones sobre el operativo que permitió a Bolsonaro atravesar territorio argentino después de que la Justicia brasileña le prohibiera salir del país.

La controversia adquiere una dimensión adicional por la presunta presencia de Santiago Caputo en Misiones cuando despegó el avión privado que trasladó a Bolsonaro y a su familia, según publicó LA NACION. El asesor presidencial es uno de los principales impulsores de la ley Malvinas y su presencia en la provincia alimenta las sospechas opositoras sobre una eventual colaboración del Gobierno en la huida.

El episodio irrumpe apenas un día después de que el oficialismo consiguiera dictamen para esa iniciativa, con 60 firmas. El texto crea un Consejo de Seguridad Nacional y establece herramientas de actuación frente a amenazas graves o inminentes. La posible participación de organismos estatales en el traslado de Bolsonaro podría reforzar los cuestionamientos opositores a las nuevas atribuciones que el Gobierno pretende establecer en materia de seguridad nacional.

“El horno no está para bollos en política exterior”, advirtió a LA NACION un referente de la oposición crítica.

El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, presentó un pedido de interpelación a Quirno para esclarecer si existió conocimiento previo o colaboración de funcionarios argentinos y si se utilizaron recursos públicos, estructuras de seguridad o servicios de inteligencia para facilitar el traslado. “¿Por qué el Estado argentino tiene que ayudar a quienes buscan evadir la Justicia?”, cuestionó.

DIPLOMACIA O AMIGUISMO



Javier Milei, le guste o no, tiene mucho que explicar sobre su vínculo con la familia Bolsonaro. Jair Bolsonaro está preso por liderar un intento de golpe de Estado. Su hijo Flávio no entregó los pasaportes que le pidió la Justicia después de perder el… — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) October 28, 2026

Desde Unión por la Patria (UP), Agustín Rossi anunció que pedirá la interpelación de Santilli. “Bolsonaro se fugó. Milei lo ayudó. Los hechos están a la vista. Las explicaciones, no”, sostuvo. Y advirtió: “La Argentina no puede ser la ruta de escape de nadie”.

Bolsonaro se fugó. Milei lo ayudó. Los hechos están a la vista. Las explicaciones, no.



Por eso estoy presentando el pedido de interpelación del Jefe de Gabinete @diegosantilli . Tendrá que responder y rendir cuentas ante el Congreso por el accionar de distintas áreas del… pic.twitter.com/CwWe3Sj8Rt — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) October 28, 2026

A su vez, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, anticipó que reclamará la presencia de Quirno y Monteoliva. El legislador acusó al Gobierno de haber brindado asistencia operativa a través de Migraciones, la PSA y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). “Tienen que dar la cara y rendir explicaciones ante el Congreso”, exigió.

Voy a pedir la interpelación del ministro de Relaciones Exteriores y de la ministra de Seguridad. Tienen que dar la cara y rendir explicaciones ante el Congreso.



Coordinan y son cómplices de una fuga, y brindan asistencia operativa para concretarla (Migraciones, PSA, SIDE). No… — maxi ferraro (@maxiferraro) October 28, 2026

Según confirmó Migraciones, Bolsonaro ingresó el martes a las 22.50 por el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Brasil con Puerto Iguazú, junto con su esposa y sus dos hijas. Desde allí se trasladó al aeropuerto misionero, con acompañamiento de efectivos de la PSA, y abordó un avión privado con destino a Guayaquil, Ecuador. Este miércoles por la mañana llegó a Miami.

En la Casa Rosada aseguraron que no existían pedidos de captura ni impedimentos migratorios registrados que obligaran a impedirle el ingreso. Sin embargo, el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes había prohibido al excandidato viajar al exterior y ordenado la entrega de sus pasaportes, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

MÁS ALLÁ DE LA FORMALIDAD, MILEI ES CÓMPLICE DEL PROFUGADO Y VOLVIO A DAÑAR EL VÍNCULO CON BRASIL



Cómo no alcanzo con insultar a un Presidente en funciones, a un miembro de la Corte Suprema y al pueblo brasileño, @JMilei hizo una más.

Facilitó la fuga de Flavio Bolsonaro de la… https://t.co/PUva4gAYBq — EstebanPaulon (@EstebanPaulon) October 28, 2026

La salida de Bolsonaro se produjo después de su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva, a quien Milei evitó felicitar por su reelección.

La controversia llega en un momento sensible para el oficialismo, que acaba de cerrar un acuerdo con sus aliados para avanzar con la ley Malvinas. El dictamen incorporó cambios sustanciales al proyecto original, entre ellos una reducción de las prohibiciones vinculadas con la explotación de recursos naturales en Malvinas, una reformulación de los delitos más cuestionados y mayores facultades de control para el Congreso.

Con esos cambios, los libertarios consiguieron el respaldo de Pro, la UCR y sectores de otros bloques dialoguistas. Ahora deberán sostener esos acuerdos en medio de los pedidos de explicaciones sobre la actuación del Gobierno en la huida de Bolsonaro, una controversia que coloca bajo cuestionamiento político a organismos estatales involucrados en la seguridad nacional.