Investigación exclusiva: desde la cuenta que administra los fondos de la AFA en EE.UU. se desviaron al menos US$42 millones a sociedades fantasma

El escándalo en torno de la administración de los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los manejos de sus directivos y algunos actores que orbitan alrededor de la entidad suma un nuevo capítulo. En el centro se encuentra ahora una empresa estadounidense que fue autorizada por la institución que preside Claudio “Chiqui” Tapia a recaudar sus ingresos alrededor del mundo y que en los últimos cuatro años acumuló más de US$260 millones en cuatro bancos de Estados Unidos. Pero sólo una parte se destinó a solventar las actividades de la entidad de la calle Viamonte, dentro y fuera de la Argentina. Del resto, al menos US$42 millones terminaron en cuatro sociedades constituidas en el estado de Florida que no tienen empleados, ni actividad comercial declarada. Y detrás de esas firmas figuran argentinos que trabajan como empleados en relación de dependencia en Bariloche, son beneficiarios de viviendas sociales, afrontaron ejecuciones comerciales y fiscales y, en un caso, fue declarada en quiebra con presunción de fraude, según reconstruyó LA NACION.

Basado en registros bancarios confidenciales de Estados Unidos, y documentos judiciales y comerciales en la Argentina, LA NACION constató que otros US$109,9 millones de la AFA se remitieron a un agente de valores con sede en Uruguay que recurrió a un vehículo regulado en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) para custodiar los fondos, en tanto que decenas de millones de dólares se destinaron a gastos de lujo alrededor del mundo: aviones privados, equitación, yates, peluquería, autos, residencias veraniegas y entradas de teatro VIP, entre otros consumos y actividades suntuarias.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y su mano derecha en la entidad, Pablo Toviggino, no aparecen mencionados por sus nombres en las miles de páginas calificadas como “confidenciales” por los bancos que analizó LA NACION. Pero numerosos gastos coinciden en el tiempo con actividades oficiales de Tapia, eventos en los que participó la AFA o de la Selección. No sólo eso: en los registros aparece la esposa de Toviggino como receptora de fondos, al igual que una sociedad anónima en la que figuraron como accionistas el tesorero de la AFA, y también su hermano, Darío Toviggino.

El epicentro de la operatoria bajo la lupa es TourProdEnter LLC, una firma constituida en agosto de 2021 en Florida que apenas cuatro meses después se convirtió en “agente comercial exclusivo para el exterior” de la AFA. ¿Quién figura como administradora de la empresa? Erica Gillette, quien se presenta en redes sociales como “dedicada a la familia full time” y es pareja del productor teatral Javier Faroni, amigo personal del “Chiqui” Tapia. Faroni no es un protagonista menor sino que tiene vínculos políticos claros: integró el directorio de Aerolíneas Argentinas durante la gestión de Alberto Fernández y fue diputado bonaerense por el Frente Renovador, el espacio de Sergio Massa.

Javier Faroni y Erica Gillette aparecen como firmantes en una cuenta de TourProdEnter en JP Morgan Chase Bank

En pleno cepo cambiario, cuando las personas y empresas argentinas penaban por acceder a un dólar, el contrato con TourProdEnter LLC —aprobado por el Comité Ejecutivo de la AFA y publicado en el boletín 6031— le otorgó la llave de la representación comercial global. Quedó a cargo de cobrar los ingresos para la AFA en el exterior, emitir los pagos para cancelar sus obligaciones fuera de la Argentina y, tras el cobro de una comisión, remitir los excedentes a la entidad que preside el “Chiqui” Tapia.

Así, al cabo de cuatro años, la empresa de Gillette -con Faroni como firmante en el JP Morgan- acumuló ingresos de fondos por al menos US$260 millones, cifra que excluye las transferencias que TourProdEnter LLC completó entre sus diversas cuentas bancarias. Los fondos se repartieron en cuatro bancos: más de US$146 millones en el Bank of America, otros US$72,4 millones en el Synovus, US$41 millones en el Citibank y el remanente en el JP Morgan, según surge de un análisis de registros bancarios confidenciales a los que accedió y analizó LA NACION, tras la intervención de la Justicia de Estados Unidos.

