Video: Javier Milei transmitió en vivo la prueba de sonido desde el Movistar Arena
Mostró la previa del show que dará junto a “La banda presidencial” en la presentación de su libro “Cómo construir un milagro”
En plena turbulencia política y económica tras la renuncia de José Espert a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por sus vínculos con el presunto narco Fred Machado, el presidente Javier Milei transmitió este lunes un vivo por Instagram de la previa de la presentación de su libro “Cómo construir un Milagro” en el Movistar Arena.
En el show estará junto a “La banda presidencial”, integrada, entre otros, por el hermano de Bertie Benegas Lynch, Joaquín, que es candidato a senador por Entre Ríos.
“Parece que hay fuego acá”, adelanta Milei mientras recibe comentarios de seguidores y opositores en su cuenta en vivo. En otro fragmento aparece cantando con Lilia Lemoine un tema “capitalista” utilizando como base una canción de Charly García, “Tu vicio”.
A la presentación la militaron, entre otros, Las Fuerzas del Cielo, la agrupación de Santiago Caputo encabezada por el Gordo Dan, un propagandista del Gobierno; y que integran también los miembros de la tropa digital pro Milei.
“Soy liberal, soy de todos el más liberal, no me pueden pisar porque soy capitalista”, entonó el mandatario junto a la diputada Lilia Lemoine.
Y siguió: “Como verán esto se está poniendo bueno, divertido, falta para la prueba de sonido. Quizás en un rato vuelvo a transmitir. Les mando un beso. Prepáranse para un show de la putísima madre. Viva La Libertad Carajo”.
En otro video, con murmullos de guitarra de fondo, expresó: “Estamos en la prueba de sonido. Están escuchando cómo se está poniendo esto. En un rato empezamos a hacer la prueba de sonido de la banda presidencial”.
El domingo Milei compartió una foto del ensayo de la “banda presidencial” que acompañara desde el escenario la exposición de su libro.
Tal como anticipó LA NACION, la editorial que publica el nuevo trabajo de Milei, Hogar del Sur, adelantó: “Quien lea estas páginas encontrará fundamentos a cada una de las decisiones que el gobierno de Javier Milei ha tomado desde que asumió, en Argentina, el 10 de diciembre de 2023”
