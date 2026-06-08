El amplio abanico de precandidatos del PJ que ya se miden para la carrera presidencial de 2027

El laboratorio electoral del peronismo para los comicios de 2027 está en marcha desde hace meses y pone en un hipotético tablero de precandidaturas presidenciales a representantes de sus distintas vertientes.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ya recorre provincias en busca de aliados para su Movimiento Derecho al Futuro, pero también asoman la cabeza para anotarse en la carrera el senador Sergio Uñac; el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela; el diputado Juan Grabois y outsiders como el pastor evangélico Dante Gebel. El misterio sobre Sergio Massa se mantiene, mientras surgen nuevos espacios como el del peronismo federal, con expectativas de alejarse de La Cámpora y del kicillofismo.

Con Derecho al Futuro, Kicillof mostró en los últimos días vocación por tejer alianzas por fuera del territorio bonaerense y, también, por fuera del peronismo. Su visita a Corrientes, miércoles y jueves de la semana pasada, lo demostró. Se reunió con el gobernador radical de esa provincia, Juan Pablo Valdés, con quien suscribió convenios productivos y comerciales. Kicillof es el dirigente del peronismo que se exhibe más lanzado a la carrera por la candidatura presidencial. Es resistido por La Cámpora y demás sectores alineados con la expresidenta Cristina Kirchner, y respaldado por intendentes justicialistas que, en muchos casos, aspiran a que incida para rehabilitar sus reelecciones indefinidas (el último lunes, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, dijo en conferencia de prensa que el tema “se tiene que discutir lo más rápido posible”).

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, con Kicillof, la semana pasada

El cristinismo agita por estos días su reclamo de libertad para la expresidenta, que está a punto de cumplir un año en prisión domiciliaria, en el marco de una condena a seis años por fraude al Estado en el caso Vialidad. En simultáneo, sectores del espacio de la expresidenta apuntalan al exgobernador de San Juan y actual senador nacional, Sergio Uñac. La exmandataria preside el Partido Justicialista, donde Uñac hizo una presentación para que se adelante la definición de la candidatura presidencial. Dirigentes del peronismo porteño, como el líder del gremio de encargados de edificios, Víctor Santa María, están entre los apoyos a Uñac. Santa María también se lanzó a caminar la provincia de Buenos Aires, con un acto la semana pasada en Junín, en el que pidió la libertad de Cristina para que “pueda ser sometida a la voluntad popular el año que viene”.

Uñac, en Pocito, su localidad de origen, en San Juan Prensa Uñac

Desde el interior, uno de los que no descartó competir es el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. En una entrevista con Infobae, el miércoles, enumeró como posibles postulantes presidenciales desde el peronismo a “Sergio Ziliotto, Sergio Uñac, Sergio Massa”, y agregó: “Y nosotros mismos”.

También está lanzado a la pelea por ser candidato presidencial desde el PJ el diputado Juan Grabois. El dirigente social “está en competencia”, afirmaron a LA NACION desde su campamento. Hace dos semanas, este sector lanzó un “Programa de Gobierno de Emergencia”, con la propuesta de diez reformas. Entre ellas, la habitacional, la judicial, la educativa, la de seguridad y la sanitaria. “Después del Mundial, Juan va a recorrer el país presentando estas diez reformas y, paralelamente, va a discutir con La Cámpora, Axel y el armado de [Juan Manuel] Olmos. Y hay una mesa de campaña de Juan presidente, de la que [el diputado] Itai Hagman es el coordinador político”, agregaron desde Patria Grande, el sello de Grabois.

Juan Grabois, en la Cámara de Diputados Santiago Oroz

El pastor evangélico Dante Gebel hizo su aparición en la escena política como un outsider, pero apalancado por un sector del peronismo con fuerte impronta sindical. Con el lema “Consolidación Argentina”, lanzó su candidatura en marzo, con un acto en el club Lanús organizado por aliados como Juan Pablo Brey (sindicato de aeronavegantes) y Eugenio Casielles (legislador porteño exlibertario), entre otros, pero sin su presencia. “Sigue todo en pie y crece el armado del sector”, subrayaron a LA NACION desde la pata gremial que avala a Gebel. Otro nombre que se baraja como outsider es el del titular del Banco Macro y expresidente de River Plate, Jorge Brito. Dirigentes como Sergio Berni lo avalaron con declaraciones.

Dante Gebel

Sin un candidato definido, aparece el peronismo federal, que se presentó con un acto en Parque Norte y la idea de diferenciarse de La Cámpora y también de Kicillof. Dirigentes como Olmos (titular de la Auditoría General de la Nación); los diputados Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Raquel “Kelly” Olmos, e intendentes como Federico de Achával (Pilar) se anotan en ese espacio, que el 15 de junio tendrá su segunda presentación, con un encuentro regional en la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay.

Miguel Ángel Pichetto, actual diputado nacional, que recompuso su relación con Cristina Kirchner y anudó numerosas reuniones con peronistas de distinta procedencia (una de las últimas, con el intendente de La Plata, Julio Alak, armador de Kicillof), cosecha apoyos, aunque no está lanzado a la carrera presidencial de modo oficial. Uno de esos respaldos es el del exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. “Nuestra preferencia es la elección del candidato en una mesa de consenso del movimiento. En lo que respecta a nuestro espacio, Pichetto es uno de los [candidatos] que Moreno unge”, afirmó a LA NACION una fuente de Principios y Valores, el partido del exfuncionario kirchnerista. También elogió a Pichetto el diputado Eduardo Valdés. “Necesitamos a todos los cuadros políticos del peronismo, incluso a dirigentes como Miguel Ángel Pichetto, que se refiere sin eufemismos a Cristina y fue presidente de bloque en una etapa en la que se conquistaron muchísimos derechos”, dijo Valdés a la radio AM 770, el jueves.

Aunque Sergio Massa apele al silencio sobre su próxima jugada política, dentro del Frente Renovador no faltan quienes creen que intentará postularse nuevamente a presidente, y quienes, al menos, desean que sea candidato. “Va a jugar”, no dudó de afirmar un dirigente que frecuenta al exministro de Economía. “Es mi candidato a presidente”, se entusiasmó un hombre del Frente Renovador de probada lealtad con el candidato presidencial del peronismo que fue derrotado por Javier Milei en 2023.