Erica Gillette aparece como contacto principal en la cuenta de TourProdEnter del Citibank

Los ingresos bancarios de TourProdEnter LLC provinieron de tres grandes fuentes: sponsors de la selección argentina, derechos de transmisión televisiva e ingresos por los partidos amistosos. Así, por ejemplo, los mayores aportantes a la cuenta del Bank of America fueron Adidas (US$78,6 millones), Argentina Football Distribution, una empresa que opera el servicio de streaming conocido como AFA Play (US$18,7 millones); y Reporter Broadcasting Company (US$9 millones), uno de los patrocinadores del partido amistoso que se iba a jugar en India en el mes de noviembre de este año.

Dos de esas empresas también lideraron los números en la cuenta de TourProdEnter LLC en el Citibank: Adidas, con US$15,1 millones, y Argentina Football Distribution, con US$5,1 millones, seguido por Quest Holdings, de un grupo de empresas que adquirió el patrocinio de la selección para los partidos amistosos que jugaría en Asia, entre octubre de 2025 y marzo de 2026, según surge de un documento disponible en la Comisión de Valores (SEC, en inglés) de Estados Unidos. Esa firma transfirió US$7,5 millones.

En los registros bancarios, Gillette figura como la única que ordenó transferencias, tanto entre cuentas de TourProdEnter LLC en distintos bancos, como a terceros, aún cuando Faroni consta con tarjetas de crédito vinculadas a las cuentas de la empresa en el Bank of America y el JP Morgan. Pero no hay en los documentos que obtuvo este diario -por las características de esos mismos registros bancarios-, constancia de orden alguna impartida por la AFA.

Ante la consulta de LA NACION, Gillette y Faroni se negaron a contestar preguntas. Allegados al empresario dijeron, sin embargo, que “la empresa TourProdEnter es agente comercial de AFA en el mundo y su función es organizar la logística de la AFA”. “Dentro de esas funciones es agente de cobro y de pago, siempre en el marco correcto de su giro comercial y de acuerdo a la relación contractual estipulada con la AFA. En ese contexto ejecuta las acciones que deba hacer por su función de logística y de acuerdo a instrucciones formales de la asociación, entre ellas, en ocasiones y según corresponda, como agente de cobro y pago”, agregaron las mismas fuentes.

Uno de los destinos más recurrentes del dinero transferido desde TourProDenter traza una ruta hacia Adcap Uruguay Agente de Valores. Recibió US$109,9 millones, según la documentación analizada por LA NACION. La cuenta del Bank of America fue la más utilizada para estos movimientos. De allí salieron US$76,6 millones, de los cuales US$8,7 millones llevan el concepto de “Pop pago para proveedores AFA”.

Transferencia a Adcap Uruguay Agente de Valores con la descripción "Pop pago para proveedores AFA"

La transferencia del 26 de agosto de 2024 es un ejemplo de eso. Ese día TourProdenter envió US$2,5 millones a Adcap Uruguay Agente de Valores desde su cuenta del Bank of America. La documentación bancaria sobre ese documento incluye su hora (13:27) y al final describe “Pop pago para proveedores AFA”. La entidad regulada por el Banco Central uruguayo especializa su servicio para empresas e instituciones en manejo de inversiones y liquidez. Los balances de la casa madre del fútbol no incluyen una cuenta a su nombre en Montevideo, sin embargo, estos registros bancarios reflejan la operación y el uso asignado por la entidad que preside Tapia.

Consultados por LA NACION, desde Adcap confirmaron que TourProdEnter LLC y la AFA son sus clientes, que al igual que “miles” de clientes más recurrieron a vehículos regulados en distintos países y “usaron el mercado de bonos para realizar pagos desde y hacia el exterior, dado el cepo cambiario y la brecha cambiaria” que regía en la Argentina. “Todas las transferencias entre TourProdEnter LLC y la AFA que pasaron por nosotros guardaron razonabilidad económica y se dio pleno cumplimiento a la normativa interna por compliance y se requirió la documentación respaldatoria”, remarcaron. “Una vez recibidos los fondos [desde TourProdEnter LLC] la AFA desde su cuenta comitente en las Islas Vírgenes Británicas para enviar dinero a su cuenta comitente en la Argentina”.

