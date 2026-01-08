Doble revés: rechazan otorgarle la prisión domiciliaria a De Vido y a Báez

El exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez, dos figuras emblemáticas en los casos de corrupción del kirchnerismo que investiga la Justicia, sufrieron un revés este jueves en su intento por abandonar la prisión.

En el primer fallo, la sala de feria de la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Guillermo Yacobucci, rechazó el recurso de casación interpuesto por la defensa de Julio De Vido contra la decisión que había denegado su solicitud de prisión domiciliaria.

El exministro Julio de Vido fue convocado a Comodoro Py por el Tribunal Oral 4 para quedar detenido en el marco de la causa por la Tragedia de Once

La resolución fue adoptada por mayoría, con los votos de los jueces Carbajo y Yacobucci, quienes consideraron que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 había brindado fundamentos suficientes y razonables para rechazar el arresto domiciliario, en base a los informes médicos y penitenciarios incorporados al legajo de ejecución.

En particular, destacaron que, si bien De Vido supera los 70 años y presenta patologías crónicas, no se acreditó que su alojamiento en la cárcel resulte incompatible con el principio de dignidad humana ni que el Servicio Penitenciario Federal se encuentre imposibilitado de brindarle atención médica adecuada.

El juez Borinsky, en disidencia, propuso hacer lugar al recurso y conceder la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, al considerar que el tribunal de origen no había valorado de manera integral los riesgos que el encierro carcelario podía implicar para una persona de avanzada edad −76 años− con múltiples afecciones crónicas.

La decisión de la Casación se tomó en el expediente por el que De Vido fue condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta ligada a la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 52 usuarios del ferrocarril Sarmiento.

El 23 de diciembre, el juez Ricardo Basílico, del TOF 4, rechazó el pedido de prisión domiciliaria de De Vido tras analizar los antecedentes sobre salud y los resultados de estudio médicos que le realizó el Servicio Penitenciario Federal.

Contra la pretensión del exministro, que buscaba regresar a su quinta en el exclusivo barrio cerrado El Panal, en Zárate, el juez resolvió que De Vido permanezca preso en la colonia penal 19 de Ezeiza, junto a la cárcel de máxima seguridad.

La casa del exministro de Planificación Julio De Vido en el Complejo El Panal, en Zárate diario Perfil

Revés para Báez

En paralelo, la sala de feria de la Cámara Federal de Casación, integrada en este caso por Ángela Ledesma, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, resolvió no hacer lugar al recurso presentado por la defensa de Báez, quien cumple una condena unificada a 15 años de prisión por las causas conocidas como la “Ruta del Dinero K” y “Vialidad”.

La decisión fue adoptada por la mayoría integrada por Carbajo y Ledesma, quienes consideraron que no se verifican circunstancias excepcionales que justifiquen la morigeración del régimen de detención, pese a los argumentos vinculados al estado de salud del condenado y a su situación personal.

Lázaro Báez, en el Hospital Regional de Río Gallegos, Santa Cruz.

Como lo hizo con De Vido, el camarista Borinsky se inclinó por concederle el beneficio a Báez, quien aspira a regresar a la casona de dos pisos ubicada frente al Lago Argentino, en El Calafate.

En sus votos, los magistrados Carbajo y Ledesma destacaron que Báez cumple condenas por delitos contra la administración pública y lavado de activos, y remarcaron que las patologías invocadas se encuentran debidamente atendidas dentro del sistema penitenciario.

Propiedad de Lázaro Báez en El Calafate, donde podría cumplir el arresto domiciliario. Winfo Santa Cruz

En su voto minoritario, Borinsky sostuvo que la edad de Báez (a días de cumplir 70 años) y la situación médica grave del condenado ameritaba un análisis distinto. Ello, al ponderar que recientemente Báez sufrió complicaciones respiratorias de particular gravedad, en el marco de un cuadro de patologías crónicas, y que no habría recibido atención médica adecuada de manera oportuna en el ámbito penitenciario, según su defensa.

Además, Borinsky ponderó derechos de los menores integrantes de su núcleo familiar (en referencia a hijos de la actual pareja de Báez, Claudia Insaurralde), resaltando la necesidad de resguardar el interés superior del niño. El camarista consideró que el cumplimiento de la pena en modalidad domiciliaria, bajo estrictos controles, permitiría una mejor protección de esos derechos sin afectar los fines de la sanción penal.