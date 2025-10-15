López Murphy publicó una vieja foto con Macri para atraer a los votantes de Pro

El diputado nacional Ricardo López Murphy realizó este miércoles un llamativo posteo en la previa de las elecciones legislativas nacionales. Es que el candidato a renovar su banca en el Congreso compartió una imagen junto a Mauricio Macri y afirmó que el expresidente lo votará en los comicios. “Todos sabemos que el gato va a votar al bulldog”, afirmó.

Su publicación genera confusión en un contexto donde López Murphy podría obtener parte de los votos de los históricos votantes de Pro en la ciudad de Buenos Aires que se oponen o tienen diferencias con La Libertad Avanza.

El Pro va en alianza con LLA en CABA y provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas y Macri fue explícito en su respaldo al Gobierno. Incluso en un tuit aseguró que es un “virtual balotaje” entre LLA - Pro y el kirchnerismo.

Fernando: la mayoría de los que votaron así todavía se arrepiente. https://t.co/ifJWiAicKS — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 9, 2025

Fuentes cercanas al expresidente afirmaron a LA NACION que se trata de “un juego de redes sociales” y remarcaron la antigüedad de la foto publicada.

No es la primera vez que López Murphy realiza una publicación buscando captar votos amarillos. A fines de septiembre, luego de que Macri y el presidente Javier Milei se reunieran por primera vez un año sin comunicación, López Murphy citó un tuit del expresidente donde hablaba del encuentro.

“El domingo tuvimos una larga reunión con el presidente Milei y Guillermo Francos en la Quinta de Olivos. Es bueno haber retomado el diálogo después de más un año, siempre con la misma vocación: decirle la verdad al presidente sobre lo que pienso de la situación del país y encontrar las oportunidades para trabajar para que la Argentina salga adelante”, había escrito Macri.

Todos sabemos que el gato va a votar al bulldog. https://t.co/mmyhu0B0to pic.twitter.com/rUkjqDLsyO — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) October 15, 2025

López Murphy lo citó, junto con una vieja foto de él y el exmandatario, y escribió: “En CABA”. Le sumó los emojis de un corazón amarillo, en referencia al color de Pro, y un perro, en referencia a la raza bulldog, de la que surge el apodo conocido del diputado nacional.

En otro posteo, el diputado recordó cuando era aliado de Macri en Propuesta Republicana. “Hay que volver a las bases. Los porteños se lo merecen”, opinó junto con otra foto de los políticos juntos. Y añadió, en alusión al expresidente, al economista Carlos Melconian y al exdiputado Esteban Bullrich: “PD: qué bien nos quedaban los bigotes”.

Las bases refieren al armado de principios de los años 2000, donde el Pro y aliados en la ciudad eran liderados por Macri, que consiguió, más tarde, la Jefatura de Gobierno en 2007. En ese entonces, estaba acompañado de referentes como Bullrich y Melconian. López Murphy se sumó a este esquema luego de fusionar su partido Recrear con el Pro.

El diputado se presenta en las próximas elecciones legislativas como cabeza de la lista Potencia en la ciudad, que comparte con Bernarda Fait. El color que representa a su lista es el amarillo, lo que podría generar confusión entre los históricos votantes de Pro.

Aunque a comienzos de la gestión libertaria López Murphy se había mostrado más cercano al Gobierno, su postura se volvió cada vez más opositora. Las críticas aumentaron en particular en relación a los representantes de La Libertad Avanza en el Congreso y las conductas de Milei.

La semana pasada, durante una nueva pelea entre la libertaria Lilia Lemoine y la exintegrante del bloque Marcela Pagano, López Murphy se mostró decepcionado por la calidad de los electos para el Congreso y culpó al oficialismo.

“Nuestro Congreso Nacional tuvo legisladores extraordinarios. Alberdi. Sarmiento. Avellaneda. Pellegrini. Gorostiaga. Y tantos más. Qué triste ver cómo han convertido el Congreso en un circo. Son un mamarracho. Y que nadie se haga el desentendido, esto es responsabilidad de La Libertad Avanza, que lleva en sus listas a esbirros que solo saben levantar la mano, y de la degradación cultural y moral del kirchnerismo que dejó la vara en el subsuelo. Tuvimos a Alberdi y hoy tenemos a Lilia Lemoine”, señaló.

Y agregó: “En octubre, espero que la sociedad elija listas serias, que defiendan la República, la Constitución y que estén a la altura de nuestras instituciones”.