En los balances que la AFA presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y a los que accedió LA NACION, sin embargo, TourProdEnter LLC sólo aparece en una ocasión, como deudora. Comparte listado con la financiera Sur Finanzas y con otras 12 compañías que le adeudaban dinero a la entidad que lidera Tapia, según surge del balance actualizado al 30 de junio de 2024 (de lo que se informa por separado).

LA NACION también procuró consultar a Tapia sobre las operaciones entre la AFA y TourProdEnter LLC, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Sociedades “vehículo”

Los registros bancarios de TourProdenter LLC en Estados Unidos reflejan que la empresa también giró al menos US$42 millones de la AFA a cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en inglés) constituidas en Florida, Estados Unidos, mediante transferencias de cinco y seis cifras, de manera constante, durante los últimos tres años. Las sociedades son Soagu Services LLC, que recibió US$10,8 millones; Marmasch LLC, con giros por US$13,4 millones; Velp LLC, con US$3 millones; y Velpasalt LLC, con US$14,7 millones, aun cuando no registran empleados, ni actividad verificada.

Juntas y por separado, las cuatro sociedades muestran características singulares que alimentan la posibilidad de que sean sociedades “vehículo” que intermedien en un eventual desvío de decenas de millones de dólares de la AFA hacia personas que permanecen en las sombras, según reconstruyó LA NACION.

Soagu Services LLC, Marmasch LLC y Velp LLC registraron domicilio en la suite 228 del número 1031 de la calle Ives Dairy Road, un edificio de oficinas de dos plantas en Miami donde funcionan desde un local de limpieza de cutis a estudios jurídicos y consultorios médicos que se promociona en Internet por ofrecer el servicio de “oficinas virtuales”. ¿El costo? 50 dólares por hora de alquiler de las “salas de conferencia”, según constató LA NACION en Miami.

Domicilio registrado de las firmas Soagu Services LLC, Marmasch LLC y Velp LLC

Las cuatro sociedades, cabe aclarar, no figuran en la cartelera de locales y empresas disponible en el edificio. Pero utilizaron como agente registradora a la firma Registered Agents Inc, con sede en Wyoming, que durante los últimos años quedó bajo la lupa de The Washington Post y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés). Y algo más: los titulares de tres de las cuatro sociedades (Soagu, Marmasch y Velpasalt) residen o trabajan en la ciudad rionegrina de Bariloche.

Constituida en agosto de 2022, Soagu Services LLC figura vinculada a Javier Alejandro Ojeda Jara, de 54 años, quien acumula más de $23 millones en deudas con el sistema financiero argentino y trabaja en relación de dependencia en una farmacia de Bariloche, donde reside y donde fue preadjudicatario en 2009 de una vivienda de 2 dormitorios con el Plan Federal I durante el kirchnerismo, según consta en el Boletín Oficial 4795 de la provincia, de enero de 2010.

Transferencia de TourProdEnter a Soagu Services

Los vínculos entre Ojeda Jara y Soagu Services LLC con la siguiente sociedad, Marmasch LLC son múltiples. Para empezar, porque la firma que se constituyó ocho meses después, en abril de 2023, lleva las iniciales de quien figura como su responsable: Mariela Marisa Schmalz (“Mar” por Mariela, “Ma” por Marisa y “Sch” por Schmalz), quien reside en Bariloche, donde también trabaja en relación de dependencia en un local de decoración. Adjudicataria de una vivienda de un dormitorio del Fonavi en 1999, Schmalz afrontó desde entonces juicios ejecutivos, una ejecución fiscal por el municipio de su ciudad, y una ejecución judicial, de acuerdo a documentos oficiales que obtuvo LA NACION.

