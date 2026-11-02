Dónde voto: publicaron el padrón provisorio para las elecciones de Argentina 2027

El padrón provisorio para las elecciones de Argentina 2027 ya está disponible para que las personas habilitadas para sufragar realicen sus consultas y confirmen el circuito y sección electoral que les corresponde.

La Cámara Nacional Electoral difundió el sitio oficial con el padrón provisorio e insistió en la importancia de que la ciudadanía haga la consulta “para verificar que sus datos estén correctos y realizar reclamos por errores u omisiones”. Además, los jóvenes electores que deban incorporarse por primera vez a los padrones para las próximas elecciones ya pueden verificar si si fueron incluidos. De igual forma, también los electores que no deban figurar en el mismo pueden corroborar que así sea.

En esta ocasión, la consulta no incluye el domicilio del electorado, sino únicamente el nombre y apellido de quienes están habilitados, indicando su sección y circuito electoral.

El padrón provisorio permanecerá disponible para la consulta hasta el día 30 de noviembre inclusive.

Cómo consultar el padrón provisorio para las elecciones de Argentina 2027

Ingresar al sitio web oficial del padrón electoral

Completar el número de DNI

Seleccionar el género

Elegir el distrito

Validar el código que ofrece la página

Ya se puede corroborar el padrón provisorio Mauro V. Rizzi - LA NACION

Qué pasa si no figuro en el padrón y cómo hacer el reclamo

Los ciudadanos que no figuren en el padrón no podrán emitir su voto en los comicios. Por ello, quienes deseen realizar una modificación tendrán la posibilidad de subsanar errores u omisiones hasta noviembre de este año.

Así lo establece el Artículo 27 del Código Electoral Nacional, al respecto: “Los electores que, por cualquier causa, no figurasen en los padrones provisionales o estuviesen anotados erróneamente tendrán derecho a reclamar ante el juez federal con competencia electoral durante un plazo de 15 días corridos a partir de la publicación”.

Dónde voto: consultá el padrón electoral de Chubut para este 2019

En el padrón definitivo se incorporarán los nuevos electores quienes, para la fecha de los comicios, ya tendrán la edad necesaria para votar. Se trata de los adolescentes que hicieron la renovación de su DNI a los 14 años, y que tendrán 16 y 17 años al momento de celebrarse los comicios.

Para reclamar es necesario ingresar al sitio oficial y seguir los pasos para llenar el formulario online.

Qué se vota en las elecciones de Argentina 2027

En las próximas elecciones se elegirán presidente, vicepresidente y distintas cantidades de bancas del Congreso Nacional (130 diputados y 24 senadores).

Según la legislación vigente, el día de las elecciones generales debe llevarse a cabo el cuarto domingo de octubre, asegurando una fecha preestablecida para el electorado. De esta manera, las elecciones serían el domingo 24 de octubre de 2027.

El Título III del Código Electoral Nacional, sobre los actos preelectorales establece las normas sobre la convocatoria y fecha de elecciones. “La elección de cargos nacionales se realizará el cuarto domingo de octubre inmediatamente anterior a la finalización de los mandatos, sin perjuicio de las previsiones del artículo 148″, remarca la normativa.

Sin embargo, la jornada electoral de 2027 no se limitará únicamente a las autoridades nacionales. Los votantes elegirán al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, 21 provincias de Argentina definirán a sus próximos gobernadores. A ello se sumará la elección de intendentes y diversas autoridades locales, completando un amplio espectro de cargos.

Las jurisdicciones que eligen a sus máximas autoridades ejecutivas en 2027 son:

Buenos Aires.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Catamarca.

Chaco.

Chubut.

Córdoba.

Entre Ríos.

Formosa.

Jujuy.

La Pampa.

La Rioja.

Mendoza.

Misiones.

Neuquén.

Río Negro.

Salta.

San Juan.

San Luis.

Santa Cruz.

Santa Fe.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Qué pasará con las PASO

El oficialismo busca una reforma electoral que termine con las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias). Para ello la Constitución Nacional exige el apoyo de la mayoría absoluta en el Congreso, es decir la mitad más uno de la totalidad de sus miembros. En el caso del Senado, implica el voto afirmativo de 37 senadores.

Al momento, el oficialismo cuenta con 21 legisladores afines para eliminar las elecciones primarias; esto significa que le falta convencer a 16 senadores de otros espacios políticos.

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