Divide a la CGT la marcha del kirchnerismo duro contra la Corte Suprema

La marcha en contra de la Corte Suprema que promueve un sector del Gobierno para el 1° de febrero divide a la cúpula de la CGT. Pablo Moyano, uno de los integrantes del triunvirato de mando, confirmó su participación mientras que Carlos Acuña, otro de los jefes, tomó distancia. Héctor Daer, el tercer referente de la central obrera, no se expresó aún sobre la movilización que impulsan desde el piquetero Luis D´Elia al viceministro de Justicia, Juan Martín Mena.

“Solo, con un camión o con miles, pero acompañando a los trabajadores”, ratificó Pablo Moyano su adhesión a la protesta en contra de los jueces del máximo tribunal judicial. Su padre, Hugo Moyano, no solo que también se acopló a la embestida contra la Corte sino que avivó la interna sindical con un mensaje. El jefe de los camioneros arremetió contra la pasividad de parte de la cúpula de la CGT aludiendo que no participan porque “algunos no han tenido inconveniente porque siempre han sido sumisos de los poderes mandantes”.

El cosecretario general de la CGT, Pablo Moyano, argumentó que su decisión de adherir a la marcha es “por una cuestión de dignidad”, debido a que “fuimos unas de las organizaciones mas perseguidos durante el macrismo, con multas de mil millones de pesos”, expresó en AM 530. “Ahora la sociedad se sorprende de lo que nosotros venimos denunciando. Voy a marchar para exigir de una vez por todas que en la Corte Suprema se haga justicia”, explicó el número dos de los camioneros.

Por el contrario, su par en la dirección del organismo, Carlos Acuña tomó distancia y dijo que “la CGT no participó de ninguna reunión vinculada a esa manifestación”, que se llevará adelante en la zona de tribunales porteños el mes próximo. Pero sí opinó que “la Corte debe ponerse los pantalones largos y hacer una autocrítica porque también es parte del problema”. LA NACION intentó comunicarse con Daer, pero evitó hacer comentarios sobre el tema.

La movilización contra la Corte entonces exprime las diferencias entre los nuevos titulares de la CGT, que asumieron el 11 de noviembre pasado. Queda así reflejado los cortocircuitos entre el ala más cercana al kirchnerismo, representada por Pablo Moyano, y la más cercana al presidente Alberto Fernández, encarnada por Daer y Acuña.

Uno de los impulsores de la protesta es Luis D’Elia, que además integra la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). D´Elia gestiona un encuentro para el viernes próximo con otros sindicalistas para sumarlos a la marcha. Participarán de la captación de aliados el secretario general de la CTA y diputado nacional kirchnerista Hugo Yasky y el secretario general del gremio estatal de ATE, Hugo Godoy. A la convocatoria asistiría Pablo Moyano, quien aludió que “seguro nos reuniremos con los otros sindicatos y tratemos el tema”.

Mesa judicial

Pablo Moyano habló también sobre la causa por espionaje ilegal que realizó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en la que se denunció a exfuncionarios de la gestión de María Eugenia Vidal por el presunto armado de causas judiciales contra sindicalistas. “A través del video sale a la luz todo el armado de causas del gobierno anterior , cuando lo decíamos nosotros no nos daban bola”, señaló Moyano.

Arremetió contra el exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, y lo comparó con Horacio Tomás Liendo, exministro de Trabajo durante la dictadura militar. “Qué diferencia hay entre Villegas y el ministro de trabajo de la dictadura de Videla. Quieren hacer desaparecer a los sindicatos, sus trabajadores y los derechos. Son unos guapos y soberbios con políticas en contra de los laburantes”, sentenció el dirigente camionero.

Sobre el tema, hizo referencia a su conversación con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Hable de esto con Cristina y Alberto. Se tratan todos los temas y en especial con esto que ha saltado en el último mes. Veremos que la justicia actúe”, dijo.