Con deudas en el sistema bancario argentino por más de $13,4 millones, Schmalz, argentina de 54 años, es la pareja de Ojeda Jara, según indicaron fuentes consultadas por este diario en Bariloche. Y como él, también declaró como domicilio para Marmasch LLC en Miami la suite 228 del número 1031 de la calle Ives Dairy Road, con Registered Agents Inc. como agente registradora. Pero ambos viven en Bariloche y trabajan a una cuadra de distancia.

Transferencia de TourProdEnter a Marmasch LLC

LA NACION intentó contactarlos durante las últimas 48 horas, pero no fue posible. Schmalz llegó a contestar un primer mensaje, pero rechazó responder preguntas.

Quebrado, millonario

Misma dirección –oficina “virtual”- en Miami y Registered Agents Inc. como firma registradora también figuran en los documentos societarios que cotejó LA NACION de la sociedad Velp LLC, donde aparece como responsable Verónica Inés López, una argentina de 52 años que es pareja, a su vez, de Roberto Salice, responsable de la cuarta sociedad, Velpasalt LLC.

Roberto Salice, quien figura como administrador de Velpasalt

Nacido en 1970, Salice fue declarado en quiebra en 2019 por el Juzgado en lo Comercial N° 12, cuyo titular, Hernán Diego Papa, le impuso tener que pedir autorización para salir del país y remitió al fuero penal las actuaciones ante la “presunción de fraude”, según consta en las probanzas judiciales que analizó LA NACION. La causa recayó en el Juzgado en lo Criminal y Correccional 57, en tanto que la Justicia dispuso la conclusión de la quiebra y el archivo del expediente el 15 de este mes porque el síndico no encontró activos de Salice para ejecutar. Apenas tenía un auto usado, que ya estaba sujeto a otro juicio.

Operador turístico, el recorrido de Salice aporta un dato adicional. Trabaja para una agencia que ofrece servicios en Chile y la Argentina, con epicentro en la misma ciudad donde residen Ojeda Jara y Schmalz. De hecho, la agencia de Salice funciona a sólo 200 metros de la farmacia donde atiende Ojeda Jara y a 300 metros del local donde trabaja Schmalz. “Nace en la ciudad de San Carlos de Bariloche en 1996 posicionándose desde entonces como Operador Receptivo en esta ciudad de Argentina”, detalla la página web de la empresa para la que trabaja el receptor, en los papeles, de US$ 14,7 millones de la AFA.

LA NACION procuró contactar a López, pero no respondió los mensajes a su teléfono celular y a su correo electrónico, a diferencia de su esposo.

-¿Usted es el controlante de Velpasalt LLC en Estados Unidos?, le consultó LA NACION.

-No, no -afirmó Salice-. Eso no es correcto. Esa sociedad ya no está.

-¿Pero figuró usted en esa sociedad como controlante o dueño?

-No. Yo figuraba como manager.

-¿Y quién era el titular, entonces?

-No puedo darle esa información.

-¿Lo mismo ocurre con su esposa, Verónica López, en Velp LLC, su mujer era sólo la manager?

-Correcto.

-¿Usted tiene o tuvo algún tipo de vínculo con TourProdEnter LLC o con Erica Gillette o con Javier Faroni?

-No.

-¿Me puede orientar con quienes eran los accionistas de Velp o Velpasalt, entonces?

-No, porque no conozco la situación. La verdad es que le estoy dando toda la información que sé y que puedo dar.

Los dichos de Salice, contrastan, sin embargo, con las constancias registrales de Florida que cotejó LA NACION. ¿Por qué? Porque la firma en que aparece Salice, Velpasalt LLC, sigue activa al cierre de esta edición, a diferencia de Velp LLC, en la que figuró su esposa y se disolvió el 22 de septiembre de 2023. Pero con un dato adicional: siete días después de disuelta, recibió una transferencia desde el banco Synovus por 341.000 dólares.

(Con la colaboración de Ricardo Brom y de Lucila Martí Garro).