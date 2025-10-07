Qué dijo Ricardo López Murphy sobre el show de Milei en el Movistar Arena

El diputado Ricardo López Murphy criticó la presentación que Javier Milei realizó en el Movistar Arena el lunes 6 de octubre: el Presidente habló de su nuevo libro y ofreció un show musical, tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado nacional, luego de una denuncia por vínculos con el narcotráfico. La reacción del arco político fue variada, con fuertes críticas desde la oposición.

La reacción de Ricardo López Murphy sobre el show de Milei

Ricardo López Murphy, crítico reciente del Gobierno, expresó: “Vuelva al planeta Tierra, Presidente. La patria lo precisa acá. Las imágenes dan una mezcla de vergüenza ajena, bronca y dolor. Ojalá recapaciten y se dejen de joder”.

Críticas al acto de Milei en el Movistar Arena

La presentación de Javier Milei en el Movistar Arena generó diversas reacciones. Sectores de la oposición calificaron el evento como un “mamarracho” y cuestionaron el momento elegido para el recital, tras la renuncia de José Luis Espert. Entre los críticos del jefe de Estado estuvo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof reaccionó en vivo mientras daba una entrevista a C5N y remarcó que Milei “está fuera de la realidad”. “Cuando era candidato podía hacer esas cosas, pero ahora me parece gravísimo porque tiene que dar respuestas a lo que está pasando”, sentenció.

Por otro lado, el jefe del bloque kirchnerista en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, criticó al Presidente y su accionar: “Milei, más encerrado que nunca. Los que se sorprenden, se indignan y enojan, el miércoles tienen que estar dando quórum en Diputados para seguir poniéndole límites a este gobierno. Cuánto más muros construya Milei, más puentes debemos construir los que queremos otra Argentina”.

En la misma línea, Leandro Santoro, diputado de Fuerza Patria, se expresó en su cuenta oficial de X. “Esta gente está enferma”, mientras que Cecilia Moreau, diputada del bloque, compartió un GIF de una persona tapándose la cara.

Por su parte, Malena Galmarini sostuvo: “Fin. ¿Quién paga este mamarracho". “Por más karaoke que hagan, nadie olvida la estafa $LIBRA, el 3%, el narco financista y la relación con Cositorto, que no sabemos quién pagó y lo visitó en el hotel mientras construía el canil para el perro muerto. Y menos la represión a jubilados, la destrucción del sistema universitario y tecnocientífico, los mega tarifazos, que los salarios se desplomaron, el desempleo, la recesión, las ‘retenciones cero’, el fentanilo, los contratos truchos de Pettovello mientras se pudrían los alimentos. ¿Cárcel o bala? El que las hace, ¿las paga?”, continuó.

Juan Manuel López expresó: “Presidente, nadie le pide que sea solemne ni que deje de divertirse, movilizar o conectar con sus seguidores. Pero para que el esfuerzo valga la pena debe conectar con la realidad, no negarla ni enojarse. Y mucho menos fugar”.

El apoyo a Milei tras su presentación de su libro

Ante las críticas que recibió Javier Milei luego de su presentación en el Movistar Arena, sectores a fines del gobierno oficialista festejaron su show. Santiago Santurio escribió en su cuenta oficial de X: “El mejor presidente de la historia argentina”. Y citó: “Porque la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo”.

