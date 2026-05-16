Di María, repudiado por el público de River en el Monumental

Ángel Di María fue repudiado por el público de River antes del inicio de la semifinal ante Rosario Central, en el Monumental: “¡Fideo secanucas!”, le cantó una multitud al campeón del mundo, cuyo nombre y apellido recibió una estruendosa silbatina cuando la voz del estadio anunció la formación visitante. El crack canalla mantiene una gran relación con Claudio Tapia, el presidente de la AFA, a quien también recordaron los fanáticos del Millonario al grito de “¡Chiqui Tapia botón, vos sos hincha de Boca, la puta madre que te parió!”.

A las 18.51, el plantel visitante saltó al campo de juego del Monumental para realizar los movimientos precompetitivos al duelo que define el primer pase a la final del torneo Apertura. Dos minutos después, desde una de las populares de River comenzó un cántico que rápidamente se replicó en los otros sectores: “¡Secanuuucaaas, Fideo secanuuucaaas!”.

🗣 Así recibieron a Ángel Di María en el Monumental. pic.twitter.com/atQC5dtqK7 — La Página Millonaria (@RiverLPM) May 16, 2026

Di María no reaccionó al hit, alusivo a la icónica imagen de Luciano Nakis, uno de los dirigentes más fieles a la conducción de la AFA, secándole la transpiración a Claudio Tapia durante la Copa América 2024. Aquella postal, considerada por los futboleros de distintos equipos como el summum de la obsecuencia, se convirtió en expresión inequívoca de crítica hacia los más próximos al poder del fútbol argentino.

Después del polémico arbitraje del binomio conformado por Darío Herrera (en el campo) y Pablo Dóvalo (en el VAR) en Rosario Central-Racing, por los cuartos de final de este certamen, Diego Milito, presidente de la Academia, había salido al cruce de los popes de la pelota con declaraciones explosivas: “El fútbol argentino está roto, no da para más. Nos sentimos robados”.

Di María junto a sus compañeros, antes del partido Manuel Cortina

La crítica del máximo dirigente albiceleste, debido a que la labor arbitral fue clave y rompió el normal desarrollo del encuentro al expulsar injustamente a Adrián Martínez (con el duelo 1-1), tuvo una dura respuesta de Di María. En una historia de Instagram, pese a no mencionarlo directamente, Fideo hizo alusión a su excompañero de la selección en Sudáfrica 2010, al hablar de “dirigentes que no pueden dirigir su club”.

Máxima figura del fútbol argentino, desequilibrante en cada partido, Di María es paralelamente es la referencia de la cercanía de algunos campeones del mundo con una gestión que acumula críticas permanentes en el plano doméstico, tanto por los arbitrajes como por los formatos de los torneos.

👀🔥 EL RECIBIMIENTO AL FIDEO EN EL MONUMENTAL: La hinchada de River reaccionó ante la salida de Di María y Rosario Central a la entrada en calor.



▶️ Mirá #ESPNEquipoF en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/assXZ2a895 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 16, 2026

Con la entrega del título de campeón anual al Canalla en la temporada 2025, fuera de los reglamentos y tras la conclusión de la fase regular, la imagen de Di María quedó asociada a esa insólita determinación, al celebrar con el trofeo en una combi, acompañado por compañeros, el ex entrenador, Ariel Holan, y Gonzalo Belloso, presidente canalla que es uno de los “fieles” directivos de Tapia.

Durante el primer tramo del encuentro, se inclinó por el sector derecho, ideal para explotar su velocidad frente a las dificultades que suele ofrecer Matías Viña por ese sector. Dispuso de un remate, desde la derecha y con la zurda mágica de toda su vida, que cortó justamente el lateral uruguayo.