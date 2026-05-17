Javier Milei defendió a Espert, el diputado que renunció a su candidatura por sus vínculos con Machado

“Con José Luis Espert, siempre. Siempre del lado de la verdad y la libertad”, escribió el presidente Javier Milei en defensa del exdiputado, que renunció a su candidatura y a su banca de diputado nacional en 2025, cuando se contradijo en público varias veces sobre su vínculo con el empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos, Federico “Fred” Machado.

En los últimos días, Machado, que financió y prestó aviones a Espert, alcanzó un acuerdo con la fiscalía en Estados Unidos. Pasó meses clamando su inocencia, aceptó declararse culpable de conspiración para lavar activos y para cometer fraude por vía electrónica, tal como publicó LA NACION. Este lunes, un juez federal evaluará si convalida la negociación, con la que logró quitarse de encima la acusación por narcotráfico.

Sin mencionar este acuerdo, aun no avalado por un magistrado federal, Milei escribió que la justicia de Estados Unidos declaró la “inocencia de la persona utilizada para golpear y ensuciar a Espert”.

Escribió el presidente sobre Espert: “A José Luis Espert le DESTRUYERON [las mayúsculas son del posteo original] la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME. Durante semanas lo ENSUCIARON, lo DIFAMARON y lo condenaron públicamente sin pruebas, sólo porque defendía las ideas de la libertad y les resultaba incómodo”.

“Pero finalmente, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de INOCENCIA respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert”, marcó.

El mensaje de Milei en defensa de Espert

Qué dice el acuerdo de Machado con la fiscalía de Estados Unidos

Según los documentos en los que Machado reconoció los hechos para sustentar su culpabilidad, cuya copia obtuvo LA NACION, el rionegrino admitió haber operado una estafa montada sobre la venta de aeronaves que en realidad eran “invendibles”.

Machado reconoció que, junto a su socia y otros coconspiradores, captaba millonarios depósitos de inversores por aviones que, en realidad, pertenecían a aerolíneas como Air India, All Nippon Airways o una compañía privada con base en China, y que no estaban en venta. La socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, ya fue condenada a 16 años de prisión en 2023.

Tal como publicó LA NACION, aunque el acuerdo se centra en los delitos económicos cometidos por Machado en Estados Unidos, la sombra de la política local permanece. Entre otros motivos, porque la Fiscalía mantuvo como evidencia la transferencia de US$ 200.000 que el rionegrino emitió a favor de Espert en enero de 2020.

Documentada a través del Bank of America con la instrucción “further credit” —una orden de subacreditación que enmascara al beneficiario final— y vinculada a la aeronave con matrícula N28FM, la operación es utilizada por los investigadores para probar la ruta del dinero que utilizó Machado para sus delitos.

Según Espert, cabe aclarar, esa operación se trató de una consultoría vinculada a una mina en Guatemala, por un contrato de US$1 millón del que solo habría cobrado una cuota. Pero la investigación que instruye en la Argentina el fiscal federal Fernando Domínguez no halló pruebas concretas de que Espert haya realizado esa consultoría.

Con las novedades en Estados Unidos, Milei salió en defensa de Espert. Y aprovechó para culpar a los periodistas por la situación del exlegislador nacional. “Ahora pregunto: ¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?“, escribió en X.

Espert junto con Fred Machado

“Hicieron MIERDA a un tipo inocente. Le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba MÁS DE 20 AÑOS defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina. ¿Y todo por qué? Por MISERABLES. Por operadores. Por basura política y mediática que vive de destruir gente honesta. Muchos periodistas y muchos políticos deberían pedir DISCULPAS PÚBLICAS. Pero todos sabemos que NO LO VAN A HACER, porque viven de operar, mentir, difamar y ensuciar. Y si surgiera el milagro de que algunos lo hicieran, no veríamos ni un DÉCIMO del tiempo empleado en pedirle disculpas con respecto al tiempo empleado en arruinarle la vida. Es por eso que NO ODIAMOS LO SUFICIENTE A LOS PERIODISTAS", sostuvo.

“Con José Luis Espert, SIEMPRE del lado de la verdad y de la libertad. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”, manifestó.

La renuncia de Espert: sus contradicciones y el reemplazo por Santilli

Espert renunció a su candidatura el 6 de octubre de 2025. Faltaba tan poco para las elecciones legislativas de medio término que La Libertad Avanza no logró reimprimir las boletas para poner a Diego Santilli, el elegido por Milei en su lugar.

Espert sostuvo en un video que daba un paso al costado para no entorpecer la campaña. Lo cierto es que el presidente, antes de esto, había dicho que no le aceptaría la renuncia porque sería aceptar la culpabilidad del diputado y darle la razón al kirchnerismo.

Además, Espert estuvo varios días contradiciéndose sobre su relación con Fred Machado. Primero dijo que había volado una sola vez en una de sus aeronaves, luego dijo que fueron 36 las veces que usó aeronaves. Primero, negó haber recibido pago alguno por parte de Machado, aunque luego admitió haber cobrado US$200.000 por un trabajo para una minera de Guatemala vinculada a Machado. Luego, reconoció que la minera era de Machado. Y que el contrato había sido por un millón de dólares, pero que solo cobró la primera cuota.

Los cambios en el relato intensificaron las críticas de la oposición y la presión dentro del oficialismo y, al final, renunció y su dimisión fue aceptada.

“Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires y el presidente Javier Milei decidió aceptarla”, expresó el exlegislador en una carta y acusó: “Esta es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas y sostenido por un despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando. A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”.

Milei respaldó a Espert Camila Godoy

La relación entre Espert y Machado

Tal como informó LA NACION, Machado llevó a Espert en uno de sus aviones a Viedma cuando se preparaba para ser candidato a presidente, en 2019. El viaje se realizó para presentar un libro en la ciudad rionegrina y, en una escala en Bahía Blanca, se tomaron unas juntos, las únicas en las que se los ve juntos que tomaron estado público. En la presentación del libro, Espert dijo: “Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido”.

Más tarde, el economista señaló que un conocido en común le presentó a Machado -quien entonces no tenía ninguna acusación penal- a finales de 2018 y que el viaje a Río Negro fue el último contacto que tuvieron y, dos años más tarde, en 2021, insistió en que esa fue toda su relación, aunque, luego, tuvo que rectificarse: en agosto de 2019, Espert sufrió un ataque en una camioneta que lo llevaba, la cual pertenecía al empresario.

Además, en septiembre de 2025, LA NACION publicó los documentos que prueban la trazabilidad de la transferencia a Espert de la empresa vinculada a Machado. Es de 200.000 dólares, fechada el 22 de enero de 2020. Se trata de la misma operación bancaria que denunció Grabois, pero surge en este caso de la contabilidad oficial que elaboró el Bank of America sobre la empresa investigada en Texas.

El 9 de marzo de 2023, en tanto, el piloto Axel Vugdelija declaró en la causa de Martínez de Giorgi que en 2019 era empleado de Machado y que el empresario había viajado más de una vez con Espert en sus aviones. “En ese momento Fred Machado era mi jefe y me pidió que acompañe a la tripulación como una especie de baqueano porque conozco las rutas aéreas argentinas (...). Me llamaba alguien del entorno de Espert. Me llamaba, me decía cómo era el itinerario y el listado de pasajeros”, indicó.