Dos empresas “gemelas” de Miami recibieron casi US$5 millones y desaparecieron

MIAMI.- El 1 de abril de 2024, a las 10:49 de la mañana, la mujer de Javier Faroni, Erica Gillette, autorizó una transferencia de US$15.000 a la empresa Delker Inc, supuestamente dedicada gestionar trámites para la industria textil. Lo hizo desde la cuenta del City Bank de TourProdEnter, la empresa que recaudaba el dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior. Dos minutos después, a las 10:51, desde la misma cuenta, Gillette autorizó un pago de US$50.000 a la empresa Seriva Inc. La secuencia, se repitió el 2, 3 y 4 de abril de ese año. Nada era casualidad. Eran dos empresas creadas el mismo día, por la misma persona, y en la misma dirección. En total, según los registros bancarios a los que tuvo acceso LA NACION, esas dos firmas “gemelas” recibieron casi US$5 millones.

La maniobra arrancó el 8 de mayo de 2023. Las dos empresas se crearon ese día y declararon como domicilio un complejo de oficinas, de seis pisos, ubicado en la ciudad de Doral, en una zona muy coqueta de Miami.

LA NACION visitó ese lugar, en 8333 NW 53 Street, y comprobó que las dos firmas gemelas apenas habían contratado el servicio de “oficina virtual”, que le permite a los clientes recibir correspondencia.

En el hall central del edificio se anuncian empresas de medicina, de real estate, estudios de abogados, y hasta firmas de seguros. También aparece una firma vinculada a las exportaciones y otra del rubro textil, el mismo al que supuestamente pertenecían Delker y Seriva.

El edificio donde estaban las empresas gemelas, por dentro

El complejo de Doral tiene seis pisos. En cada uno, hay decenas de oficinas disponibles. Sin embargo, en los pasillos casi no hay movimiento.

Las oficinas se pueden alquilar por hora o por temporada. Los precios arrancan desde US$569 por mes. “Con su cafetería, su salón de negocios y sus modernas instalaciones para videoconferencias, cubrimos todas sus necesidades laborales. Y si le gusta el golf, juegue en el lujoso resort y spa de cuatro estrellas de Trump, a menos de un kilómetro y medio”, se promociona en la web.

En la recepción del edificio aparecen las principales empresas que están presentes

Delker y Seriva aparecían en los registros vinculadas a la oficina 450, en el cuarto piso. Pero nunca estuvieron en ese lugar. “No podemos dar información de nuestros clientes. Solo le puedo decir que contrataban el servicio de virtual office”, respondió una empleada que recibe a los clientes en el cuarto piso ante una consulta de este cronista.

Ambas firmas fueron creadas por una empresa registradora de la ciudad de Wilmington denominada American Incorporators Ltd. Y como director fue inscripto Sandro Maximo Salas Sevilla. LA NACION intentó contactarlo en los últimos días y no obtuvo respuestas.

Seriva y Delker se crearon en la misma fecha y comparten domicilio, director y agente registradora. Resaltado Post / Collage

Transferencias millonarias y páginas clonadas

Desde su creación, Delker Inc recibió transferencias desde las cuentas de TourProdEnter abiertas en el City, JP Morgan, y Bank of America. En total almacenó US$3.705.300 en pocos meses.

Solo desde Bank of America fueron diez transferencias, casi todas en 2024, que quedaron asentados como pago de “servicios”. ¿Qué servicios prestaba la empresa para justificar las transferencias con el dinero de la AFA? En su sitio web, que todavía sigue online, solo se habla de la industrial textil.

“Nos dedicamos a ayudar a los proveedores de la industria textil con soluciones de adquisición edificantes. Como consultor estratégico, simplificaciones el proceso, gestionados los pagos de facturas y garantizamos un seguimiento continuo de las transacciones”, se puede leer en la web.

Exactamente la misma presentación aparece en el sitio web de Seriva Inc. No solo eso. Se utilizaron las mismas fotos, el mismo diseño y hasta el mismo teléfono. Dos páginas clonadas.

Los sitios web de Seriva y Delker parecen clonados. Collage

Además de las diez transferencias del Bank of America, Delker también recibió una transferencia de US$202.000 desde la cuenta del JP Morgan, el 5 de julio de 2024, y los pagos sucesivos del 1, 2, 3 y 4 de abril de ese año por un total de US$560.000. En total recaudó US$3.705.300. Todo con la aprobación de Erica Gillette, una maestra jardinera que terminó administrando al menos US$260 millones.

Las transferencias a las dos empresas se repitieron cuatro días seguidos.

Hay más coincidencias. Las transferencias a las empresas “gemelas” coinciden, en muchos casos, con las cuatro sociedades fantasma creadas en Miami que permitieron desviar al menos US$42 millones: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. Hay varios ejemplos.

El 3 de abril de 2024, además de Delker y Seriva recibieron dinero Marmasch (US$255.000) y Velpasalt (US$350.000). Al día siguiente, además de las firmas “gemelas” también hubo una transferencia a Soagu por US$365.000.

Otra fecha en la que se cruzan los pagos es el 6 de junio de 2024. Ese día la empresa Delker recibió US$310.000 desde la cuenta del Bank of America. Unos minutos después, Gillette autorizó transferencias a Marmasch -creada por la argentina Mariela Marisa Schmalz (“Mar” por Mariela, “Ma” por Marisa y “Sch” por Schmalz)- y a Soagu Services, creada por Alejandro Ojeda Jara, pareja de Schmalz y empleado de una farmacia en la ciudad de Bariloche. Ninguno de los dos volvió a trabajar luego del escándalo.

Las coincidencias se repiten, en distintos bancos. ¿Es solo una casualidad o revela una vinculación entre las empresas “gemelas” y las cuatro LLC que nacieron en Bariloche? Deberá investigarlo la Justicia.

Las empresas "gemelas" se cruzaron con las firmas que nacieron en Bariloche

Faroni espera definiciones desde Miami

El empresario y su mujer ya se presentaron en la causa que investiga el juez federal Luis Armella y en el expediente que se inició por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni y que tiene todos los registros bancarios obtenidos a través de dos discoveries en la Justicia de Estados Unidos.

Entre otras cosas, esos documentos también revelaron los pagos a la empresa W Trading LLC, del argentino Matías Fernández, y las transferencias por casi US$17 millones para aviones, yates, autos, caballos y hasta en peluquería.

La causa con todas las pruebas que llegaron desde Estados Unidos seguirá en el fuero penal ordinario tras una decisión, esta semana, del camarista Ignacio Rodríguez Varela. Fue un duro revés para la estrategia de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, que apostaban a concentrar todas las causas en Campana, donde se investiga la mansión de Pilar.

Pablo Toviggino y Claudio Tapia

La hermana “gemela” de Delker, Seriva Inc, acumuló otros US$998.000, en apenas unos meses, siempre con el dinero que depositaban los auspiciantes de la Selección argentina y otras empresas en las cuentas de TourProdEnter. Desde el Bank of America hubo un solo pago de US$295.000. En los registros de esa entidad, la transferencia aparece justificada como “pago proveedores”.

A eso se suman otros US$703.000 enviados desde el City Bank los primeros cuatro días de abril de 2024.

La maniobra terminó como había empezado, de manera coordinada. El 9 de enero del año pasado, las dos empresas “gemelas” se disolvieron, al menos en Miami. “En febrero de 2025, Delker se abrió en el estado de California. Duró solo hasta julio”, contó un abogado que litiga en Miami y viene siguiendo el minuto a minuto de la trama.

(Con la colaboración de Ignacio Grimaldi)